تكنولوجيات الأسلحة الجديدة تنقل البيئة التنافسية من الهجوم إلى الدفاع - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) توصل خبيران في سياسات الأمن الدولي والدفاع إلى أنه ينبغي على الولايات المتحدة السير بجدية في طريق الدفاع بدلا عن الهجوم، حيث تواجه أمريكا تحديًا إضافيًا يتمثل في الحفاظ على ريادتها في مجال البحث والتطوير العسكري مقارنة بالمنافسين المحتملين كروسيا والصين، وتسعى لوقف تعديات الأسلحة النووية.
ويقول كل من لورانس ج. كورب، الزميل البارز مدير دراسات الأمن القومي في مجلس العلاقات الخارجية، وستيفن ج. سيمبالا، مؤلف كتب حول دراسات الأمن الدولي وسياسة الدفاع والأسلحة النووية، إنه مع اندلاع الحروب والصراعات المسلحة أصبحت الدول تتجه نحو بيئة تنافسية يهيمن عليها الدفاع بدلا عن الهجوم، ويرجع ذلك جزئيًا إلى إتقان التكنولوجيا عن طريق الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية والبشرية.
وأسهم في ذلك انتقال العالم واعتماده بشكل أكبر على المعلومات، بعدما أكدت الصراعات ضرورة التعاون والمعرفة استنادا إلى الوعي بالتاريخ واحترام القيم الإنسانية، حيث تشير الحكمة إلى أن ((الردع أفضل بكثير من الحرب))، لذا ينبغي تقييم أنظمة الأسلحة المستقبلية من خلال هذه العدسة.
طريق وسط
وتوقع العالم الشهير وخبير السياسة النووية، فريمان دايسون، الانتقال من عالم الدفاع المبطل إلى عالم تقني دفاعي حازم في عمله الكلاسيكي ((الأسلحة والأمل))، الذي نُشر في ثمانينيات القرن العشرين. ودعا دايسون إلى ((طريق وسط)) بين ما اعتبره طريقًا مسدودًا لحرب القوة النووية المضادة والدمار المؤكد. واليوم، يتلخص نموذجه الإستراتيجي المقترح في بناء قوات نووية إستراتيجية أمريكية وروسية محمية دفاعيا عبر دفاعات محسنة، ومقترنة بتقليص أعداد الأسلحة الهجومية، لتمهيد الطريق لعالم خالٍ من الأسلحة النووية بالكامل.
تخفيض تدريجي
مع ذلك، كان دايسون أيضًا سياسيًا واقعيًا، لذلك لم يتوقع الوصول إلى الصفر النووي في قفزة واحدة كبيرة. وبدلا من ذلك، دعا اقتراحه إلى إجراء تخفيضات تدريجية في الأسلحة الهجومية الأمريكية والروسية في عملية تدريجية، يحرسها تحسين الدفاعات الصاروخية البالستية. ويعتقد البعض أننا الآن على وشك تحقيق تحسن وظيفي تدريجي في تكنولوجيا الدفاع الصاروخي، يمكن أن يجعلنا أقرب إلى عالم دايسون للقدرة التنافسية الدفاعية والهجومية بدلا من عالم الماضي الذي يهيمن على الهجوم. وكان أحد التفسيرات المحتملة هو أن ارتباط القوى في الأنظمة المرتبطة بالدفاع لم يعد مدفوعًا بالمعادن الثقيلة، بل بالبرمجيات المتقدمة. وبحلول ثلاثينيات القرن الحالي، قد يكون من الممكن تطوير ونشر دفاعات تستغل تقنيات ((يسار الإطلاق)) التي يمكنها تدمير الصواريخ البالستية على منصات إطلاقها أو بعد وقت قصير من إقلاعها. وتشمل التقنيات التي يمكنها تسريع هذه المهمة أسلحة الطاقة الموجهة، والحرب الإلكترونية، والمركبات الذاتية القيادة، والحرب السيبرانية بمختلف أنواعها.
نضوج التقنيات
ومع نضوج التقنيات الجديدة للدفاع الصاروخي، فإن الهجوم لن يقف ساكنا. كما أننا نتجه نحو نظام ضربات متقدم ودقيق مع دقة محسنة للأسلحة ذات المدى الأطول، سواء كانت نووية أو تقليدية. وستعمل الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت أيضًا على تقليل الوقت المتاح للمدافعين للإشارات والتحذير واتخاذ القرار والرد في الوقت المناسب على الهجوم. كما سيتم تجهيز بعض الطائرات التي تفوق سرعتها سرعة الصوت بقدرات مصممة خصيصًا للتهرب من الدفاعات، بما في ذلك الصواريخ الجوالة والصواريخ البالستية وأسراب الطائرات بدون طيار الذكية. وسيحقق كل من الدفاع والهجوم قفزات نوعية في الأداء بسبب التقدم المستقبلي في تمكين التقنيات: الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمومية، والواجهات بين الإنسان والآلة. بالإضافة إلى ذلك، ستشمل مجالات الصراع المستقبلية التقنيات التنافسية للفضاء والردع السيبراني والحرب، لذا سيتعين على المهاجمين الصاروخيين المفترضين أولا إبطال أو إضعاف الموارد الفضائية والقدرات السيبرانية للجانب الآخر قبل محاولة توجيه ضربة أولى لنزع السلاح.
الحرب الباردة
واعتاد صناع السياسات في الحرب الباردة على عالم كان فيه الردع المتبادل قائما على الرعب، حيث يفضل الهجوم على الدفاع.
لذا استثمرت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي قدرًا كبيرًا من البحوث والتطوير في مجال الدفاعات الصاروخية البالستية (BMD)، لحماية قواتهما النووية الإستراتيجية الانتقامية وأراضيهما الوطنية. وفي حالة الولايات المتحدة، تم اقتراح أنظمة دفاع صاروخية مختلفة ونشرها في النهاية مثل أنظمة ABM (المضادة للصواريخ البالستية): Safeguard وSentinel.
الحوسبة الكمومية
هي مجال متعدد التخصصات، يشمل جوانب علوم الكمبيوتر والفيزياء والرياضيات.
تستخدم ميكانيكا الكم في حل المشكلات المعقدة بسرعة أكبر من أجهزة الكمبيوتر التقليدية.
يشمل مجال الحوسبة الكمومية بحوثًا حول الأجهزة وتطوير
نموذج العالم الشهير دايسون:
يقوم على أن التقنيات الدفاعية أكثر قدرة على المنافسة من التقنيات الهجومية.
يوصي بالانتقال من عالم الدفاع المبطل إلى عالم تقني دفاعي حازم.
يتلخص في بناء قوات نووية إستراتيجية أمريكية وروسية محمية دفاعيا.
يوصي بدفاعات محسنة ومقترنة بتقليص أعداد الأسلحة الهجومية، لتمهيد الطريق لعالم خال من الأسلحة النووية بالكامل.
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