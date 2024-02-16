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الوعود بالنصر قول سياسي

2/16/2024 2:26:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس
بقلم: عاموس هرئيل
16/2/2024

إسرائيل سجلت، مؤخرا، نجاحات تكتيكية عدة في حروبها ضد حماس وحزب الله. في عملية مثيرة للإعجاب في رفح أنقذ جنود "يمام" مخطوفين وقتلوا حراسهما. في خانيونس يبدو أن قوات الجيش والشاباك تقترب من مكان اختباء يحيى السنوار. حتى القدرة على إطلاق الصواريخ من القطاع تقلصت جدا. وفي جنوب لبنان، حزب الله يدفع الثمن بالكثير من المصابين والدمار وتدمير بنى تحتية عسكرية، على كل إطلاق للصواريخ والقذائف المضادة للدروع التي يطلقها على الجليل. الإنجازات تعكس تحسنا واضحا في استخلاص الدروس، بعد أربعة أشهر على القتال. وسائل الإعلام في إسرائيل تكثر من الانشغال بتعب وتآكل وحدات الجيش الإسرائيلي، لكن يجب عدم تجاهل تأثير الضغط الكبير التي يستخدم على العدو، في الشمال وفي الجنوب. ولكن المشكلة الرئيسية بقيت على حالها: عدم النجاح، وعلى الأغلب حتى عدم محاولة ترجمة الإنجازات الكثيرة الى نتائج استراتيجية.
في الوقت الذي يعد فيه نتنياهو الإسرائيليين بـ"النصر المطلق" على حماس، فإن هذا ليس وضع هدف استراتيجي بل أقوال سياسية. بعد اندلاع الحرب الجيش الإسرائيلي لم يتعهد بهزيمة حماس خلال بضعة أشهر، بل هو عرض على الحكومة وعلى الكابنت خطة مدتها سنة تقريبا للمرحلة الأساسية للمعركة ضد حماس، حتى المس الكبير بقدرتها العسكرية. رئيس الأركان، هرتسي هليفي، قال في الأسبوع الحالي بعد جولة له في القطاع بأنه "أمامنا طريق طويلة". وفي الجيش يعترفون أن التحدي بحاجة الى فترة طويلة، لكن رئيس الحكومة لديه اعتبارات أخرى.
هذه الأقوال تم توجيهها بالأساس للاستهلاك الداخلي، إعادة توحيد القاعدة السياسية حول جهود بقائه. هذا الشعار ربما يمكن بيع الأثاث بواسطته، قال مصدر سياسي رفيع، إزاء الوعود المتكررة لنتنياهو بالنصر المطلق، الذي يوجد كما يبدو في متناول اليد. نتنياهو يحاول الآن استغلال العملية في رفح، التي صادق عليها مع تحمل المخاطرة الكبيرة، كعملية ترسم طريق جديدة وكبديل عن الصفقة مع حماس التي تشمل وقفا طويلا لإطلاق النار وإطلاق سراح الكثير من السجناء الفلسطينيين. هذا يساوي العرض العبثي. جهاز الأمن احتاج الى بضعة أسابيع كي يخرج الى حيز التنفيذ عملية الإنقاذ. ومن المؤكد أن حماس استخلصت الدروس حول أسلوب حراسة المخطوفين. ولفترة طويلة يجب ألا نعول على المعجزات.
نتنياهو يقول إن حماس قريبة من الهزيمة، فقط إذا استخدمنا المزيد من الضغط. في خانيونس وقريبا في رفح، فإن قيادة حماس ستنهار وسيكون بالإمكان التوصل الى صفقة بشروط مريحة. عمليا، هذا أيضا لا يعد سيناريو مقنعا. في هذه الأثناء، يبدو أنه ستمر بضعة أسابيع الى أن يدخل الجيش الإسرائيلي الى رفح، هذا إذا دخل أصلا، لأن هذا الأمر يحتاج الى إعدادات طويلة وعملية طويلة لإجلاء السكان الفلسطينيين. الضغط العسكري هو عامل مهم، لكن مشكوك فيه إذا كان يمكن هزيمة حماس، أيضا الوقت لا يعمل في صالح إسرائيل، بل ضدها. مخطوفون يموتون كل أسبوع في الأسر، وعدد الأشخاص الذين يمكن إنقاذهم آخذ فقط في الانخفاض.
السلوك في هذا الأسبوع حول المفاوضات بشأن المخطوفين كان معيبا. فبعد أن قام بإرسال رؤساء أجهزة الأمن الى قمة باريس، تنصل رئيس الحكومة من الخطة التي تم التوصل اليها هناك مع الولايات المتحدة وقطر ومصر، وقام بحملة دعائية هدفت الى إقناع الجمهور بأن التنازلات التي تنطوي عليها الخطة غير مقبولة. أبواقه عملت ساعات إضافية في هجوم التشهير ضد عائلات المخطوفين.
قرار تصليب المواقف في المفاوضات أمر مشروع، لكن هنا يثور الشك بأن نتنياهو لا يسعى الى صفقة في القريب إزاء الطريقة التي ستورطه مع شركائه في اليمين المتطرف. الى اللقاء المستمر في القاهرة في هذا الأسبوع، تم إرسال رئيس الموساد دافيد برنياع ومراقب نتنياهو، ومنع طرح أي اقتراحات لإسرائيل. عندما حاول الأميركيون اقتراح لقاء آخر في اليوم التالي تنازل رئيس الحكومة عن المشاركة فيه.
لقاءات المشاورات التي كانت في المفاوضات قام نتنياهو بإبعاد عضوي كابنت الحرب؛ بني غانتس وغادي ايزنكوت، عنها. الجنرال احتياط نتسان الون، منسق الأسرى والمفقودين في الجيش الإسرائيلي، أدرك الى أين تهب الرياح، وهو ببساطة تنازل عن السفر. صحيح أن حماس تطرح طلبات غير ممكنة، لكن نتنياهو أيضا لا يخرج عن أطواره كي يظهر المرونة، الأمر الذي يثير غضب غانتس وايزنكوت. على الأقل بالنسبة لايزنكوت، فإن المماطلة في موضوع المخطوفين يمكن أن تكون القشة التي ستقصم ظهر البعير وتسرع الانسحاب من الحكومة.
في صورة الحرب في القطاع، قبل شهر على رمضان، تصعب الموافقة على ادعاء نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالنت بأن الإنجازات ستنتهي بهزيمة حماس، ربما في القريب. نتنياهو يرفض بشدة أي عملية سياسية. وهو يتجاهل توصيات جميع رؤساء الأجهزة الأمنية، تسريع اتفاق "اليوم التالي"، على الأقل في شمال القطاع، وأين قام الجيش الإسرائيلي بتفكيك ألوية حماس وتقليص قوة المقاومة الفلسطينية.
التهديدات المستمرة باقتحام رفح تضغط الولايات المتحدة والدول العربية. ولكن في هذه الأثناء، هي تبدو بعيدة عن التحقق. في ذروة الحرب عملت في القطاع خمس فرق للجيش الإسرائيلي. الآن الحديث يدور عن ربع العدد، سبعة ألوية. تقريبا جميع وحدات الاحتياط تم تسريحها، والوحدات النظامية تستعد لاستبدال قوات الاحتياط على الحدود مع لبنان. هذه ليست تشكيلة القوات التي تضمن الانتصار السريع في القطاع. ومن غير المفاجئ أن اهتمام إسرائيل يميل نحو البحث عن إنجازات رمزية بالأساس مثل إطلاق سراح بعض المخطوفين أو تصفية السنوار.

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