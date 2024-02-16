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وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني في السجن

2/16/2024 2:26:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت دائرة السجون الفيدرالية الروسية عن وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني في السجن بعد تعرضه لوعكة صحية والتحقيقات في الأسباب لا تزال جارية
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف تعليقا على وفاة نافالني: "تم الإبلاغ عن وفاة نافالني في موسكو.. وفق معلوماتنا لا توجد تفاصيل إضافية فيما يتعلق بوفاة نافالني ويجري التحقيق وفق السلطات المختصة في أسباب الوفاة وسيقوم الأطباء بالكشف عن أسباب الوفاة".
ونقلت مواقع إخبارية عن بيسكوف قوله "إنه تم إبلاغ الرئيس بوتين بالواقعة". (روسيا اليوم)

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