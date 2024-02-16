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أبو الرب تحرز برونزية في كأس الرئيس للتايكواندو

2/16/2024 2:27:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان - حققت لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو راما أبو الرب أمس، الميدالية البرونزية لوزن تحت 73 كغم في بطولة كأس الرئيس (عيار ‏‏‏‏‏‏‏‏نجمتين) المقامة في العاصمة الإيرانية طهران.
وكانت أبو الرب قد فازت على لاعبة من إيران وخسرت أمام لاعبة من أرمينيا، ضمن سعيها لتحقيق نتائج جيدة لزيادة رصيدها من النقاط في ‏التصنيف الدولي تدعم مشاركتها في ‏‏‏‏‏‏‏‏التصفيات الآسيوية، التي ستقام في الصين خلال شهر آذار (مارس) المقبل، ‏والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024‏.
ويلعب زيد ‏‏الحلواني ضمن منافسات وزن ‏تحت 68 اليوم، ويخوض فهد عمار منافسات وزن تحت 87 كغم يوم ‏غد، ‏‎ ويرافق ‏‏لاعبو المنتخب الوطني المدرب محمد البخيت والمعالج لؤي مرايات.‏
واقتصرت مشاركة المنتخب الوطني على 3 لاعبين بناء على تنسيب الجهاز الفني الجهاز الفني بالتعاون مع الطبيب المعالج، من أجل ‏‏‏‏‏‏‏‏إراحة اللاعبين نتالي الحميدي (وزن تحت 62 كغم)، وزيد ‏مصطفى ومحمود الطرايرة (وزن تحت 58 كغم)، جوليانا الصادق (وزن ‏‏‏‏‏‏‏‏‏67 كغم) وصالح الشرباتي ( تحت 80 ‏كغم)، حيث يخضع عدد منهم لفترة علاجية بسبب الإصابات، كما أن الجهاز الفني يسعى ‏‏‏‏‏‏‏‏لجاهزية اللاعبين المتأهلين ‏لأولمبياد باريس 2024 بالشكل المطلوب لتحقيق إنجازات مرموقة في الدورة‎.‎
وسيتم منح جوائز لأفضل منتخب للكبار للذكور والإناث وأفضل مدرب ‏للذكور والإناث وأفضل رياضي ورياضية وكأس الروح ‏‏الرياضية للذكور والاناث وأفضل حكم للذكور والإناث، إضافة إلى شهادات ‏المشاركة.‏
وتعد كأس الرئيس من البطولات القوية ويشارك فيها عدد كبير من المنتخبات العربية والآسيوية والعالمية، وتأتي مشاركة المنتخب ‏‏‏‏‏الوطني في البطولة لتحقيق أعلى استفادة من خلال التركيز على صقل مهارات عدد من اللاعبين، إضافة إلى زيادة رصيدهم من ‏‏‏النقاط في التصنيفين العالمي والأولمبي، وتحقيق أكبر عدد من الميداليات الملونة.‏
ووفقا لتعليمات ‏‏‏بطولة كأس الرئيس، سيتم استخدام ‏‏بطاقة "وايلد كارد" للتصفيات، حيث تمنح البطولة فرصة تأهل الفائزين الأربعة ‏الأوائل في ‏‏‏التصنيف الآسيوي إلى بطولة آسيا العام ‏‏‏2025.‏

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