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دحام يتقدم خطوة في بطولة سلطنة عمان الدولية للدريفت

2/16/2024 2:27:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب ‏ عمان - تأهل المتسابق أحمد دحام إلى دور الـ 32 في الجولة الثانية من النسخة السادسة من بطولة عمان الدولية للانجراف (دريفت) المقامة ‏على حلبة ‏مسقط أرينا" بمشاركة 48 متسابقا من أبرز سائقي الانجراف حول العالم يمثلون 17 دولة هي الأردن، الإمارات، الكويت، ‏لبنان، ‏ماليزيا، ليتوانيا، لاتفيا، إيرلندا، السلفادور، روسيا، فنلندا، الهند، السويد وسلطنة عُمان،.
وتشمل عُبطولة مان الدولية للانجراف 3 جولات موزعة على 3 فئات المحلية والشرق الأوسط والدولية، وسيتم جمع نقاط المتسابقين ‏‏في الجولات لتحديد الفائزين في الجولة الأخيرة التي ستقام يومي 22 و23 الحالي.‏
وكان دحام قد حقق الأسبوع الماضي المركز الثالث في فئة الشرق الأوسط ، كما شارك في الجولة الثانية المتسابق حمزة نعامنة.‏
ويعد أحمد دحام من أقوى متسابقي الدرفت في الشرق الأوسط وسبق له ان حقق نتائج مميزة في سباقات للدرفت على المستويين العربي ‏‏والدولي.‏
وشارك في السباق أقوى ابطال الدرفت العالميين مهنم جميس دين ودينس نيول ووكلينت فان اورت ولينوس جوهانس ويوها ‏مارتيز ‏وبينديكتيس سيبرا وكريس برادي واديجر روجيس وادامير اديتوليني. ‏
من جهة اخرى دخل عطا الحمود الذي يلعب دور الملاح للمتسابق العُماني عبد الله الرواحي في تجربته الأولى في منافسات رالي ‏السويد الذي انطلق أول من أمس ويستمر لمدة 4 أيام ويضم 18 مرحلة على مسار ثلجي، ضمن ‏منافسات بطولة العالم للراليات‎ ‎‏للجونيورز‎‏ والمكونة من 5 جولات.‏
وخاض الحمود برفقة الرواحي المرحلة الأولى، والتي بلغت مسافتها 5.1 كم، وسط منافسة قوية من قبل جان سيرني وراؤول هيرنانديز ‏وتايلور جيل ‏وروميت يورجنسون وجيرارد روسيلت وبيتر بورودين واسمون كيللي وفابيو شوراس وتوم رينسوت ‏وماكس سمارت وميليه ‏جوهانسون.‏
ويتطلع الحمود والرواحي لتحقيق نتيجة مميزة في نهاية الرالي ضمن البطولة التي يشاركان فيها.‏
وستكون الجائزة الأولى بعد اختتام بطولة العالم للجونيورز، عبارة عن المشاركة في 4 جولات أوروبية من بطولة ‏العالم للراليات ‏‏2025 التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات، على متن سيارة فورد فيستا رالي 2‏‎.‎
وقال الحمود لـ"الغد": "إنها تجربتنا الأولى على مسار ثلجي، يعد رالي السويد من الراليات الصعبة والمنافسة فيه قوية ويبلغ عدد ‏المشاركين فيه نحو 56 من أقوى متسابقي الراليات في العالم، نسعى لاكتساب خبرات من خلال هذه التجربة الأكثر من رائعة، التي ‏نستطيع من خلالها التعرف على أداء المتسابقين العالميين، لاكتساب خبرات، لقد تأقلمناعلى ‏قيادة السيارة بالإطارات المخصصة للمسارات الثلجية نتمنى تحقيق نتيجة مميز ضمن بطولة العالم للجونيورز في نهاية السباق".‏

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