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قمة لاهبة بين الحسين إربد والوحدات.. والفيصلي يواجه شباب العقبة بحذر

2/16/2024 2:27:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان - تعود عجلة دوري المحترفين لكرة القدم للدوران اليوم بعد غياب امتد 57 يوما، بسبب مشاركة المنتخب الوطني بنهائيات كأس آسيا، والتي حقق من خلالها المركز الثاني.
وتقام مواجهتان مؤجلتان لحساب الجولة الخامسة من بطولة الدوري، تم تأجيلهما بسبب مشاركة الفيصلي والوحدات بمسابقتي دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي على التوالي، قبل أن يودعا البطولتين من دور المجموعات.
ويستقبل ستاد عمان الدولي عند الساعة الخامسة مساء مواجهة الفيصلي ونظيره شباب العقبة، فيما يحتضن ستاد الحسن الدولي في مدينة إربد مواجهة الحسين إربد والوحدات عند الساعة السابعة والنصف مساء.
وتتطلع الفرق المتنافسة في مواجهتي اليوم، إلى تحقيق النقاط الثلاث والتقدم على سلم الترتيب، علما بأن الحسين يتصدر جدول الترتيب برصيد 28 نقطة من 10 مباريات، فيما يحتل الوحدات المركز الثاني برصيد 23 نقطة من 9 مباريات، ويتواجد الفيصلي بالمركز الثالث برصيد 20 نقطة بالعدد نفسه من المباريات، وشباب العقبة بالمركز السادس برصيد 13 نقطة من 10.
وتختتم مرحلة الذهاب يوم الأربعاء المقبل، من خلال مواجهتين مؤجلتين من الجولة الثامنة، حيث يلتقي الوحدات مع الرمثا على ستاد عمان الدولي، فيما يرحل الفيصلي إلى ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء لملاقاة مغير السرحان.
الجدير بالذكر أن عدة فرق من دوري المحترفين قد أبرمت صفقات جديدة خلال الفترة الماضية، إلا أنه لن تتاح للوافدين الجدد فرصة اللعب بالمباريات المؤجلة، على أن يتم إشراكهم يبدأ من مرحلة الإياب، بعد تسجيلهم خلال فترة القيد الحالية.
الفيصلي - شباب العقبة
ينظر فريق الفيصلي لمواجهة اليوم ببالغ الأهمية من أجل البقاء في دائرة المنافسة على اللقب والحفاظ عليه، حيث يعلم المدير الفني لـ“الأزرق” أحمد هايل، أن دخول القسم الثاني من عمر الدوري بحالة معنوية جيدة، سيعزز من حظوظه باقتناص الصدارة لاحقا.
ويملك فريق الفيصلي سجلا متباينا في مواجهاته مع شباب العقبة ببطولة الدوري، حيث كان اللقاء الأخير بينهما في الموسم الماضي لصالح شباب العقبة، علما بأن الفيصلي فاز في 4 مباريات من أصل 10 مواجهات تاريخية بينهما، كما أن المنافس نجح في خطف التعادل من الوحدات في آخر مبارياته قبل مرحلة التوقف الأخيرة.
وخاض الفيصلي عددا من المباريات الودية خلال المرحلة الماضية، من أجل إبقاء الفريق في فورمة المباريات، رغم غياب عدد جيد من عناصر بالمنتخب الوطني التي استعادها مؤخرا.
ويبرز من فريق الفيصلي العديد من الأسماء القادرة على كسب النقاط الثلاث، ومنهم نور الدين بني عطية، إحسان حداد، أنس بني ياسين، حسام أبو الذهب، سالم العجالين، نزار الرشدان، عبيدة السمارنة، عارف الحاج، يوسف أبو جلبوش“صيصا”، حاتم الروشدي ورزق بني هاني.
وعلى الطرف المقابل، يسعى شباب العقبة بقيادة مدربه رائد الداود، إلى فرض حضوره وتأكيد مستواه الطيب الذي ظهر في العديد من المباريات بالجولات الماضية، أملا بتحقيق الفوز واقتحام المربع الذهبي مع انقضاء النصف الأول من عمر البطولة.
ومن المتوقع أن يعتمد الداود في تشكيلته الأساسية على كل من حماد الأسمر، أحمد أبو حلاوة، محمد عاصي، أنس بدوي، ياسر الرواشدة، محمد الحسنات، كريستيان شكوكا، غيث المدادحة، عمر سريوة، محيسن أبو جبلة وكريستيان فارجاس.
الحسين إربد - الوحدات
يدخل فريقا الحسين والوحدات مواجهة اليوم بكادر فني جديد، بعد أن استعان“غزاة الشمال” بالمدرب جمال محمود خلفا للبرتغالي جواو موتا، فيما تعاقد الوحدات مع المدرب أمجد أبو طعيمة عقب الاستغناء عن خدمات المدرب العماني رشيد جابر.
ويأمل الحسين بعناصره المميزة في إنهاء مرحلة الذهاب بأفضل طريقة، حيث تكفيه نقطة واحدة من أجل ضمان البقاء على قمة الترتيب مع نهاية المرحلة الأولى، علما بأن قمة الموسم أمام الوحدات تخضع لحسابات عديدة، وأهمها الجاهزية الفنية والبدنية.
ويعول الحسين على تجانس عناصره منذ بداية الموسم، والدخول بتشكيلة أظهرت قدرتها على الفوز في أي مواجهة، من خلال إشراك كل من عبدالله الزعبي، أدهم القرشي، عبد الله نصيب“ديارا”، سليم عبيد، مصطفى كمال، رجائي عايد، محمد الداود، محمود مرضي، مصعب اللحام، منذر أبو عمارة وحمزة الدردور.
وبدوره، يعاني الوحدات قبل المرتقبة من غياب لاعبين مهمين في هجوم الفريق بسبب الإصابة وهما أنس العوضات وبهاء فيصل.
ويعول أبو طعيمة في مباراة اليوم على رغبة“الأخضر” في الاحتفاظ بسجله خاليا من الهزائم ببطولة الدوري، وإلحاق الخسارة الأولى أيضا بالمنافس الذي لم يتلق سوى هدف وحيد خلال 10 مباريات، علما بأن الفريق قدم مستويات مميزة في المباريات الودية رغم غياب عدد من عناصر بسبب النهائيات الآسيوية.
ومن المتوقع أن يدفع أبو طعيمة بتشكيلة مكونة من عبد الله الفاخوري، خالد كردغلي، يوسف أبو الجزر، عرفات الحاج، فراس شلباية، محمود شوكت، صالح راتب، أحمد سمير، مهند أبو طه، محمد موالي وسيدريك هنري.

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