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مسؤول أممي: تدفق لاجئين فلسطينيين إلى سيناء بمثابة كارثة

2/16/2024 2:26:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، اليوم الجمعة، إن تدفق لاجئين فلسطينيين من رفح بغزة إلى سيناء بمصر سيكون بمثابة كارثة.
ولفت غراندي إلى أن السلطات المصرية أوضحت أنه يتعين تقديم المساعدة للفلسطينيين داخل قطاع غزة.

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