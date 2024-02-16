مقتل 3 مستوطنين في عملية إطلاق نار داخل الخط الأخضر

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أفاد إسعاف الاحتلال
الإسرائيلي اليوم الجمعة، بمقتل 3 مستوطنين وإصابة 6 آخرين بعملية إطلاق نار في مستعمرة "كريات ملاخي" جنوبي الرملة المحتلة
والقريبة أيضا من عسقلان.
ووفق تقارير عبرية فإن
شرطة الاحتلال فرضت طوقا أمنيا على المنطقة وقامت بتحييد المهاجم ولم يعرف مصيره
بعد.
وقتل وأصيب هؤلاء أثناء تواجدهم بموقف حافلات في المستعمرة.
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