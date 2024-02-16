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وقفة بالعقبة دعما لغزة والمقاومة الفلسطينية

2/16/2024 2:25:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الرواشدة شارك ابناء واهالي العقبة في وقفة تضامنية دعماً للشعب الفلسطيني ومقاومته، ونصرة لأهالي قطاع غزة المحاصر واحتجاجا على الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحقهم في يومهم 133 للعدوان الغاشم.

 وأعرب المشاركون، في الوقفة التي نظمتها الفاعليات الشعبية والشبابية في المدينة أمام مسجد الحسين بن طلال عن التضامن المطلق مع أهل قطاع غزة الذين يسطرون اروع الملاحم الاسطورية من الصمود والمقاومة في وجه حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني المحتل.

وحذر المشاركون بالتداعيات المتفاقمة والخطيرة لاستمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها العشوائي على قطاع غزة وتوجهها الآن نحو اقتحام واستهداف مدينة ‎رفح التي باتت تؤوي مئات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين العزّل النازحين من شمال القطاع جرّاء هذا العدوان الغاشم وسقوط ما يقارب الثلاثين ألف شهيد، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الجرحى والمفقودين.

مناشدين احرار العالم والامة العربية والاسلامية ايقاف ماكنة الحرب الاسرائيلية التي تعدت ببطشها كافة الاعراف والمواثيق والاتفاقيات الانسانية والاممية وثني الاحتلال " اللاخلاقي" لاتخاذ إجراءات عملية ملموسة‏ لثني الكيان الصهيوني عن غطرسته ودفعها لوقف إطلاق النار وفتح معابر إدخال الاحتياجات الإنسانية للسكان والنازحين في كافة أنحاء قطاع ‎غزة.

وحذر المشاكون من كارثة ومجزرة عالمية قد تخلف عشرات آلاف الشهداء والجرحى في حال تم اجتياح محافظة رفح، محملين الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والاحتلال المسؤولية الكاملة نتيجية تعرض الفلسطينيون في غزة بشدة لخطر الإبادة الجماعية.

وطالب المشاركون الحكومات العربية الى موقف حازم وحاسم بديلا عن خطابات التضامن والعمل على مقاطعة كل الدول والحكومات الغربية التي تساند الكيان الصهيوني في عدوانه المستمر احترام لدوم الشهداء الذي يسيل ولكرامة الشعوب العربية التي ترفض هذا الكيان المحتل .

وأكدوا التفافهم حول القيادة الهاشمية التي كانت وما زالت النصير الأول للقضية الفلسطينية وداعمة لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه منذ بدء الأحتلال الاسرائيلي لفلسطين، مؤكدين دعم مواقف جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين الذي يتواجد في غرب العالم من اجل وقف دائم لعدوان الاحتلال النازي وثني الكيان المحتمل عن جرائمه وادخال المساعدات الانسانية.

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