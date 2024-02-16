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الصحة العالمية: نحاول الوصول لمجمع ناصر بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي له

2/16/2024 2:26:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة إنها تحاول الوصول لمجمع ناصر الطبي في خان يونس بعد أن اقتحمته القوات الإسرائيلية.
وقال المتحدث باسم المنظمة "إن مجمع ناصر أكبر مستشفى لا يزال يعمل في قطاع غزة، ويوجد داخله مئات المرضى والمصابين بجروح خطيرة داخل المستشفى".

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