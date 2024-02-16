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صمم صهيوني تجاه تحذيرات من كارثة.. ماذا يريد نتنياهو من رفح؟

2/16/2024 2:26:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عواصم - لا يفتأ رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو يكرر على خصومه وأصدقائه وحلفائه على السواء، محليا ودوليا، بأنه لن يوقف حربه المدمرة على قطاع غزة قبل أن "يقضي" على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، متجاهلا كل التحذيرات التي تشير إلى أن ما يفعله تسبب في كارثة إنسانية غير مسبوقة وتتفاقم كل يوم، بدون أن يظفر بشيء مما يهدف إليه.
آخر فصول "الصمم" الذي يواجه به نتنياهو الأصوات التي تحذره من خطورة مغامرته في غزة، إصراره على إعداد العدة لاقتحام مدينة رفح جنوب القطاع، "آخر ملجأ آمن" يتكدس فيه نحو مليون ونصف مليون لاجئ في ظروف قاسية ولا إنسانية.
فقد أمر نتنياهو قبل أيام قادة جيشه بإعداد خطط لاقتحام مدينة رفح من أجل "القضاء" على ما يقول الاحتلال إنها 4 كتائب لحماس تتمركز في المدينة، كما قال مكتب نتنياهو إنه أمر الجيش أيضا بوضع خطة لإخلاء رفح من السكان المدنيين.
استغراب واستهجان
وبدا الاستغراب والاستهجان في بعض التصريحات التي ردت على نتنياهو، لأن قواته التي تدك غزة منذ أكثر من 4 أشهر لم تترك لسكانها أي ملجأ آمن، ودمرت مساكنها ودكاكينها ومدارسها ومستشفياتها ومساجدها وكنائسها، فإلى أين يريد نتنياهو إرسال هؤلاء النازحين الذين شردهم؟
فهذا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل يقول إن "نتنياهو لا ينصت لأحد"، وأضاف في تصريحات للصحفيين الاثنين الماضي: "سيقومون بالإجلاء؟ إلى أين؟ إلى القمر؟ إلى أين سيجلون هؤلاء الناس؟".
تصريح آخر قوي من حلفاء إسرائيل يستنكر إصرار نتنياهو على خططه صدر عن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، التي اعتبرت أن "شن هجوم للجيش الصهيوني على رفح من شأنه أن يؤدي في ظل هذه الظروف إلى انهيار كامل للوضع الإنساني".
وتضيف بريبوك أن "الناس في رفح لا يمكنهم ببساطة أن يختفوا في الهواء"، خاصة بعدما "نزحوا من مناطق القتال في شمال غزة في الغالب بلا شيء سوى أطفالهم على أذرعهم وملابسهم على أجسادهم"، حسب تعبير المسؤولة الألمانية.
المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، حذر بدوره من عواقب أي عملية عسكرية للاحتلال في رفح قائلا إنه "لم يعد هناك أي مكان آمن على الإطلاق لإيواء المدنيين".
وأكد أنه "من غير الممكن توقع انتقال أكثر من مليون نازح يعيشون في أماكن مكتظة للغاية في محافظة رفح مرة أخرى، كي تتمكن القوات الصهيونية من مواصلة تمشيطها بحثا عن مقاتلي حماس".
مناشدات الحلفاء
مناشدات وضغوط دولية وتحذيرات تتوالى حتى من أكبر حلفاء الاحتلال الذين ساندوها بدون قيد وشرط في عدوانها على غزة، مثل الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، إضافة إلى جهات أخرى مثل الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية دولية ودول عربية مثل الأردن وقطر والسعودية.
ومن بين التصريحات اللافتة في هذا الشأن أيضا ما قاله وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون الاثنين الماضي، إذ أكد أن "على إسرائيل أن تفكر بجدية قبل اتخاذ أي إجراء آخر في رفح"، وذلك بعد الغارات الجوية على المدينة، التي أصبح عدد المتكدسين فيها الآن 6 أضعاف عدد سكانها قبل السابع من تشرين الأول(اكتوبر) الماضي.
وقال كاميرون للصحفيين "نعتقد أنه من المستحيل خوض حرب وسط هذا الكم من الناس. ليس هناك مكان يذهبون إليه"، حتى إن المجلس النرويجي للاجئين أطلق على مدينة رفح اسم "مخيم اللاجئين العملاق"، ووصفها طبيب خرج منها مؤخرا بأنها "سجن مغلق".
وهو الشيء نفسه الذي حذر منه وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي، إذ قال إن العملية البرية المزمعة في رفح ستكون لها "نتائج كارثية"، وتابع أنه "من الواضح أن إسرائيل لا تفعل ما يكفي لحماية المدنيين. ولا يوجد مكان آمن في غزة".
إلى أين يذهبون؟
أستراليا وكندا ونيوزيلندا استنكرت بدورها الإصرار الصهيوني على الهجوم على رفح، وقالت في بيان مشترك إن الهجوم المتوقع سيكون مدمرا، وإنه "لا يوجد ببساطة أمام المدنيين أي مكان آخر يذهبون إليه"، خاصة بعد أن جرف العدوان الصهيوني المستمر معظم مدن وأحياء قطاع غزة، مخلفا أكثر من 28 ألفا و500 شهيد أغلبهم من النساء والأطفال.
أما المنظمات الإنسانية الدولية فهي الأخرى حذرت من كارثة إنسانية توشك أن يرتكبها الاحتلال في رفح وتضيفها إلى مئات المجازر التي وقعت عليها في القطاع خلال الأشهر الماضية، ودعت إلى وقف العدوان وحماية المدنيين من القتل العشوائي.
فالأمم المتحدة أعلنت أنها لن تتعاون مع أي إجلاء قسري للاجئين الفلسطينيين، وشدد ستيفان دوجاريك -المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الأممية- الأسبوع الماضي على ضرورة حماية مئات الآلاف من الأشخاص الذين لجؤوا إلى رفح. وأضاف "لن نؤيد بأي حال من الأحوال التهجير القسري الذي يتعارض مع القانون الدولي".
كما حذر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث من أن العمليات العسكرية في رفح "يمكن أن تؤدي الى مجزرة في غزة"، داعيا الاحتلال إلى "الكف عن تجاهل" نداءات المجتمع الدولي.
كارثة لا يمكن تصورها
بدوره قال المفوض السامي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة فولكر تورك في بيان "إن أي توغل عسكري محتمل واسع النطاق في رفح أمر مرعب"، نظرا لاحتمال سقوط عدد كبير جدا من الشهداء والجرحى المدنيين، معظمهم سيكون من الأطفال والنساء.
وأضاف: "مع الأسف، في ضوء المذبحة التي وقعت حتى الآن في غزة، من الممكن أن نتصور ما ينتظرنا في رفح"، مؤكدا أن احتمال حدوث مثل هذه العملية في رفح في ظل الظروف الراهنة "يهدد بمزيد من الجرائم الوحشية"، وقال: "يجب على العالم ألا يسمح بحدوث ذلك".
ومن جهته أعرب برنامج الأغذية العالمي عن "قلقه البالغ" من الهجوم العسكري المتوقع في مدينة رفح، كما حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الهجوم سيتسبب في "كارثة لا يمكن تصورها، وسيزج بالنظام الصحي في القطاع ليقترب أكثر من حافة الهاوية، وسيزيد من حجم الكارثة الإنسانية إلى ما هو أبعد من الخيال".-(وكالات)

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