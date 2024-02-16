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متاهة القلب المنكسر: رحلة نفسية بدهاليز الأوجاع والدعم أول العلاج

2/16/2024 2:27:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تغريد السعايدة عمان- وراء مشاعر الحزن والوجع النفسي تختبئ آلام جسدية ملموسة، قد تصل لتهديد حقيقي لحياة الإنسان، إذ يعاني المصاب من الخوف والقلق وألم في الصدر وضيق في التنفس. فما هي "متلازمة القلب المنكسر"؟ وكيف تتحول المشاعر النفسية لأعراضٍ جسديةٍ تشكل حالة من القلق؟
كثيرة هي المواقف الحزينة والمؤلمة التي قد يمر بها الإنسان تجعل منه "مكتئبا.. يعاني أوجاعاً غير ظاهرة أحياناً"، فيما يقول كثيرون إن تلك المشاهد المؤلمة للحرب على غزة يعيشها الملايين يومياً، فكثيرون يحتاجون إلى الدعم والعلاج النفسي، بعد الإصابة بما يُسمى بـ "متلازمة القلب المنكسر".
هذه المتلازمة لا تصيب فقط من يعيشون في واقع الحروب والكوارث، وإنما كل من يتعرض للخذلان، للانكسار، للفراق، للخسارة، وحتى الإحساس بمآسي الآخرين، من الوارد جداً أن يصابوا بهذا المرض لما له من آثار وخيمة على الإنسان من الناحية النفسية، العقلية والجسدية في ذات الوقت.
ووفق العديد من الدراسات النفسية المختصة المنشورة عبر عدة مواقع ذات صلة، فقد فسر العلماء أن "متلازمة القلب المنكسر هي حالة مرضية للقلب تحدث بسبب التعرض لمواقف مثيرة للتوتر ومشاعر شديدة الوطأة، ويمكن أن تحدث كذلك بعد الإصابة بأمراض جسدية أو جروح خطرة تؤدي لإصابات دائمة، وقد يكون الانكسار لفترة مؤقتة في حال تلقي الشخص العلاج والدعم اللازمين"، ولكن قد تبقى آثاره الجسدية على القلب لفترات طويلة وربما ملازمة طول العمر.
واعتاد كثيرون في تعبيرهم عن مدى حزنهم بعبارة "قلبي مكسور"، حيث أثبتت الدراسات العلمية إن هذا التعبير حقيقي وليس مؤشرا فقط عن الحالة النفسية للشخص، وفق دراسات طبية كذلك تحدثت عن أن المشاعر الحزينة التي تؤثر على نفسية الفرد قادرة على التأثير لضخ كمية كبيرة من الأدرينالين والنورأدرينالين، بحيث شبهه الأطباء بأنه يضخ في الجسم "كالعاصفة"، الأمر الذي قد يؤدي إلى إصابات مباشرة في القلب، من الممكن أن تصل إلى حد "السكتة القلبية".
نور حمد، كتبت تجربتها عن شعورها بأنها مصابة بمتلازمة القلب المكسور، بعد أن قرأت الكثير من المعلومات والأعراض التي يتحدث فيها الأطباء فيما يتعلق بالمصابين بهذه المتلازمة، والتي حدثت معها بعد أن تعرضت للعديد من المواقف في حياتها، منذ وفاة والدها وما بعد ذلك من تبعات مؤلمة من الـ "الخذلان من المقربين حولها، والفراق الذي أوجع قلبها".
حاولت نور أن تستفيد من بعض المعلومات والتوصيات علها تتخلص مما تشعر به من حزن وكآبة، وآلام، خاصة وأنها تشعر ببعض الأوجاع التي ترافقها بين الحين والآخر تصيبها بالتوتر والقلق وأحياناً "وخز بالقلب"، على حد تعبيرها، ولكنها، كما توضح، لا ترغب بزيارة الأطباء وتكتفي باتباع نصائح من مختصين من خلال المواقع المتخصصة بالطب النفسي والعلاجي.
فيما يتحدث كثيرون كذلك عما يشعرون به من وجع وإنكسار فعلي لما يحدث في غزة من جرائم حرب وإبادة يتغاضى عنها العالم، حيث تضوج مواقع التواصل الإجتماعي بالحالات والقصص التي تحاكي حالة متلازمة القلب المنكسر، كما يقول أسامة خير، أنه يشعر بغضب شديد كلما شاهد تلك الحالات التي تدمي القلب لأطفال ونساء غزة وما يحدث لهم، فيما تقول فاتن إنها تنام يومياً وهي لا تتوقف عن التفكير بما تشاهده وتسمعه من قصص مؤلمة تحدث في قطاع غزة، ويشاطرها الرأي كذلك يمان، التي تتحدث عن تفكيرها المستمر فيما يشعر به أهل غزة من آلام وأوجاع فعلا قد تصيبهم بـ "انكسار القلب والقهر".
