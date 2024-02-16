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علوان ينافس على جائزة نجم المستقبل بكأس آسيا

2/16/2024 2:27:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان - دخل نجم المنتخب الوطني لكرة القدم علي علوان، في سباق مع 9 لاعبين من القارة الآسيوية، على جائزة "نجم المستقبل" في كأس آسيا، في تصويت أطلقه الاتحاد الآسيوي للعبة أمس، عبر اختيار لاعبين صاعدين قدموا عروضا لافتا للنظر خلال البطولة التي اختتمت السبت الماضي، وحصل خلالها "النشامى" على المركز الثاني.
وبحسب ما نشره الاتحاد الآسيوي على موقعه الرسمي، فإن علوان قدم مستويات مميزة في جميع أنحاء الملعب، وكان قادرا على توفير الألق عند الحاجة، حيث تسببت مراوغاته في المساحات الضيقة في صنع العديد من المشاكل للمدافعين، كما يتضح من رصيده البالغ 17 مراوغة ناجحة.
وأشار الاتحاد الآسيوي، إلى أن إقامة علوان في قطر حيث لعب في دوري النجوم هناك، تسببت في إيجاد نفسه ببيئة مألوفة، وبعد تسجيله هدفين خلال التصفيات أمام نيبال والكويت، أظهر اللاعب البالغ من العمر 23 عاما ما ينذر بمستقبل مميز لهذا اللاعب أمام جمهور أوسع خلال الثلاثين يوما الماضية.
وينافس علوان على الجائزة كل من: عباسبيك فايزوللاييف (أوزبكستان)، علي جاسم (العراق)، لي كانغ اين (كوريا الجنوبية)، تاكيفوسا كوبو (اليابان)، جوردان بوس (أستراليا)، عبد الله رديف (السعودية)، مارسيلينو فردينان (إندونيسيا)، سلطان عادل (الإمارات)، وعارف أيمن (ماليزيا).
وانتقل علوان بعد نهاية كأس آسيا إلى فريق الخور القطري، الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية، ونجح في أول ظهور له مساء أول من أمس الخميس، بعد دخوله بديلا في اللقاء أمام الوعب، بتسجيل هدفين والمساهمة بفوز فريقه بأربعة أهداف مقابل هدف. وكان علوان قد بدأ مسيرته مع فريق الجزيرة على الصعيد المحلي، قبل أن يسطع نجما في الفريق الأول رغم صغر سنه، وكان هداف الفريق في الموسم 2021، ليخطف الأنظار لاحقا بعد تألقه مع المنتخب في كأس العرب نهاية ذلك العام، وينجح فريق الشمال القطري في التعاقد معه.
ولعب علوان مع "النشامى" 42 مباراة، شارك في 32 منها كلاعب أساسي، وخاض أول مباراة له على الصعيد الدولي أمام العراق في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2020، فيما سجل خلال مسيرته مع المنتخب 10 أهداف.

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