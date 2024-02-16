Veracode توضح أنه يمكن تقليل الديون الأمنية الحرجة بنسبة 75% مع سرعة معالجتها للمطالبات

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- كشفت شركة Veracode ، إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال أمن البرمجيات الذكية، اليوم عن تقريرها السنوي لحالة أمن البرمجيات (SoSS) 2024 ، الذي يسلط الضوء على المسألة الملحة المتمثلة في الديون الأمنية في الطلبات. الديون الأمنية التي تم تعريفها في هذا التقرير على أنها ثغرات لم يتم معالجتها لمدة تزيد عن عام، لا زالت قائمة في 42 بالمائة من التطبيقات و71 بالمائة من المؤسسات. واتضح أن 46% من المؤسسات تعاني من ثغرات مستمرة وعالية الخطورة تُشكِّل ديونًا أمنية "حرجة"، مما يعرض الشركات لمخاطر جسيمة من حيث التأثير على السرية والنزاهة والتوفُّر.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن التقرير، فإن ما يقرب من 63 بالمائة من التطبيقات بها ثغرات في تعليمات برمجية تابعة لطرف أول، في حين أن 70 بالمائة منها تنطوي على ثغرات في تعليمات برمجية تابعة لجهة خارجية مستوردة عبر مكتبات تابعة لجهة خارجية كذلك. وهذا الأمر يبرز أهمية اختبار كلا النوعين طوال دورة حياة تطوير البرمجيات. تختلف معدلات المعالجة أيضًا حسب نوع الثغرة، حيث تستغرق معالجة الثغرات التابعة لجهة خارجية وقتًا أطول بنسبة 50 بالمائة، في الوقت الذي تتم فيه معالجة نصف الثغرات المعروفة بعد 11 شهرًا، مقارنةً بقضاء سبعة أشهر في معالجة الثغرات التابعة لطرف أول.

ومع ذلك، هناك أخبار سارة: انخفضت الثغرات الأمنية شديدة الخطورة في التطبيقات بمقدار النصف منذ عام 2016، مما يشير إلى إحراز تقدُّم في ممارسات أمان البرمجيات وأن سرعة المعالجة لها تأثير مادي على ديون السندات الحرجة.

كما يكشف تقرير SoSS لعام 2024 أن فرق التطوير التي تعمل على معالجة الثغرات بشكل أسرع تقلل من الديون الأمنية الحرجة بنسبة 75 بالمائة - من 22.4 بالمائة من التطبيقات إلى ما يزيد قليلاً عن خمسة بالمائة. وعلاوة على ذلك، فإن هذه الفرق التي تبادِر إلى التصرُّف سريعًا أقل ميلاً بمقدار أربع مرات للسماح بوجود ديون أمنية حرجة في تطبيقاتها في المقام الأول.

صرَّح Chris Eng، كبير مسؤولي الأبحاث في شركة Veracode قائلاً: "إزاء مواصلة عملنا على أن نشهد تحسينات في المشهد الأمني، فإن هذه النتائج هي بمثابة دعوة للفت انتباه المؤسسات لمعالجة الديون الأمنية الخاصة بها بشكل مباشر. ومن خلال إيلاء أولوية قصوى لمعالجة الثغرات، والتركيز على أمان التعليمات البرمجية التابعة لجهة خارجية، واعتماد ممارسات التطوير الفعَّالة، يمكن للمؤسسات تقليل الديون الأمنية الخاصة بها بشكل كبير وتعزيز الحالة العامة لأمن البرمجيات في جميع المجالات."

معالجة الذكاء الاصطناعي وسلسلة توريد البرمجيات

بينما نعيش في حقبة زمنية يُحدث فيها الذكاء الاصطناعي ثورة سريعة في تطوير البرمجيات، يسلط التقرير الضوء على موضوع بالغ الأهمية. واصل Chris حديثه قائلاً: "بالرغم من السرعة والكفاءة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي في تطوير البرمجيات، إلا أنه لا ينتج بالضرورة تعليمات برمجية آمنة. أظهرت الأبحاث أن 36 بالمائة من التعليمات البرمجية التي تم إنشاؤها بواسطة GitHub CoPilot تحتوي على ثغرات أمنية ." يُشكِّل هذا الانتشار للتعليمات البرمجية غير الآمنة على نطاق واسع خطرًا كبيرًا على المؤسسات وسلسلة توريد البرمجيات، مما يؤدي إلى تراكم الديون الأمنية بمرور الوقت.

