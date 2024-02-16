إربد.. مسيرة حاشدة تندد باستمرار العدوان على غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) احمد التميمي اربد - انطلقت مسيرة حاشدة من المسجد الهاشمي في اربد للتنديد باستمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة.
وطالب المشاركون بعدم سماح مرور الشاحنات للكيان الصهيوني عبر أراضي المملكة ووقف تصدير البضائع للكيان الذي يمارس الابادة الجماعية بحق الفلسطنيين.
واستهجن المشاركون موقف الأنظمة العربية الرسمية من الإبادة الجماعية التي يتعرّض لها الأهل في غزة، وعدم اتخاذهم أية خطوات عملية لكسر الحصار المفروض عليهم، محذرين من اقتحام رفح وما سينجم عنه من مجازر.
وحيا المشاركون المقاومة التي سجلت خلال الشهور الماضية بطولات في قتل الجنود الصهاينه.
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