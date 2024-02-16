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إربد.. مسيرة حاشدة تندد باستمرار العدوان على غزة

2/16/2024 2:25:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) احمد التميمي اربد - انطلقت مسيرة حاشدة من المسجد الهاشمي في اربد للتنديد باستمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة.
وطالب المشاركون بعدم سماح مرور الشاحنات للكيان الصهيوني عبر أراضي المملكة ووقف تصدير البضائع للكيان الذي يمارس الابادة الجماعية بحق الفلسطنيين.
واستهجن المشاركون موقف الأنظمة العربية الرسمية من الإبادة الجماعية التي يتعرّض لها الأهل في غزة، وعدم اتخاذهم أية خطوات عملية لكسر الحصار المفروض عليهم، محذرين من اقتحام رفح وما سينجم عنه من مجازر.
وحيا المشاركون المقاومة التي سجلت خلال الشهور الماضية بطولات في قتل الجنود الصهاينه.

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