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بايدن: يجب التوصل لوقف مؤقت لإطلاق النار بغزة لإخراج الرهائن

2/16/2024 2:26:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه يجب التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة لإخراج "الرهائن"، مشيرا إلى أنه أوضح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجوب ذلك الأمر.
وأضاف بايدن "يحدوني الأمل ألا يقوم الإسرائيليون بأي غزو بري واسع النطاق في هذه الأثناء.-(وكالات)

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