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الآمال الكبيرة وقضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل

2/16/2024 2:26:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ياسمين خليل؛ وميشيل كاستالا - (مالكوم-كير كارنيغي للشرق الأوسط) 2024/2/5

في هذه المقابلة التي أجريت معها، تشير ميشيل بورخيس كاستالا إلى الانتصار القانوني الذي تحقق من خلال التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية.
وميشيل بورخيس كاستالا Michelle Burgis-Kasthala هي محاضِرة بارزة في كلية الحقوق بجامعة إدنبرة، حيث تركز على القانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتتمحور اهتماماتها البحثية حول تطبيقات ومنازعات القانون الدولي في مختلف أنحاء العالم العربي. قبل انضمام بورخيس كاستالا إلى كلية الحقوق، كانت محاضِرة في القانون الدولي ودراسات الشرق الأوسط لمدة خمس سنوات في كلية العلاقات الدولية في جامعة سانت أندروز. وقد أجرينا مقابلة معها في أواخر كانون الثاني (يناير) للاطلاع على رأيها في القرار الابتدائي الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا، واتهمت فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
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. جاسمين خليل: بعد القرار المؤقت الذي صدر عن محكمة العدل الدولية في 26 كانون الثاني (يناير) في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، وردت تعليقات كثيرة عن كيفية تأثير قرار المحكمة على الوضع القائم في غزة. في هذا السياق، هلا تشرحين لنا عن اتفاقية منع الإبادة الجماعية للعام 1948 الصادرة عن الأمم المتحدة وعلاقتها بالقضية التي رفعتها جنوب أفريقيا؟
- ميشيل بورخيس كاستالا: أعتقد أن تأثير القرار على الصراع في غزة كان جوهر ردود الفعل الإيجابية والسلبية التي شهدناها عقب صدوره عن المحكمة. وقد أراد كثرٌ المزيد، أو اعتقدوا أن بالإمكان فعل المزيد. لكن الأمر الأساسي هو أن القرار يجب أن يرتبط دائمًا ببند محدد ضمن اختصاص المحكمة. وثمة ثلاث طرق أساسية لعرض قضية على محكمة العدل الدولية. الأولى هي من خلال معاهدة؛ والطريقة الثانية هي اتفاق الدول على رفع قضية أمام المحكمة؛ والطريقة الثالثة هي دخول الدول في اتفاق خاص لطلب المساعدة من المحكمة.
مما لا شك فيه أن إسرائيل لم تكن لتتفق مطلقًا مع جنوب أفريقيا على رفع القضية أمام محكمة العدل الدولية. لذلك، كان على جنوب أفريقيا تحديد المعاهدات التي وقعتها الدولة الأخرى والتي يمكن أن يكون لها رابط ما بالنزاع، وهي ظاهرة شهدنا عليها في الديناميات الأوكرانية الروسية أيضا. وبند التحكيم هو وسيلة يتم من خلالها تفعيل اختصاص المحكمة وفتح الدعوى. ويتعلق الأمر بالعمل ضمن المعايير التي حُددت من خلال محكمة العدل الدولية. ولذلك ربما تكون هناك معاهدة أخرى من الممكن الاستعانة بها لتحقيق غرض مماثل.
يسود شعور بالإحباط لدى الناس لأن اتفاقية منع الإبادة الجماعية لا يمكن أن تحقق كل شيء. في هذه الدعوى، كان يجب توجيه جميع الأدلة نحو إثبات حدوث إبادة جماعية، ولهذا جرى الاستناد في نهاية المطاف إلى "اتفاقية منع الإبادة الجماعية" للعام 1948، التي تشكل المرجع في هذه القضية. يمكن أن تختار الدول ما إذا كانت ترغب في الانضمام إلى هذه المعاهدة التي تتضمن بندًا ينص على أن الدول يمكن أن ترفع خلافها إلى محكمة العدل الدولية حيثما يطرأ خلاف بشأن تفسير المعاهدة.
