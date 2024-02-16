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تلقيح النخيل رحلة الـ6 مراحل تنطلق في فبراير - جريدة الوطن السعودية

2/16/2024 2:23:02 PM
(MENAFN- Al Watan) تعد رحلة تلقيح النخيل في منطقة نجران ومحافظاتها وقراها بمثابة إرث تاريخي متوارث، اعتاد عليه المزارعون منذ مئات السنين مطلع فبراير من كل عام.
وتشتهر نجران بزراعة أجود أنواع النخيل، وعلى الأخص النادر منها، ومنه البياض، والمواكيل، والعلوق، والحمر، ورطب نجران، ويحرص مزارعوها على الحفاظ على جودة ثمار نخيلهم، كما يزرعون أنواعًا أخرى منه، ومنها السكري ودقلة نور، والخلاص، والبرحي، إضافة إلى العجوة، وعنبرة، ونبتة راشد، والشيشي وربيعة.
طلع النخيل
تبدأ مرحلة التلقيح عندما تكون النخلة مهيأة، حيث يبدأ طلع النخيل بالتفتح مع اكتمال نموه وانشقاق غلافه، ويتم نقل حبوب اللقاح إلى طلع النخلة بواسطة ((النخال))، والنخال هو المزارع المعني بتلقيح النخل والعناية به.
دراسة ناجحة
يقول مدير عام البستنة في منطقة نجران، المهندس سالم محسن بالحارث، إن ((مركز البستنة درس مجموعة من الأصناف تحت ظروف منطقة نجران المناخية، ومنها الخلاص، والبرحي، والسكري، ونبتة راشد، والشيشي، والغر، ودقلة نور، وربيعة، إضافة إلى العجوة، وعنبرة، وذلك إلى جانب أصناف نخيل نجران المحلية المميزة من حيث جودة وحجم وكمية الإنتاج، وتحملها للتخزين مدة طويلة دون أن تتأثر، ومن هذه الأصناف البياض، والمواكيل، والعلوق، والحمر، ورطب نجران الذي يُعمل منه المكبوس)).
عروتان للزراعة
يشير بالحارث إلى أن هناك عروتين للزراعة، وهي العروة الربيعية في مارس، والخريفية في أكتوبر، وتتم عمليات التلقيح من بداية فبراير حتى بداية مارس، ويتم الحصاد من بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر.
أصناف نادرة
شدد بالحارث على أن للمركز دورًا مهمًا في الحفاظ على الأصناف النادرة والعناية بنخيل المنطقة بوجه عام، وقال ((تم تذليل كل الصعاب لإنجاح مشروع الحفاظ على الأصناف النادرة من النحيل، والوصول بها إلى الفائدة المنشودة وتعظيم الاستفادة منها كميز نسبية؛ لذا فإن المركز يُجري مسحًا ميدانيًا ومراقبة للأسواق لانتخاب الأصناف المميزة وأماكن تواجدها، وقد تم إكثارها عن طريق النورات الزهرية، والعمل جارٍ على تجريب صنفين مميزين تم إكثارهما عن طريق النورات الزهرية، والعمل على نشرها بعد التأكد من نجاحها ومطابقتها للأم، وإرشاد المزارعين للعمليات والتقنيات الحديثة التي تضمن جودة المنتج وحماية النخيل من الإصابات الحشرية)).
انتقاء الأفضل
من جهته، أوضح المزارع، محمد سمحان آل منصور، أنه منذ منتصف يناير يبدأ الطلع، أو كما عرف بطلع البكاير، ومن ثم يحرص المزارعون في منطقة نجران على اختيار أفضل أنواع اللقاح لنخيلهم، فكلما طالت مدة اللقاح الذكر كان أفضل في التلقيح، وهم يحرصون على زراعة الأصناف النادرة مثل البياض والمواكيل، ويفضلون أن يتم تلقيح كل نوع من ذات الفصيلة لضمان الجودة واستمرار التفرد في النوع والمذاق والفائدة الغذائية.
التشحير والتشويك
أشار آل منصور إلى أن النخلة تمر بعدة مراحل قبل أن تدخل في مرحلة اللقاح، التي تُعد آخر مرحلة قبل مرحلة جني الثمار، ومن ذلك تنظيف النخيل من أي بواقٍ أو شوائب، ومن عذوق التمر من الموسم الماضي، وكذلك الليف الزائد، وإزالة السعف الزائد المعروف بالتشحير، ومرحلة التشويك أي إزالة الأشواك عن جذوع النخل، إضافة إلى إزالة ((الرواكيب))، وهي فسائل النخل الصغير التي تنمو في وسط النخلة في الجزء الأسفل، وكذلك نقل أو التخلص من فسائل النخيل الصغيرة التي تنمو بجانب الأمهات، وتكون ملامسة لها من الأسفل، وتكون هذه المراحل قبل اكتمال نمو طلع النخيل ((الجعاب)) بمدة لا تقل عن أسبوعين.
عملية التلقيح
أضاف آل منصور أن ((عملية التلقيح تبدأ مع تفتح طلع النخيل البكاير، ويتم ذلك بأخذ 4 إلى 5 شروخ من لقاح النخل من ذات فصيل النخلة المراد تلقيحها، على أن يكون ذا جودة عالية وغنيًا ببودرة اللقاح، ويقوم النخال بحمل اللقاح إلى النخلة ليضعه في طلعها..
وثبات حبوب اللقاح في طلع النخلة الملقحة دليلٌ على نجاح عملية التلقيح، ويتميز نخيل نجران بعدم الحاجة إلى ربط طلع النخلة بعد التلقيح لثبات حبوب اللقاح في طلع النخلة الملقحة)).
التعديل والتخبير
واصل آل منصور أن ((التلقيح يمر بعدة مراحل، منها مرحلة التعديل؛ وهي نزع الليف وإزالة أجزاء من العذوق (المطو)، حينما تكبر لتقليل حجمها وتخفيف وزنها وإسنادها على السعف حتى لا ينكسر العذق لثقله، ويصبح نموه مكتملًا، وحجم ثماره أكبر عند بدء تلونها باللون الأخضر، ومن ثم يبدأ لون الثمار بالتغير وفقًا لنوع وفصيل النخيل، ومع ارتفاع درجة الحرارة تبدأ بالنضج لتصبح في كامل قوامها الغذائي مع حلول موسم الخريف، أي جني ثمار النخل أو التمر)).
وأضاف ((تبدأ بعد ذلك مرحلة التخبير، وهي أن يقوم النخال بتلبيس المطو لحمايته من الطيور التي تدهم التمور وهي لا زالت في بدايتها)).
وتابع ((بعد ذلك تبدأ مرحلة التخفيف، وهي عندما يكون في النخلة عدد زائد من الأمطاء مثلا 20 أو 15 مطو، حيث يكتفى بنصفها حتى يتم ضمان جودة الثمار وكبر حجمها.
والمرحلة التي تليها، وهي الأهم طريقة الري، بحيث تقطع الماء على النخل كل أسبوعين، حتى يعطيك جودة في حبة التمر، وتستمر حتى أغسطس، حيث يبدأ وقت القطيع، ومن ثم مرحلة مهمة وهي التكريب؛ وتعني تنظيف النخلة ومعالجتها من الآفات والحشرات والسوسة الحمراء، وأخيرًا مرحلة التسميد، وتوسيع الأحواض والاستمرار في الري)).
مراحل التلقيح
1ـ مرحلة التعديل.
2ـ مرحلة التخبير.
3ـ مرحلة التخفيف.
4ـ مرحلة الري.
5ـ مرحلة التكريب.
6ـ مرحلة التسميد.

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