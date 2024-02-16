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ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي

2/16/2024 2:26:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت وزارة الصحة في غزة عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 28 ألفا و775 شهيدا، بينما بلغ عدد المصابين 68 ألفا و552.
وأضاف المصدر ذاته أن الاحتلال ارتكب 10 مجازر راح ضحيتها 112 شهيدا و157 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

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