تَعين على جنوب أفريقيا أن تبين أن هناك خلافًا حول نطاق المعاهدة أو تفسيرها. وبدا ذلك واضحا جدا، مثلما كان جليا إعلان جنوب أفريقيا أن ثمة قضية إبادة جماعية وإنكار إسرائيل ذلك. وكان التباين واضحا حول كيفية تطبيق معنى المعاهدة، وكان هذا هو المحور الأساسي للبت في اختصاص المحكمة. وبعد أن تحدد المحكمة أنها صاحبة اختصاص، غالبًا ما تعقد جلسات منفصلة بشأن ما إذا بإمكانها تثبيت اختصاصها. وبعد الانتهاء من مرحلة المقبولية والاختصاص، تصل إلى مرحلة الأسس الموضوعية التي تتعلق بموضوع الدعوى. ولكن ثمة إمكانية منفصلة تُعرف بالتدابير المؤقتة، والأساس الذي يُستند إليه في اتخاذ هذه التدابير هو طول مدة القضية خلال مرحلة الأسس الموضوعية. وتركز قرارات المحكمة على الإبقاء على الوضع القائم. لم يتمكن الفريقان من الاتفاق على تفسير المعاهدة وتطبيقها، ولذلك تَعين على المحكمة أن تضمن بقاء الأمور على حالها في هذه الأثناء، ولا سيما في ما يتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني.
بإمكان المحكمة أن تأمر بعمل معين لمحاولة ضمان بقاء الوضع القائم على حاله. تُجمد المحكمة الوضع القائم، وبهذا المعنى، لا تتخذ أي نوع من القرارات الموضوعية. ونظرا إلى حدود التدبير المؤقت، أعتقد أنها قامت بعمل رائع. في ظل هذه القيود، لا أعتقد أنه كان بوسعنا أن نتوقع أكثر من ذلك. يرى البعض أن المشكلة الكبيرة في قرار اتخاذ تدابير مؤقتة هي أن القرار لم يذكر أنه يمنع إسرائيل من شن حملة عسكرية. وهكذا، لم تصدر المحكمة فعليا أمرا بوقف إطلاق النار. خلال الشهر المقبل، ستحاول إسرائيل إعداد تقرير تبين فيه أنها تلتزم بالقانون في سلوكها، في محاولة منها لإظهار أن عملياتها لا تستهدف البنية التحتية المدنية. ومن الآن فصاعدا، يجب أن تندرج أي خطوة عسكرية تقوم بها إسرائيل بوضوح ضمن السلوك غير المصنف بأنه إبادة جماعية.

. خليل: ما العناصر الأساسية التي استند إليها حكم المحكمة، وماذا ستكون تبعات هذا القرار على مدى الأسابيع المقبلة برأيك؟
- كاستالا: أعتقد أن الأمر تعلق جزئيا بتحديد ما إذا كانت المحكمة صاحبة اختصاص. كان عليها أن تبت، كما قلتُ سابقًا، في ما إذا كان ثمة قضية يمكن رفعها، وفي ما إذا كان هناك خلاف. وقد شكك البعض في وجود أدلة كافية على خلاف واسع بين الفريقين. لكن جنوب أفريقيا أثبتت أنها احتجت سابقًا ووجهت رسائل، في محاولة منها للتواصل مع إسرائيل. وبذلت جهودا حثيثة بالفعل للتشديد على أنه ليس قرارا موضوعيا. وأعتقد أن الأبعاد الأساسية التي دفعت حقا بالمحكمة إلى اتخاذ قرارها هو استشهادها بتصريحات صدرت عن الكثير من كبار المسؤولين في الأمم المتحدة عن الكارثة الإنسانية المنهجية التي تحدث. وربطت المحكمة أيضا تلك التصريحات بالكلام الذي صدر عن مسؤولين إسرائيليين وكشف عن وجود نية لارتكاب إبادة جماعية. وعند الجمع بين هذين البعدين، ثمة عتبة كافية تؤشر إلى إمكانية قوية، وفقا للقانون الدولي، لأن تكون لدى إسرائيل نيّة لارتكاب إبادة جماعية. لكن القرار الأولي الصادر عن محكمة العدل الدولية لم يذكر أن هناك فعلا قضية مثبتة بارتكاب إبادة جماعية. لقد أعلنت رئيسة المحكمة أن هناك حتمًا خطرًا وشيكًا من هذا القبيل، وهو لا يشمل بالضرورة جميع عناصر الإبادة، ولكنه يشمل جميع عناصر الكارثة. ولذلك، اتخذت محكمة العدل الدولية قرارًا بمناشدة إسرائيل تنفيذ الخطوات التي طلبتها منها.
