الهطولات المطرية ترفع الموسم المطري إلى 63.6%

(MENAFN
- Alghad Newspaper) ارتفع المعدل السنوي طويل الأمد من الهطولات المطرية حتى صباح الجمعة، إلى ما نسبته 63.6% من المعدل السنوي طويل الأمد، والبالغ نحو 8.1 مليار متر مكعب سنويا، وفقا لوزارة المياه والري.
وقالت الوزارة الجمعة في بيان، إن نسبة الهطول المطري من المعدل السنوي طويل الأمد في الفترة المماثلة من العام الماضي سجلت 71.8%، حيث إنّ كميات وارتفع التخزين الكلي في السدود الرئيسية إلى 128 مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية 44,4% من طاقتها التخزينية البالغة 288,128 مليون م3.
وأضافت أن أعلى كمية هطول سجلت في المفرق خلال 24 ساعة بلغت 12,8 ملم، وشملت الهطولات المطرية خلال الـ 24 ساعة الماضية معظم مناطق المملكة.
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