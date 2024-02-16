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مقتل 3 مستوطنين في عملية إطلاق نار داخل الخط الأخضر

2/16/2024 2:26:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفاد إسعاف الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، بمقتل 3 مستوطنين وإصابة 6 آخرين بعملية إطلاق نار في مستعمرة "كريات ملاخي" جنوبي الرملة المحتلة والقريبة أيضا من عسقلان.


ووفق تقارير عبرية فإن شرطة الاحتلال فرضت طوقا أمنيا على المنطقة وقامت بتحييد المهاجم ولم يعرف مصيره بعد.

وقتل وأصيب هؤلاء أثناء تواجدهم بموقف حافلات في المستعمرة.


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