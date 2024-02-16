ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي
التاريخ
2/16/2024 2:26:51 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت وزارة الصحة في غزة عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 28 ألفا و775 شهيدا، بينما بلغ عدد المصابين 68 ألفا و552.
وأضاف المصدر ذاته أن الاحتلال ارتكب 10 مجازر راح ضحيتها 112 شهيدا و157 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.
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