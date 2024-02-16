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الهطولات المطرية ترفع الموسم المطري إلى 63.6%

2/16/2024 2:27:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ارتفع المعدل السنوي طويل الأمد من الهطولات المطرية حتى صباح الجمعة، إلى ما نسبته 63.6% من المعدل السنوي طويل الأمد، والبالغ نحو 8.1 مليار متر مكعب سنويا، وفقا لوزارة المياه والري.
وقالت الوزارة الجمعة في بيان، إن نسبة الهطول المطري من المعدل السنوي طويل الأمد في الفترة المماثلة من العام الماضي سجلت 71.8%، حيث إنّ كميات وارتفع التخزين الكلي في السدود الرئيسية إلى 128 مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية 44,4% من طاقتها التخزينية البالغة 288,128 مليون م3.

وأضافت أن أعلى كمية هطول سجلت في المفرق خلال 24 ساعة بلغت 12,8 ملم، وشملت الهطولات المطرية خلال الـ 24 ساعة الماضية معظم مناطق المملكة.

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