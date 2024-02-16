الخصاونة يجري مباحثات مع نظيره الياباني في طوكيو
التاريخ
2/16/2024 2:27:01 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أجرى رئيس الوزراء بشر الخصاونة الجمعة، مباحثات مع نظيره الياباني فوميو كيشيدا في طوكيو.
وأكد الخصاونة وكيشيدا الجمعة، خلال مباحثات في اليابان الحرص على تعزيز العلاقات التَّاريخيَّة الوثيقة بين البلدين في مختلف المجالات
وشدد كيشيدا، على التزام بلاده بدعم الأردن وخططه في التَّحديث والتنمية.
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