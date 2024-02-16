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الكرك : وقفتان للتضامن مع الشعب الفلسطيني

2/16/2024 2:25:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هشال العضايلة

نظمت فعاليات شعبية وحزبيه ونقابية بالكرك اليوم وقفتين للتضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة استمرار العدوان الصهيوني على غزة.
ونظمت فعاليات الملتقى الوطني للاحزاب والفعاليات الشعبية والنقابات بمحافظة الكرك وقفه في ضاحية المرج شرقي مدينة الكرك بمشاركة عشرات المواطنين ورفعت الاعلام الاردنية والفلسطينية والشعارات التي تعبر عن موقف الشعب الاردني المساند لشقيقة الفلسطيني . وأكد المشاركون رفضهم لاي شكل من أشكال مساعدة الكيان الصهيوني من خلال توفير طرق تزويد تجارية بديلة له عبر الطرق البرية وخصوصا من الاردن.
وجددوا ادانتهم للعدوان الأمريكي البريطاني على اليمن بسبب وقوفها مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الصهيوني. وفي ضاحيه الثنية شرقي مدينة الكرك نظمت الحركة الإسلامية وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الصهيوني الذي يستهدف الشعب الفلسطيني كله.

وأكد المشاركون في الوقفة استنكارهم لحالة الصمت عن الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في غزة ومختلف مناطق فلسطين المحتلة.

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