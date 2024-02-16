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معان : الاحتلال لن يستطيع تغطية هزيمته بغربال الانتصارات الوهمية

2/16/2024 2:25:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حسين كريشان شارك أبناء مدينة معان عقب صلاة الجمعة أمام مسجد معان الكبير ، بوقفة حاشدة لتأكيد تضامنهم مع المقاومة الفلسطينية الباسلة، و دعمهم لكل اشكال الدفاع عن الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.
وقال المشاركون، في الوقفة التي دعت إليها فاعليات شعبية وشبابية في المدينة، "نقف اليوم إجلالا وتقديرا لصمود ومقاومة شعب غزة الأبطال، الذين ما زالوا متمسكين بأرضهم وقضيتهم، يقدمون قوافل الشهداء والجرحى يوميا، من فلذات أكبادهم على حدود غزة مع العدو الإسرائيلي، بينما حكومات العالم في سبات عميق، فيما شعوبها تطالب بوقف إطلاق النار ووقف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني".
وأكدوا ، أنه وبعد دخول ٥ أشهر على بدء "طوفان الاقصى"، ما زال الغزيون، رغم أعداد الضحايا، يسطرون أسمى آيات البطولة والصمود ، ويعلمون العالم أن الانتصارات تتحقق بالإرادة والعزيمة والإيمان بعدالة قضيتهم.
وقال المشاركون إنه بات من الواضح أن إجراءات الاحتلال الصهيوني من تدمير وقتل وتهجير لن تؤتي أُكلها، وأن كل المؤامرات التي تحاك من قبل الأنظمة الغربية والولايات المتحدة الأمريكية الداعمه للكيان المحتل تتحطم على صخرة الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة، مؤكدين أن بشائر الانتصار بدأت تلوح رغم كل الصعوبات والخسائر الفادحة، وأن الاحتلال لن يستطيع تغطية هزيمته بغربال الانتصارات الوهمية.

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