تحديد أولويات المخاطر أمر لا غنى عنه

كشف بحث Veracode أيضًا أن قدرة المعالجة بين الفرق مقيَّدة، حيث أن 64 بالمائة فقط من التطبيقات لديها قدرة معالجة كافية للتخلص من الديون الأمنية الحرجة. وفي الواقع، يُظهر اثنان فقط من كل عشرة تطبيقات متوسط معدل معالجة شهري يتجاوز عشرة بالمائة من جميع الثغرات الأمنية. وهذ يُعدَّ دلالة على أنه حتى في الحالات التي تكون فيها قدرة الفرق على المعالجة كافية، فإنهم لا يعطون الأولوية للثغرات الحرجة.

وعلى الرغم من هذا، هناك أمل في النجاح. تُشكِّل ثلاثة بالمائة فقط من جميع الثغرات ديونًا أمنية حرجة، وتمثل هذه المجموعة الفرعية درجة التعرُّض الأكبر للمخاطر بالنسبة للتطبيقات. ومن خلال إيلاء أولوية قصوى للنسبة المُقدَّرة بثلاثة بالمائة، يمكن للمؤسسات الحد من المخاطر إلى أقصى درجة من خلال بذل جهود مركَّزة.

واختتم Chris حديثه قائلاً: "يمهد الذكاء الاصطناعي أيضًا الطريق أمام فرض حدود جديدة في مجال أمن البرمجيات من خلال تمكين المؤسسات من توسيع نطاق جهود الإصلاح ومعالجة الديون الأمنية المتراكمة التي طال أمدها بسهولة أكبر، فضلاً عن الثغرات الجديدة التي تنشأ. يمكن معالجة معظم تعداد نقاط الضعف الشائعة (CWEs) مع تصنيف خطورة من متوسط إلى مرتفع جدًا من خلال تعديلات التعليمات البرمجية التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي من Veracode Fix ."

يتوفَّر تقرير حالة أمن البرمجيات بالكامل لعام 2024 للتنزيل على الموقع الإلكتروني لشركة Veracode. للاطّلاع على التقرير والحصول على رؤى أعمق حول النتائج والتوصيات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني . تتوفَّر أيضًا مدوَّنة تلخص النتائج الرئيسية للتقرير للقراءة .

-النهاية-

نبذة عن تقرير حالة أمن البرمجيات

يحلل تقرير حالة أمن البرمجيات لعام 2024 من شركة Veracode البيانات من الشركات الكبيرة والصغيرة ومورِّدي البرامج التجارية ومتعهدي البرمجيات الخارجيين والمشروعات مفتوحة المصدر. يعتمد البحث على أكثر من مليون (1,007,133) تطبيقًا عبر جميع أنواع عمليات المسح، و1,553,022 مسحًا للتحليل الديناميكي، و11,429,365 مسحًا للتحليل الثابت. نتج عن جميع عمليات المسح هذه 96 مليون نتيجة ثابتة أولية، و4 ملايين نتيجة ديناميكية أولية، و12.2 مليون نتيجة تحليل تكوين البرامج الأولية.

نبذة عن Veracode

Veracode هو برنامج أمن ذكي. تعمل منصة أمن البرمجيات في Veracode باستمرار على البحث عن العيوب والثغرات في كل مرحلة من مراحل دورة حياة تطوير البرامج الحديثة. يقوم عملاء Veracode بدعم الذكاء الاصطناعي القوي الذي تم تدريبه من خلال تريليونات من سطور التعليمات البرمجية، بإصلاح العيوب بشكل أسرع وبدقة عالية. تحظى Veracode بثقة فرق الأمن والمطورين وقادة الأعمال من آلاف المؤسسات الرائدة في العالم، وهي الشركة الرائدة التي تواصل إعادة تعريف معنى أمن البرامج الذكي.

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