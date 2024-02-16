بايدن: يجب التوصل لوقف مؤقت لإطلاق النار بغزة لإخراج الرهائن

بايدن: يجب التوصل لوقف مؤقت لإطلاق النار بغزة لإخراج الرهائن
التاريخ
2/16/2024 2:26:49 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه يجب التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة لإخراج "الرهائن"، مشيرا إلى أنه أوضح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجوب ذلك الأمر.
وأضاف بايدن "يحدوني الأمل ألا يقوم الإسرائيليون بأي غزو بري واسع النطاق في هذه الأثناء.-(وكالات)
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