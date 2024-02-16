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مسيرة تضامنية تندد بالامعان باستمرار الابادة والتهجير لأهل غزة

2/16/2024 2:27:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هديل غبون انطلقت مسيرة تضامنية من امام الجامع الحسيني تنديدا باستمرار العدوان الاسرائيلية على قطاع غزة عقب صلاة الجمعة فيما حالت الاغلاقات المرورية الملتقى الوطني لدعم المقاومة من الوصول الى منطق سوق الخضار المركزي في منطقة الاغوار الوسطى في بلدية معدي، الذي أعلن عن مسيرة شعبية للمطالبة بوقف تصدير الخضار الى الاحتلال.

وأعلن الملتقى عن نقل التجمع إلى منطقة شارع المطار عند مدخل أرض المعارض، بالقرب من وزارة الخارجية .

من جهته، أعلن ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية في وقت سابق عن تنظيم مسيرة وسط البلد الجمعة، تنديدا ورفضا للامعان في الابادة الجماعية والتهجير بحق الشعب الفلسطيني في رفح، والدعوة إلى إسناد المقاومة الفلسطينية.

وصلى إمام الجامع الحسيني صلاة الغائب على شهداء فلسطين وغزة، ودعا لهم برفع الظلم عنهم .

في الاثناء، ندد المتظاهرون في وسط البلد باتفاقية وادي عربة، كما وجهت هتفت ضد الادارة الامريكية مع مطالبات بفتح الحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمطالبة بإغلاق سفارة العدو الصهيوني في عمان.

وهتف المتظاهرون"منصورين منصورين ياكتائب عز الدين..يا أبوعبيدة اشتقنالك ...من الأردن تحية لكل الغزاوية".

وندد المتظاهرون بوجود جسر بري تجاري الى الاراضي المحتلة، مطالبين بوقفه.

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