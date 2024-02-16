مسيرة تضامنية مع غزة في مادبا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أحمد الشوابكة استنكرت الفعاليات الشعبية والمجتمعية والحزبية في مادبا المجازر الوحشية التي ينفذها العدو الصهيوني ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
جاء ذلك في المسيرة والوقفة التضامنية التي نظمها ابناء مخيم مادبا بعد صلاة الجمعة اليوم.
وتضمنت الوقفة كلمات لعدد من القيادات الشعبية والحزبية نددت بالانتهاكات الإسرائيلية والمجازر المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية ، مشيرين أن المجازر تضاف إلى السجل الإرهابي الملطخ بالدماء لكيان الاحتلال الذي يرتكب المجازر اليومية في قطاع غزة بحق النساء والأطفال
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