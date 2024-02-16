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ظروف الانتماء تؤثر على قبول المرشحين للوظائف

2/16/2024 2:20:22 PM
(MENAFN- Al Watan) هل توظيف المرشح الأكثر تأهيلًا يعد أمرًا غير عادل؟ يمكن أن يكون الأمر كذلك، اعتمادًا على جانب الانقسام السياسي الذي تقع فيه. وقد وجد باحثون في جمعية علم النفس الأمريكية أن كلا من الليبراليين والمحافظين من المرجح أن يشككوا في عدالة التوظيف على أساس الجدارة عند إبلاغهم بآثار العوائق الاجتماعية والاقتصادية التي تخص المرشحين للوظيفة.
بحثت الدراسة كيف يؤثر الوعي بالعيوب الاجتماعية والاقتصادية على تصورات عمليات التوظيف والترقية القائمة على الجدارة.
5 تجارب
شارك أكثر من 3300 مشارك في 5 تجارب عبر الإنترنت، وكشفوا أنه عند تزويدهم بمعلومات حول العيوب الاجتماعية والاقتصادية السابقة للمرشح، اعتبر كل من الليبراليين والمحافظين الاختيار على أساس الجدارة (المؤهل الدراسي) أقل عدلًا وإنصافًا.
يمكن للعيوب الاجتماعية والاقتصادية في وقت مبكر من الحياة أن تقوّض التحصيل العلمي ودرجات الاختبارات وخبرات العمل. وبهذه الطريقة، يمكن أن يقوض عدم المساواة تكافؤ الفرص.
تقول المؤلفة الرئيسة للدراسة الدكتورة دانييلا غويا توكيتو، أستاذة مساعدة في التنظيم والموارد البشرية في جامعة بوفالو ((ومع ذلك، عندما نقيّم عدالة العمليات القائمة على الجدارة، يميل الناس إلى تجاهل هذا السياق الأوسع وآثار عدم المساواة)).
أظهرت التجارب زيادة ملحوظة في دعم ممارسات التوظيف التي تهدف إلى زيادة التنوع الطبقي الاجتماعي. وتشمل هذه الإستراتيجيات المبتكرة إخفاء هوية السير الذاتية لإخفاء الجامعات المرموقة أو أرباب العمل البارزين السابقين وتقليل التأكيد على أهمية التدريب الداخلي.
تشير هذه النتائج إلى اعتراف متزايد بالحاجة إلى معالجة الحواجز النظامية التي تعيق الأفراد من خلفيات منخفضة الدخل.
تأثير على النتائج
استبعدت الدراسة عمدًا العرق كمتغير للتركيز فقط على العوامل الاجتماعية والاقتصادية، وهو خيار تعترف غويا توكيتو بأنه يمكن أن يؤثر على النتائج.
ومع ذلك، فإن الأفكار المكتسبة من هذا التركيز على الوضع الاجتماعي والاقتصادي توفر منظورًا قيّما حول التنوع والإنصاف في التوظيف، لا سيما في ضوء التحديات القانونية الأخيرة والخلافات السياسية المحيطة بالعمل الإيجابي وبرامج التنوع العرقي في الولايات المتحدة.
بالرغم من الاتجاه العام بين المشاركين المحافظين للنظر إلى العمليات القائمة على الجدارة على أنها عادلة بطبيعتها، وجدت الدراسة أن تصوراتهم تغيرت عند التعرف على التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية.
يشير هذا إلى أن البرامج التي تهدف إلى معالجة المساوئ الاجتماعية والاقتصادية قد تواجه مقاومة سياسية أقل ويمكن أن تسهم بشكل غير مباشر في التنوع العرقي، نظرًا للآثار المتداخلة للوضع الاجتماعي والاقتصادي والعرق.
تقييم الخبرات
تحث جويا-توكيتو مديري التوظيف على النظر في الآثار الأوسع لعدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية على وصول المرشحين إلى الفرص.
من خلال تقييم مجموعة واسعة من خبرات العمل وفهم الحواجز النظامية التي يواجهها بعض المرشحين، يمكن لأصحاب العمل التحرك نحو ممارسات توظيف أكثر شمولًا وإنصافًا.
((يميل أعضاء المجموعات العرقية المهمشة إلى تجربة العوائق الاجتماعية والاقتصادية في كثير من الأحيان أكثر من أعضاء الجماعات العرقية المتميزة، ويمكن أن تكون العواقب السلبية لهذه العيوب أسوأ بالنسبة للأقليات العرقية)).
تركز توكيتو على أن الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية يمكن أن يحشد مزيدًا من الدعم ولا يزال يساعد في معالجة عدم المساواة العرقية.
ونشرت الدراسة في مجلة علم النفس التجريبي.

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