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الاحتلال يرتكب 10 مجازر.. عشرات الشهداء ولا مكان آمن بالقطاع

2/16/2024 2:26:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) غزة - ارتكبت قوات الاحتلال 10 مجازر بحق العائلات في القطاع، راح ضحيتها 112 شهيدا، و157 جريحا، خلال الساعات الـ24 الماضية، في حين قالت "الأونروا" بأنه لا مكان آمن في قطاع غزة مع تواصل المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، واستمرار نزوح السكان من مكان لآخر داخل القطاع المحاصر، في محاولة للنجاة من من القصف الصاروخي وقذائف المدفعية ورصاص القناصة.
واستُشهد، فجر امس، عدد من الفلسطينيين، وأصيب آخرون، في قصف صاروخي ومدفعي صهيوني استهدف مناطق مختلفة من قطاع غزة.
وفي رفح جنوب القطاع، استشهد 11 شخصا وأصيب آخرون، في غارات شنها طيران الاحتلال على منزلين لعائلتي جودة وزعرب وسط وشمال المدينة.
وتواصل قوات الاحتلال حصارها لمجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب القطاع، ويستهدف قناصة الاحتلال كل من يتحرك في المجمع ومحيطه.
واستشهد ثلاثة مرضى، صباح أمس، في غرفة العناية المركزة نتيجة توقف الأوكسجين جراء إنقطاع الكهرباء عن المجمع.
كما أعلنت مصادر طبية أن سيدتين وضعتا مولديهما "في ظروف قاهرة وغير إنسانية بلا كهرباء وبلا ماء وبلا طعام وبلا تدفئة في مجمع ناصر الطبي".
وقالت المصادر إن قرب نفاد الوقود والحصار الصهيوني يهددان حياة المرضى والأطفال الخدّج في المجمع، محملة الاحتلال المسؤولية عن حياة المرضى والطواقم الطبية، ومناشدةً المؤسسات الأممية كافة بسرعة التدخل لإنقاذ المرضى والطواقم الطبية في المجمع.
وكانت قوات الاحتلال قد أجبرت إدارة مجمع ناصر الطبي على وضع 95 كادرا صحيا و11 من عائلاتهم و191 مريضا و165 من المرافقين والنازحين في مبنى ناصر القديم، في ظروف قاسية ومخيفة بلا طعام وبلا حليب أطفال ونقص حاد في المياه.
وشن طيران الاحتلال غارات جنوب شرق خان يونس، كما قصفت مدفعية الاحتلال شرق بيت حانون شمال القطاع.
كما استشهد عدد من الفلسطينيين بينهم امراة وجنينها وجرح آخرون، في غارات شنها طيران الاحتلال على منزلين لعائلة صبّاح وعفانة في شارع السكة شرق جباليا شمال قطاع غزة.
واستشهد عدد من الأطفال في مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال القطاع، بسبب الجفاف وسوء التغذية، في ظل نقص الطعام وانتشار الأمراض والأوبئة.
وقصف طيران الاحتلال منطقة تل الزعتر شمال القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال منطقة المغراقة شمال محافظة الوسطى، ومحيط الكلية الجامعية جنوب حي الصبرة بمدينة غزة.
واستشهد ثلاثة على الأقل، وجرح آخرون، حالة عدد منهم خطيرة، إثر قصف الاحتلال مركبة ومجموعة من الفلسطينيين في مدينة غزة.
كما شن الاحتلال غارات جوية على حيي الصبرة والزيتون جنوب المدينة، وأطلقت مدفعيته عدة قذائف تجاه منطقة الشيخ عجلين غربا.
وأفادت مصادر طبية بأن عدد الشهداء ارتفع إلى 28775، والجرحى إلى 68552، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وأوضحت المصادر، أن عددا من الضحايا ما يزال تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.
في سياق متصل، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو يختطف أكثر من مليوني فلسطيني ويتعامل معهم كرهائن دون أن يقدم لهم ما يحتاجونه للبقاء على قيد الحياة، خاصة مئات الآلاف منهم المتواجدين في شمال قطاع غزة، الذين يعيشون مجاعة حقيقية بفعل الاجتياح والحصار المتواصل.
وأضافت الوزارة، في بيان لها، امس، أن نتنياهو، أيضا، لا يضيع أية فرصة للانقلاب على أية خطوة اتخذها من سبقوه تجاه إنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين، فسرعان ما أقدم على ترجمة الحصار الظالم إلى احتلال غاشم لكامل قطاع غزة، على سمع وبصر المجتمع الدولي، والدول التي تدعي الحرص على مبدأ حل الدولتين.
وتابعت أنه بعد 133 يوما على حرب الإبادة ضد شعبنا، لم تعد تجدي نفعا جميع المطالبات والمناشدات الدولية لحماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية ومنع تهجيرهم ما لم تقترن بإجراءات وعقوبات دولية رادعة، تُجبر الحكومة الصهيونية على الانصياع للقرارات الأممية، بما فيها قرار محكمة العدل الدولية، حيث يواصل نتنياهو استخفافه بتلك المطالبات والقرارات، ويمعن في قتل شعبنا وتجويعه وتعطيشه وتدمير أرض وطنه لدفعه للهجرة عنه.
الى ذلك، قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن 84% من المرافق الصحية في قطاع غزة تأثرت نتيجة العدوان على القطاع.
وفي منشور على منصة "إكس" امس، نشرت وكالة "الأونروا" لقطات تظهر تدمير البنية التحتية المدنية في القطاع، بما في ذلك بعض مراكزها الصحية.
وأشارت "الأونروا" إلى أنه بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بمرافق الرعاية الصحية، فإن أكثر من 70% من جميع البنية التحتية المدنية قد "دُمرت أو تعرضت لأضرار بالغة"، وأكدت أنه "لا يوجد مكان آمن".
25 ألفا المسجد الأقصى
أدى 25 ألف شخص صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم القيود والإجراءات العسكرية التي فرضتها قوات الاحتلال على أبواب المسجد.
وتواصل قوات الاحتلال للشهر الخامس على التوالي، فرض حصار على البلدة القديمة من القدس، بما فيها المسجد الأقصى.
ومنذ ساعات الصباح الباكر، انتشرت قوات الاحتلال عند مداخل البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك لإعاقة وصول المصلين للمسجد.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أوقفت الفلسطينيين وفتشتهم ومنعتهم من الدخول إلى البلدة القديمة والوصول للمسجد لأداء صلاة الجمعة، بالتزامن مع نصب حواجز عسكرية في المكان. وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على المصلين، ونكلت بهم.
وأظهر مقطع فيديو اعتداء قوات الاحتلال على فلسطينية تحمل "سجادة الصلاة" أثناء توجهها إلى المسجد الأقصى.
وقد أدى عدد من الشبان صلاة الجمعة في حي رأس العمود، بعد منعهم من الوصول إلى المسجد الأقصى.-(وكالات)

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