لا يمكن الحديث عن الحالة النفسية وتراكماتها إلا وكان للأسرة دور فيها، والجانب التربوي الذي قد يكون الداعم الأول للفرد في حماية نفسه من هذه المتلازمة، التي قد ترافقه طيلة العمر، لذا، يؤكد الاختصاصي التربوي والنفسي الدكتور موسى مطارنة أن متلازمة القلب المنكسر ما هي إلا حالة مرضية تصيب القلب، وتحدث عندما يتعرض الإنسان للتوتر ولمشاعر شديدة الوطأة على قلبه وعقله، وقد يصاب بها الإنسان نتيجة لإصابات جسدية خطيرة، ولكن لا يمكن القول إنها متلازمة طيلة العمر، بل من الوارد جداً أن تكون مؤقتة، ولكن قد يشعر بعدها الإنسان بالإعياء لفترات طويلة.
كما يرى مطارنة أن تأثير متلازمة القلب المكسور تؤثر على القلب بجزئية معينة، ويمكن أن تختفي ولكن آثارها قد تحتاج للعلاج والدعم حتى يتخلص منها المريض، خاصة وإن كانت نتيجة مشاعر الظلم والقهر، ويبقى الشعور بالانكسار موجود، خاصة وأن هناك من يتولد لديه شعور وألم حقيقي في منطقة الصدر، ومفاجئ، وكأنه سيصاب بنوبة قلبية، وتبقى لفترة وجيزة، ولكنها ليست بذات الخطورة الكبيرة.
ويشدد مطارنة على أهمية ألا يهمل الإنسان الذي يشعر بالانكسار في القلب نفسه، بل يجب عليه أن يكون على قدر من المسؤولية، ويزور المختصين للتخلص من هذا الأمر، والتي عادةً ما يحصل فيها المريض على العلاج، وقد يُطلق عليها المختصون الأطباء أكثر من اسم، كأن تكون، نوبة قلبية، ضيق تنفس، وخزا في الصدر، لكن هي في النهاية ناتجة عن ضغط نفسي أصاب الإنسان.
ويستشهد مطارنة بالكثير من الأقوال المتداولة بين الناس في الحديث عن هذه الحالات، والتي عادةً ما نقولها بشكل مباشر بأن فلانا قلبه منكسر، وما يحدث الآن في غزة ما هو إلا مثال على ذلك، جميع سكان غزة لديهم انكسار في القلب لما حل بهم من هول الحرب وتبعاتها من فقدان وتهجير وتدمير، ومشاهد تدمي القلب، وهذه الضغوط من شأنها أن تسبب إغلاقا مؤقتا في شرايين القلب الكبيرة او الصغيرة وبالتالي تسبب هذه المتلازمة.
وغالباً ما يسبق متلازمةَ القلب المنكسر حدث بدني أو عاطفي يصيب الإنسان، كما في أحداث غزة بشكل عام، عدا عن تلك الأحداث التي قد يمر بها أي إنسان ويتولد لديه هذه المتلازمة، حتى وإن كان على مستوى جدال حاد، على حد تعبير مطارنة، ولكن يجب التفريق بين النوبة القلبية الشديدة، وبين ما يحدث عند الإصابة بمتلازمة القلب المنكسر.
ووفق دراسات وإحصائيات ومشاهدات طبية، يؤكد مطارنة أن النساء عادةً ما يصبن بمتلازمة القلب المنكسر أكثر من الرجال، كما أن الأشحاص الذين يعانون في الأساس من القلق والتوتر والاكتئاب، معرضون أكثر من غيرهم للإصابة بهذه المتلازمة، وكل ما قد يبعث على الأمل أن التعافي عادةً هو النتيجة الحتمية بعد وجود الدعم والعلاج، ولكن قد يصاب بها الإنسان مرة أخرى في حال تم التعرض لموافق نفسية وصدمات أخرى.
لذا، ينبغي مساعدة الذات في العالج من خلال مهاراة تفريغ الطاقة، وتشتت التركيز فيما يؤثر على النفسية، وطلب الدعم من الآخرين من دون تردد.
وما تؤكده الدراسات الطبية المتعددة هو أن متلازمة القلب المنكسر من شأنها أن تؤدي إلى مجموعة من الأعراض الجسدية أبرزها "الشعور بألم مفاجئ في الصدر أو أنهم على وشك الإصابة بنوبة قلبية، ألم الصدر، ضيق في التنفَس، الإصابة بما يُسمي بـ "اعتلال تاكوتسوبو المتكرر لعضلة القلب"، تجمع السوائل في الرئتين أو ما يُعرَف باسم الوذمة الرئوية، انخفاض ضغط الدم، عدم انتظام ضربات القلب أو ما يُعرَف باسم اضطراب النظم القلبي، تشكل جلطات دموية في القلب، ولكن من النادر جداً أن يتسبب ذلك بالوفاة، وفق أطباء القلب المتخصصين، كون المتلازمة تؤثر على جزء من القلب، ويستمر باقي القلب في العمل كالمعتاد.

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