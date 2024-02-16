بريطانيا تتصدر إحالات التجميل الترميمية

(MENAFN
- Al Watan) تصدرت بريطانيا دول العالم في عدد إحالات عمليات التجميل والترميم التي ترسل إليها من السعودية، مستحوذة تقريبًا، على نحو 50 % من الحالات المرسلة للتجميل والترميم من قبل الهيئات الطبية السعودية.
وبلغت الحالات المرسلة للتجميل والترميم خارج المملكة 47 حالة، منها 21 حالة أحيلت إلى بريطانيا، مقابل 11 حالة للولايات المتحدة الأمريكية، و9 حالات إلى ألمانيا، و4 إلى فرنسا، و2 إلى إسبانيا، وذلك وفقًا لإحصائية حديثة لوزارة الصحة لعام 2023.
الحالات التجميلية
أوضح استشاري التجميل، الدكتور عطية ندا، أن عمليات التجميل تختلف حسب نوعها وطبيعتها، فمنها ما يتعلق بالحروق والتشوهات الشديدة، التي تحتاج إلى عمليات تجميلية ذات تقنية عالية، ومصابوها يحالون إلى الخارج، وهناك عمليات جراحية تجميلية ترميمية تكون لمن يصابون بحوادث مرور أو حروق شوهت مناطق معينة، أو من تعرض لاستئصال جزء ما، مثل مصاب بسرطان الثدي، وأيضًا من ولدوا بتشوه ما، فهؤلاء يستطيعون استعادة شكل الجزء المصاب أو عودته لأداء مهمته عن طريق عمليات التجميل الترميمية.
وبين أن هناك حالات لا بد من إحالتها إلى خارج السعودية للعلاج، مثل حالات التشوهات أو الحروق الشديدة أو فقدان جزء من الجسم.
مستشفيات عالمية
بين استشاري التجميل، سمير علي، أن بريطانيا تمتلك مستشفيات عالمية في الجراحات التجميلية والترميم، لذا تستحوذ على أغلبية الإحالات التجميلية والترميمية من السعودية للخارج، كما أنها تمتاز بجراحات التجميل الخاصة بالأطفال والأوعية الدموية، والجراحة الترميمية للجروح المزمنة وصعبة الشفاء، كما تمتاز بكونها من مطوري التقنيات الجراحية في عالم عمليات التجميل، وتتميز كذلك بأنها من مصنعي أحدث الأجهزة في مجال عمليات التجميل، مثل أجهزة الليزر وغيرها من المعدات الحديثة. وأضاف، لكل ما سبق، فإن إجراء عملية التجميل في بريطانيا يعني حصول المريض على أحدث التقنيات وأفضل الأطباء، وبالتالي أفضل النتائج.
وتابع، المشكلة فقط في ارتفاع سعر الجنيه الإسترليني مقارنة بباقي العملات العالمية؛ لذلك فإن المرضى المحالين من وزارة الصحة هم الأكثر لجوءًا إلى بريطانيا من غيرها.
وأكمل، عمليات التجميل الترميمية عادة تجرى في السعودية بكافة المستشفيات، لكن هناك حالات تتطلب إحالتها إلى الخارج، خاصة التشوهات الشديدة، وجراحات الترميم للتشوهات الخلقية، وجراحة الوجه والجمجمة والفكين التجميلية، وجراحة اليد خاصة بعد البتر للتجميل والجراحة المجهرية، وإعادة الأعصاب المبتورة هذه تعد أكثر الحالات المحالة للعلاج في الخارج.
تسهيلات رسمية
بينت وزارة الصحة أنه إذا تطلبت حالة المريض العلاج بالخارج بموجب أمر سامي كريم، أو قرار من الهيئة الطبية العليا، بعد اعتماده من وزير الصحة يتم التواصل مع المريض أو ذويه لإبلاغه بالقرار، وتتولى الهيئة الطبية المختصة مخاطبة الملحقية الصحية بالخارج لتحديد الموعد من المركز الطبي بالخارج، وفتح ملف إلكتروني يتضمن بيانات المريض الطبية، وتراسل الملحقية الصحية المراكز العلاجية المتخصصة، وتطلب موعدًا طبيًا بناء على التقارير الطبية المرسلة، ويتم تحديد الموعد للمريض لإنهاء إجراءات السفر.
الجراحة في الداخل
أوضحت استشارية التجميل، الدكتورة سعاد محمد، أن هناك عمليات تجميل وترميم تجري في الداخل، وحققت نجاحًا باهرًا منها تكبير الثدي، ورفع الأرداف، وشد الوجه، وشفط الدهون، وشد البطن، وجراحة الأنف، وشد الجفن، والبوتوكس، والتقشير الكيميائي، وزراعة الشعر، وما إلى ذلك.
وأشارت إلى أن هناك عددًا من التطورات الجديدة، مثل تكبير الثدي بالخلايا الجذعية، ولكن ما يدفع إلى علاج بعض الحالات في الخارج هو الحالة المرضية، فهناك مثلا حالات جراحة زراعة الفك لمعالجة تشوه في منطقة الفك، وهذه من أصعب عمليات التجميل، وعلى الرغم من توافرها في السعودية إلا أن من يحتاجها قد يحال أحيانُا إلى بريطانيا أو أمريكا.
وأشارت إلى أن من ضمن العمليات التي أجريت في بريطانيا، حالة لمريضة كانت تتردد عليها لإجراء عملية تجميل لتشوه خلقي في الوجه، حيث أجريت لها عمليات مطلوبة لترميم منطقة الوجه، لكن لم نصل معها إلى تحقيق النتيجة المطلوبة نتيجة شدة التشوه، وبعد أن تقدمت بطلب إلى وزارة الصحة، تمت إحالتها إلى بريطانيا للعلاج، وحصلت هناك على نتيجة مرضية في استعادة ملامح الوجه عن طريق عملية معقدة استمرت 8 ساعات.
%21 حالة أحيلت إلى بريطانيا.
11 حالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية 9 حالات إلى ألمانيا.
4 حالات إلى فرنسا.
حالتان إلى إسبانيا.
47 حالة أحالتها الهيئات الطبية السعودية للخارج لإجراء عمليات تجميل وترميم.
%50 تقريبًا من تلك الإحالات كانت إلى بريطانيا.
مبررات الإحالة إلى بريطانيا
- امتلاكها مستشفيات عالمية في الجراحات التجميلية والترميم.
- تعد من مطوري التقنيات الجراحية في عالم عمليات التجميل.
- تمتاز بجراحات التجميل الخاصة بالأطفال والأوعية الدموية، والجراحة الترميمية للجروح المزمنة وصعبة الشفاء.
- تعد من مطوري التقنيات الجراحية في عالم عمليات التجميل.
- تعد من مصنعي أحدث الأجهزة في مجال عمليات التجميل.
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