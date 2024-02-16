Saturday, 17 February 2024 12:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الخصاونة يجري مباحثات مع نظيره الياباني في طوكيو

2/16/2024 2:27:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أجرى رئيس الوزراء بشر الخصاونة الجمعة، مباحثات مع نظيره الياباني فوميو كيشيدا في طوكيو.

وأكد الخصاونة وكيشيدا الجمعة، خلال مباحثات في اليابان الحرص على تعزيز العلاقات التَّاريخيَّة الوثيقة بين البلدين في مختلف المجالات

وشدد كيشيدا، على التزام بلاده بدعم الأردن وخططه في التَّحديث والتنمية.

MENAFN16022024000072011014ID1107862370

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث