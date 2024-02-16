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نصف دقيقة فقط من التمارين تمنحك فوائد صحية

2/16/2024 2:27:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- _- على الرغم من أن النشاط البدني المنتظم يعزز الصحة العقلية والجسدية لدى جميع الأعمار، فإن أكثر من 80 % من المراهقين و27 % من البالغين، لا يحققون مستويات النشاط البدني التي توصي بها منظمة الصحة العالمية.
أيضا، مع أن الإحصائيات تشير إلى أن "تحسين اللياقة البدنية" يأتي على رأس الأهداف الموضوعة في استقبال كل عام جديد لدى معظم الناس، لكن الغالبية -لسوء الحظ- يجدون صعوبة في الالتزام بهذا التعهد "حيث أفاد حوالي 9 % فقط بأنهم استمروا في المواظبة على التمارين بشكل جيد لمدة 12 شهرا كاملة"، وفقا لما ذكره موقع "فورتشن" مؤخرا، وفق ما نشر على موقع "الجزيرة نت"، مما يعني أن ممارسة الرياضة بمتوسط 45 دقيقة يوميا، واعتبارها عادة ثابتة ومنتظمة، أمر صعب، خاصة في ظل تزايد الالتزامات المهنية والعائلية وغيرها من متطلبات الحياة اليومية.
ومن هنا، تزداد أهمية الأبحاث التي أجريت العام 2019، وأشارت إلى أن تكرار دمج تمارين "الوجبات الخفيفة"، أو التدريبات الصغيرة المتقطعة لمدة دقيقة أو دقيقتين، "بل حتى نصف دقيقة" ضمن أنشطة اليوم "يمكن أن يعزز طاقتنا، ويحدث فرقا في لياقتنا البدنية وصحتنا.
تمارين "الوجبات الخفيفة"
هي تدريبات صغيرة يتم تكرارها مرات عدة يوميا، لتحقيق ما يمكن أن يحققه تمرين أكبر، كأننا نريد أن نتمرن لمدة 15 دقيقة، ولكننا لضيق الوقت، نوزعها على فترات متقطعة على مدار اليوم.
وقد وصفها المدرب الأميركي المعتمد والتر جيرجا، بأنها "تمارين صغيرة نسبيا، من حيث الوقت والكثافة، لكنها تضمن الحصول على نتائج كبيرة نسبيا".
فقد وجد الباحثون أن "20 ثانية من صعود السلالم القوي، على سبيل المثال، 3 مرات كل يوم، لمدة 3 أيام في الأسبوع، يمكن أن يحسن اللياقة القلبية التنفسية".
وأوضح جيرجا لموقع "سي بي إس نيوز"، أن أهمية هذه الأبحاث تكمن في إظهارها أن هذا النوع من التمارين القصيرة، له تأثير عميق على وظائف أعضاء الجسم، وعلى صحتنا، وعلى جميع أنواع علامات اللياقة البدنية.
وأضاف جيرجا أن التدريبات الصغيرة يمكن أن تنقسم إلى فئتين:
- تدريبات تستغرق 20-60 ثانية (كصعود الدرج لمدة 20 ثانية، أو الجري في المكان لمدة دقيقة).
- تدريبات تدوم لفترة أطول قليلا، حوالي 3 إلى 7 دقائق.
لكنه ينصح قائلا "يجب أن تكون المدة أكثر من 20 ثانية، وإلا فإن الكفاءة ستكون ضئيلة للغاية، وفي الوقت نفسه، لا يجب أن تزيد المدة على 10 دقائق في كل مرة".
ويوضح "في حين أن تمارين الوجبات الخفيفة المتكررة، لا يمكن أن تحل محل روتين تمرين القلب الأكثر قوة وانتظاما، إلا أنها يمكن أن تحسن الصحة، وتشكل مدخلا سهلا للحصول على لياقة بدنية جيدة".
مميزات التمرينات الصغيرة
تكمن الميزة الأكثر وضوحا في ممارسة التمارين الصغيرة في ملاءمتها للأيام المزدحمة، حتى لو استغرقت من 3 إلى 7 دقائق فقط، فستكون كافية لفائدة الجوانب الـ3 الأساسية للياقة البدنية، وهي القلب والأوعية الدموية والعضلات والمرونة، في فترة زمنية قصيرة جدا، بحسب جيرجا، الذي يضرب مثالا عمليا لتنظيم التمارين الصغيرة، بحيث تتكون من:
- دقائق من تمارين الضغط أو القرفصاء أو تمارين البطن لزيادة القوة.
- دقائق من تمارين القلب، مثل القفز مع رفع وخفض الذراعين.
- دقائق من تمارين التمدد من أجل الحركة.
فقد أظهرت دراسة حديثة لكلية الطب جامعة واشنطن، نشرت في كانون الثاني (يناير) الماضي، أن ممارسة الرياضة أقل من 4 دقائق يوميا، يمكن أن تساعد على تقوية أدمغتنا وتحسين قدرتنا على التفكير مع تقدمنا في السن.
وقبلها، وجدت دراسة نشرت العام 2023، أن القيام بـ4 إلى 5 دقائق يوميا من "النشاط البدني القوي والمتقطع -مثل المشي السريع لمدة دقيقة إلى دقيقتين أو صعود الدرج- يرتبط بانخفاض كبير في الإصابة بالسرطان".

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