لا يرقى هذا إلى مستوى وقف إطلاق النار، فمن الناحية التقنية، لا يتعلق اختصاص المحكمة باستخدام القوة؛ ولا يقوم اختصاصها على النظر في ما إذا كان لإسرائيل الحق في الدفاع عن النفس. يستند اختصاصها إلى تحديد ما إذا كان ثمة احتمال بأن سلوك إسرائيل يندرج في إطار ارتكاب إبادة جماعية. بدلا من ذلك، كان عليها أن تفصل، استنادًا إلى المعاهدة ومتطلبات إسرائيل بموجبها، في الطرق التي يجب أن تتصرف وفقها إسرائيل. قد يقول بعضهم إن فرض وقف إطلاق النار ممكن، لكنني أعتقد أن ذلك مستبعد نظرًا لأن القضاة يتحركون بسرعة كبيرة.

. خليل: ما النتائج المحتملة للقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية على الصراع في غزة؟
- كاستالا: من الناحية التقنية، تعد التدابير المؤقتة ملزمة. ربما يجب علينا التفكير في ما تم تحقيقه حتى الآن. لدينا الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في العام 2004 بشأن الجدار الفاصل الذي بنته إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واليوم بات لدينا هذا الحكم الابتدائي؛ ويحتمل أن نصل إلى مرحلة الأسس الموضوعية في وقت لاحق. يشار في هذا الصدد إلى أن إسرائيل رفضت رأي المحكمة بشأن الجدار، معتبرة أنه استشاري وأن هدفه كان الإجابة عن سؤال طرحته "الجمعية العامة" (أو يمكن أن يكون أيضًا سؤالًا من مجلس الأمن إلى المحكمة). من هذا المنطلق، لم يشكل الرأي خلافًا، بل قدم توصيفًا للوضع واقترح مفاعيل قانونية لإسرائيل ولأطراف ثالثة. وفقًا لهذا السيناريو، لم تكن إسرائيل ملزمة بأي تدابير قانونية.
أما في السياق الحالي، فالوضع مختلف بالنسبة لإسرائيل. لقد قررت المشاركة في المحاكمة. وحتى لو لم تفعل ذلك، لما كان الوضع سيختلف، لأن القضية هي خلاف بين دولتَين. وقد حددت المحكمة بوضوح أن اختصاصها يشمل النظر في هذه الدعوى، وعلى خلاف الرأي الاستشاري، فقد أصدرت هذه المرة قرارًا ملزمًا يتضمن مجموعةً من التدابير المحددة. لكن المحكمة لا تملك آلية لتنفيذها. من الناحية التقنية، يمكن لمجلس الأمن أن يتولى ذلك، ولكن يجب أن نأخذ في الحسبان أن الولايات المتحدة ستستخدم على الأرجح حق النقض لمنع تنفيذ التدابير. جوهريا، ما من طريقة لمعالجة ذلك، لكن هذا سيلحق الضرر بسمعة إسرائيل، حيث سيكون من السيئ جدا لصورتها أن تتجاهل بشكل سافر قرار محكمة العدل.
