أبو الرب تحرز برونزية في كأس الرئيس للتايكواندو

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان - حققت لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو راما أبو الرب أمس، الميدالية البرونزية لوزن تحت 73 كغم في بطولة كأس الرئيس (عيار نجمتين) المقامة في العاصمة الإيرانية طهران.
وكانت أبو الرب قد فازت على لاعبة من إيران وخسرت أمام لاعبة من أرمينيا، ضمن سعيها لتحقيق نتائج جيدة لزيادة رصيدها من النقاط في التصنيف الدولي تدعم مشاركتها في التصفيات الآسيوية، التي ستقام في الصين خلال شهر آذار (مارس) المقبل، والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.
ويلعب زيد الحلواني ضمن منافسات وزن تحت 68 اليوم، ويخوض فهد عمار منافسات وزن تحت 87 كغم يوم غد، ويرافق لاعبو المنتخب الوطني المدرب محمد البخيت والمعالج لؤي مرايات.
واقتصرت مشاركة المنتخب الوطني على 3 لاعبين بناء على تنسيب الجهاز الفني الجهاز الفني بالتعاون مع الطبيب المعالج، من أجل إراحة اللاعبين نتالي الحميدي (وزن تحت 62 كغم)، وزيد مصطفى ومحمود الطرايرة (وزن تحت 58 كغم)، جوليانا الصادق (وزن 67 كغم) وصالح الشرباتي ( تحت 80 كغم)، حيث يخضع عدد منهم لفترة علاجية بسبب الإصابات، كما أن الجهاز الفني يسعى لجاهزية اللاعبين المتأهلين لأولمبياد باريس 2024 بالشكل المطلوب لتحقيق إنجازات مرموقة في الدورة.
وسيتم منح جوائز لأفضل منتخب للكبار للذكور والإناث وأفضل مدرب للذكور والإناث وأفضل رياضي ورياضية وكأس الروح الرياضية للذكور والاناث وأفضل حكم للذكور والإناث، إضافة إلى شهادات المشاركة.
وتعد كأس الرئيس من البطولات القوية ويشارك فيها عدد كبير من المنتخبات العربية والآسيوية والعالمية، وتأتي مشاركة المنتخب الوطني في البطولة لتحقيق أعلى استفادة من خلال التركيز على صقل مهارات عدد من اللاعبين، إضافة إلى زيادة رصيدهم من النقاط في التصنيفين العالمي والأولمبي، وتحقيق أكبر عدد من الميداليات الملونة.
ووفقا لتعليمات بطولة كأس الرئيس، سيتم استخدام بطاقة "وايلد كارد" للتصفيات، حيث تمنح البطولة فرصة تأهل الفائزين الأربعة الأوائل في التصنيف الآسيوي إلى بطولة آسيا العام 2025.
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