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أبو عبيدة: المحتجزين الإسرائيليين يعيشون أوضاعا صعبة للغاية

2/16/2024 2:26:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن الناطق العسكري لكتائب القسام أبو عبيدة، الجمعة، أن الخسائر في صفوف المحتجزين الإسرائيليين باتت كبيرة جدا، وأنهم يعيشون أوضاعا صعبة للغاية ويكافحون للبقاء على قيد الحياة.
وقال أبو عبيدة إن كتائب القسام لم تكن ترغب بالوصول إلى هذه المرحلة من الخسائر والمعاناة للأسرى، مضيفاً: "حاولنا حماية ورعاية هؤلاء الأسرى منذ شهور وصولاً إلى هدف إنساني سام ونبيل وهو تحرير أسرانا المظلومين المقهورين وتحقيق حقوق شعبنا المشروعة والإنسانية".
وأشار إلى أن المحتجزين الإسرائيليين المصابين والمرضى يعيشون أوضاعا صعبة للغاية ويكافحون للبقاء على قيد الحياة، مضيفاً أن "هذا ليس مستغربا فكل ما يعانيه شعبنا من جوع وعطش وانعدام للمستلزمات الطبية وغيرها يعانيه أيضا أسرى العدو وقيادة العدو وجيشه الهمجي هم وحدهم من يتحمل هذه المسؤولية كاملة فالوقت ينفد بشكل متسارع جدا وقد أعذر من أنذر".
وتحدث عن السعي المتواصل للكتائب للحفاظ على المحتجزين بكل السبل، مضيفاً: "حذرنا عشرات المرات من المخاطر التي يتعرض لها أسرى العدو لدى المقاومة والخسائر في صفوفهم منذ بداية الحرب لكن قيادة الاحتلال تجاهلت مصير أسراها وتعمد الجيش النازي الصهيوني قتل أسراه وإصابتهم".
وذكر أبو عبيدة أن الكتائب مستمرة في تدمير الآليات الإسرائيلية والمدرعات وتطبق على جنوده المدججين بالسلاح والمدعمين بالدبابات والطائرات والبوارج الحربية وتوقعهم في كمائن محكمة وعمليات قنص وتهاجم جنودهم من مسافة صفر.
وقال: "كلما ظن العدو أنه بات آمنا في منطقة محروقة من الأرض خرج له مجاهدون من حيث لا يحتسب في عمليات نوعية وقاتلة بعون الله وتأييده وتوفيقه".

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