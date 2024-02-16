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تكنولوجيات الأسلحة الجديدة تنقل البيئة التنافسية من الهجوم إلى الدفاع - جريدة الوطن السعودية

2/16/2024 2:23:02 PM
(MENAFN- Al Watan) توصل خبيران في سياسات الأمن الدولي والدفاع إلى أنه ينبغي على الولايات المتحدة السير بجدية في طريق الدفاع بدلا عن الهجوم، حيث تواجه أمريكا تحديًا إضافيًا يتمثل في الحفاظ على ريادتها في مجال البحث والتطوير العسكري مقارنة بالمنافسين المحتملين كروسيا والصين، وتسعى لوقف تعديات الأسلحة النووية.
ويقول كل من لورانس ج. كورب، الزميل البارز مدير دراسات الأمن القومي في مجلس العلاقات الخارجية، وستيفن ج. سيمبالا، مؤلف كتب حول دراسات الأمن الدولي وسياسة الدفاع والأسلحة النووية، إنه مع اندلاع الحروب والصراعات المسلحة أصبحت الدول تتجه نحو بيئة تنافسية يهيمن عليها الدفاع بدلا عن الهجوم، ويرجع ذلك جزئيًا إلى إتقان التكنولوجيا عن طريق الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية والبشرية.
وأسهم في ذلك انتقال العالم واعتماده بشكل أكبر على المعلومات، بعدما أكدت الصراعات ضرورة التعاون والمعرفة استنادا إلى الوعي بالتاريخ واحترام القيم الإنسانية، حيث تشير الحكمة إلى أن ((الردع أفضل بكثير من الحرب))، لذا ينبغي تقييم أنظمة الأسلحة المستقبلية من خلال هذه العدسة.
طريق وسط
وتوقع العالم الشهير وخبير السياسة النووية، فريمان دايسون، الانتقال من عالم الدفاع المبطل إلى عالم تقني دفاعي حازم في عمله الكلاسيكي ((الأسلحة والأمل))، الذي نُشر في ثمانينيات القرن العشرين. ودعا دايسون إلى ((طريق وسط)) بين ما اعتبره طريقًا مسدودًا لحرب القوة النووية المضادة والدمار المؤكد. واليوم، يتلخص نموذجه الإستراتيجي المقترح في بناء قوات نووية إستراتيجية أمريكية وروسية محمية دفاعيا عبر دفاعات محسنة، ومقترنة بتقليص أعداد الأسلحة الهجومية، لتمهيد الطريق لعالم خالٍ من الأسلحة النووية بالكامل.
تخفيض تدريجي
مع ذلك، كان دايسون أيضًا سياسيًا واقعيًا، لذلك لم يتوقع الوصول إلى الصفر النووي في قفزة واحدة كبيرة. وبدلا من ذلك، دعا اقتراحه إلى إجراء تخفيضات تدريجية في الأسلحة الهجومية الأمريكية والروسية في عملية تدريجية، يحرسها تحسين الدفاعات الصاروخية البالستية. ويعتقد البعض أننا الآن على وشك تحقيق تحسن وظيفي تدريجي في تكنولوجيا الدفاع الصاروخي، يمكن أن يجعلنا أقرب إلى عالم دايسون للقدرة التنافسية الدفاعية والهجومية بدلا من عالم الماضي الذي يهيمن على الهجوم. وكان أحد التفسيرات المحتملة هو أن ارتباط القوى في الأنظمة المرتبطة بالدفاع لم يعد مدفوعًا بالمعادن الثقيلة، بل بالبرمجيات المتقدمة. وبحلول ثلاثينيات القرن الحالي، قد يكون من الممكن تطوير ونشر دفاعات تستغل تقنيات ((يسار الإطلاق)) التي يمكنها تدمير الصواريخ البالستية على منصات إطلاقها أو بعد وقت قصير من إقلاعها. وتشمل التقنيات التي يمكنها تسريع هذه المهمة أسلحة الطاقة الموجهة، والحرب الإلكترونية، والمركبات الذاتية القيادة، والحرب السيبرانية بمختلف أنواعها.
نضوج التقنيات
ومع نضوج التقنيات الجديدة للدفاع الصاروخي، فإن الهجوم لن يقف ساكنا. كما أننا نتجه نحو نظام ضربات متقدم ودقيق مع دقة محسنة للأسلحة ذات المدى الأطول، سواء كانت نووية أو تقليدية. وستعمل الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت أيضًا على تقليل الوقت المتاح للمدافعين للإشارات والتحذير واتخاذ القرار والرد في الوقت المناسب على الهجوم. كما سيتم تجهيز بعض الطائرات التي تفوق سرعتها سرعة الصوت بقدرات مصممة خصيصًا للتهرب من الدفاعات، بما في ذلك الصواريخ الجوالة والصواريخ البالستية وأسراب الطائرات بدون طيار الذكية. وسيحقق كل من الدفاع والهجوم قفزات نوعية في الأداء بسبب التقدم المستقبلي في تمكين التقنيات: الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمومية، والواجهات بين الإنسان والآلة. بالإضافة إلى ذلك، ستشمل مجالات الصراع المستقبلية التقنيات التنافسية للفضاء والردع السيبراني والحرب، لذا سيتعين على المهاجمين الصاروخيين المفترضين أولا إبطال أو إضعاف الموارد الفضائية والقدرات السيبرانية للجانب الآخر قبل محاولة توجيه ضربة أولى لنزع السلاح.
الحرب الباردة
واعتاد صناع السياسات في الحرب الباردة على عالم كان فيه الردع المتبادل قائما على الرعب، حيث يفضل الهجوم على الدفاع.
لذا استثمرت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي قدرًا كبيرًا من البحوث والتطوير في مجال الدفاعات الصاروخية البالستية (BMD)، لحماية قواتهما النووية الإستراتيجية الانتقامية وأراضيهما الوطنية. وفي حالة الولايات المتحدة، تم اقتراح أنظمة دفاع صاروخية مختلفة ونشرها في النهاية مثل أنظمة ABM (المضادة للصواريخ البالستية): Safeguard وSentinel.
الحوسبة الكمومية
هي مجال متعدد التخصصات، يشمل جوانب علوم الكمبيوتر والفيزياء والرياضيات.
تستخدم ميكانيكا الكم في حل المشكلات المعقدة بسرعة أكبر من أجهزة الكمبيوتر التقليدية.
يشمل مجال الحوسبة الكمومية بحوثًا حول الأجهزة وتطوير

نموذج العالم الشهير دايسون:
يقوم على أن التقنيات الدفاعية أكثر قدرة على المنافسة من التقنيات الهجومية.
يوصي بالانتقال من عالم الدفاع المبطل إلى عالم تقني دفاعي حازم.
يتلخص في بناء قوات نووية إستراتيجية أمريكية وروسية محمية دفاعيا.
يوصي بدفاعات محسنة ومقترنة بتقليص أعداد الأسلحة الهجومية، لتمهيد الطريق لعالم خال من الأسلحة النووية بالكامل.

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