وفي ما يتعلق بالتقرير الذي ينبغي على إسرائيل تقديمه إلى المحكمة في غضون شهر واحد من تاريخ صدور الحكم، أعتقد أنها ستحاول التعاطي مع ذلك بمرونة. فهي لا تستطيع أن ترفض ذلك. على المستوى الدولي، أعتقد أن إسرائيل ستصور نفسها على أنها ممتثلة لقرارات المحكمة الدولية، لكن السؤال هو ما إذا كانت ستخفف من شدة عملياتها على الأرض. أعتقد أننا في حاجة إلى رؤية ضغط كبير يُمارَس من الأطراف الثالثة. على سبيل المثال، بُعيد صدور القرار، طالب الاتحاد الأوروبي إسرائيل بالامتثال التام لأوامر محكمة العدل الدولية. برأيي، كان هذا بيانا قويا لأن الاتحاد الأوروبي ظل مكتوف اليدين، على نحو متعمد، حيال هذه الحرب.
أعتقد أن محكمة العدل الدولية هي وسيلة فعالة جدا لممارسة الضغط، ولكن لا أظن أنها ستبدل مسار الأحداث. ففي الكثير من الأحيان، تفعل إسرائيل كل ما تقدر عليه إلى أن تدرك أنها وصلت إلى الحد الأقصى. وعند هذه النقطة، تتدخل الولايات المتحدة عادةً لكبح جماحها. في الوقت الراهن، تعتبر إسرائيل أن في وسعها مواصلة ما تفعله لأنها، برأيي، لم تواجه ضغوطا أميركية كافية. مع ذلك، أعتقد أن بعض الأطراف الثالثة ستمارس ضغوطا أكبر على الأميركيين بسبب قرار المحكمة الدولية. في نهاية المطاف، أرى أن الولايات المتحدة هي التي ستحدد متى ستنتهي هذه الجولة من الصراع وكيف ستنتهي.

. خليل: من أي نواحٍ تؤثر هذه الدعوى على منظومة العدل الدولية الأوسع؟
- كاستالا: لو لم يصدر القضاة أي قرارات أو تدابير، لشكل ذلك خسارة كبيرة. بعد قضايا جنوب غرب أفريقيا في العام 1966 (حين رفضت محكمة العدل الدولية شكوى رفعتها أثيوبيا وليبيريا ضد جنوب أفريقيا لانتهاكها، من خلال سياسات الأبرتايد، واجباتها بصفتها قوة انتدابية على جنوب غرب أفريقيا بتفويض من عصبة الأمم)، لم تعد دول الجنوب العالمي تعير قرارات المحكمة الدولية أهميةً تُذكر. أما اليوم، فيبدو أن المحكمة تنبهت إلى هذه الصفحة الشائنة من تاريخها، ووقعت عليها مسؤولية ضمان أن يُنظر إليها على أنها مُدركة للظلم الناجم عن الممارسات الاستعمارية المستمرة في فلسطين. نحن نشهد مجددا دينامية المعركة بين داود وجليات، التي برزت أيضًا في الحرب الروسية الأوكرانية. لذلك، أعتقد أن صدور قرار المحكمة بسرعة شكل إنجازًا عظيمًا. تتألف المحكمة في هذه القضية من سبعة عشر قاضيًا: في حالة عدم وجود قاضٍ من الدول الأطراف في القضية الخلافية، تقوم كل منها بتعيين قاضيها الخاص. ويجب الحصول على تسعة أصوات مؤيدة لإقرار التدابير المؤقتة، وقد نلنا خمسة عشر صوتًا مؤيدًا وصوتَين معارضَين، وأعتقد أن هذا انتصار كبير. لم تأمر المحكمة بوقف إطلاق النار، ولكن لم يكن ينبغي توقع ذلك أساسًا. من الآن فصاعدًا، ستتمحور المسألة حول مدى استعداد الدول والمؤسسات لاستخدام نفوذها سعيًا إلى ضمان احترام إسرائيل للقرار الصادر عن المحكمة. تحمل هذه القضية دلالة رمزية، حيث يبدو من خلالها أن دول الجنوب العالمي قد تتخذ إجراءات أوسع ما لم تُظهر دول الغرب استعدادًا لدعم القرار.

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