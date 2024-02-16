مسؤول أممي: تدفق لاجئين فلسطينيين إلى سيناء بمثابة كارثة

مسؤول أممي: تدفق لاجئين فلسطينيين إلى سيناء بمثابة كارثة
التاريخ
2/16/2024 2:26:51 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، اليوم الجمعة، إن تدفق لاجئين فلسطينيين من رفح بغزة إلى سيناء بمصر سيكون بمثابة كارثة.
ولفت غراندي إلى أن السلطات المصرية أوضحت أنه يتعين تقديم المساعدة للفلسطينيين داخل قطاع غزة.
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