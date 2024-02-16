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مسيرة تضامنية مع غزة في مادبا

2/16/2024 2:25:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الشوابكة استنكرت الفعاليات الشعبية والمجتمعية والحزبية في مادبا المجازر الوحشية التي ينفذها العدو الصهيوني ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
جاء ذلك في المسيرة والوقفة التضامنية التي نظمها ابناء مخيم مادبا بعد صلاة الجمعة اليوم.
وتضمنت الوقفة كلمات لعدد من القيادات الشعبية والحزبية نددت بالانتهاكات الإسرائيلية والمجازر المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية ، مشيرين أن المجازر تضاف إلى السجل الإرهابي الملطخ بالدماء لكيان الاحتلال الذي يرتكب المجازر اليومية في قطاع غزة بحق النساء والأطفال

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