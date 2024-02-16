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بريطانيا تتصدر إحالات التجميل الترميمية

2/16/2024 2:20:22 PM
(MENAFN- Al Watan) تصدرت بريطانيا دول العالم في عدد إحالات عمليات التجميل والترميم التي ترسل إليها من السعودية، مستحوذة تقريبًا، على نحو 50 % من الحالات المرسلة للتجميل والترميم من قبل الهيئات الطبية السعودية.
وبلغت الحالات المرسلة للتجميل والترميم خارج المملكة 47 حالة، منها 21 حالة أحيلت إلى بريطانيا، مقابل 11 حالة للولايات المتحدة الأمريكية، و9 حالات إلى ألمانيا، و4 إلى فرنسا، و2 إلى إسبانيا، وذلك وفقًا لإحصائية حديثة لوزارة الصحة لعام 2023.
الحالات التجميلية
أوضح استشاري التجميل، الدكتور عطية ندا، أن عمليات التجميل تختلف حسب نوعها وطبيعتها، فمنها ما يتعلق بالحروق والتشوهات الشديدة، التي تحتاج إلى عمليات تجميلية ذات تقنية عالية، ومصابوها يحالون إلى الخارج، وهناك عمليات جراحية تجميلية ترميمية تكون لمن يصابون بحوادث مرور أو حروق شوهت مناطق معينة، أو من تعرض لاستئصال جزء ما، مثل مصاب بسرطان الثدي، وأيضًا من ولدوا بتشوه ما، فهؤلاء يستطيعون استعادة شكل الجزء المصاب أو عودته لأداء مهمته عن طريق عمليات التجميل الترميمية.
وبين أن هناك حالات لا بد من إحالتها إلى خارج السعودية للعلاج، مثل حالات التشوهات أو الحروق الشديدة أو فقدان جزء من الجسم.
مستشفيات عالمية
بين استشاري التجميل، سمير علي، أن بريطانيا تمتلك مستشفيات عالمية في الجراحات التجميلية والترميم، لذا تستحوذ على أغلبية الإحالات التجميلية والترميمية من السعودية للخارج، كما أنها تمتاز بجراحات التجميل الخاصة بالأطفال والأوعية الدموية، والجراحة الترميمية للجروح المزمنة وصعبة الشفاء، كما تمتاز بكونها من مطوري التقنيات الجراحية في عالم عمليات التجميل، وتتميز كذلك بأنها من مصنعي أحدث الأجهزة في مجال عمليات التجميل، مثل أجهزة الليزر وغيرها من المعدات الحديثة. وأضاف، لكل ما سبق، فإن إجراء عملية التجميل في بريطانيا يعني حصول المريض على أحدث التقنيات وأفضل الأطباء، وبالتالي أفضل النتائج.
وتابع، المشكلة فقط في ارتفاع سعر الجنيه الإسترليني مقارنة بباقي العملات العالمية؛ لذلك فإن المرضى المحالين من وزارة الصحة هم الأكثر لجوءًا إلى بريطانيا من غيرها.
وأكمل، عمليات التجميل الترميمية عادة تجرى في السعودية بكافة المستشفيات، لكن هناك حالات تتطلب إحالتها إلى الخارج، خاصة التشوهات الشديدة، وجراحات الترميم للتشوهات الخلقية، وجراحة الوجه والجمجمة والفكين التجميلية، وجراحة اليد خاصة بعد البتر للتجميل والجراحة المجهرية، وإعادة الأعصاب المبتورة هذه تعد أكثر الحالات المحالة للعلاج في الخارج.
تسهيلات رسمية
بينت وزارة الصحة أنه إذا تطلبت حالة المريض العلاج بالخارج بموجب أمر سامي كريم، أو قرار من الهيئة الطبية العليا، بعد اعتماده من وزير الصحة يتم التواصل مع المريض أو ذويه لإبلاغه بالقرار، وتتولى الهيئة الطبية المختصة مخاطبة الملحقية الصحية بالخارج لتحديد الموعد من المركز الطبي بالخارج، وفتح ملف إلكتروني يتضمن بيانات المريض الطبية، وتراسل الملحقية الصحية المراكز العلاجية المتخصصة، وتطلب موعدًا طبيًا بناء على التقارير الطبية المرسلة، ويتم تحديد الموعد للمريض لإنهاء إجراءات السفر.
الجراحة في الداخل
أوضحت استشارية التجميل، الدكتورة سعاد محمد، أن هناك عمليات تجميل وترميم تجري في الداخل، وحققت نجاحًا باهرًا منها تكبير الثدي، ورفع الأرداف، وشد الوجه، وشفط الدهون، وشد البطن، وجراحة الأنف، وشد الجفن، والبوتوكس، والتقشير الكيميائي، وزراعة الشعر، وما إلى ذلك.
وأشارت إلى أن هناك عددًا من التطورات الجديدة، مثل تكبير الثدي بالخلايا الجذعية، ولكن ما يدفع إلى علاج بعض الحالات في الخارج هو الحالة المرضية، فهناك مثلا حالات جراحة زراعة الفك لمعالجة تشوه في منطقة الفك، وهذه من أصعب عمليات التجميل، وعلى الرغم من توافرها في السعودية إلا أن من يحتاجها قد يحال أحيانُا إلى بريطانيا أو أمريكا.
وأشارت إلى أن من ضمن العمليات التي أجريت في بريطانيا، حالة لمريضة كانت تتردد عليها لإجراء عملية تجميل لتشوه خلقي في الوجه، حيث أجريت لها عمليات مطلوبة لترميم منطقة الوجه، لكن لم نصل معها إلى تحقيق النتيجة المطلوبة نتيجة شدة التشوه، وبعد أن تقدمت بطلب إلى وزارة الصحة، تمت إحالتها إلى بريطانيا للعلاج، وحصلت هناك على نتيجة مرضية في استعادة ملامح الوجه عن طريق عملية معقدة استمرت 8 ساعات.
%21 حالة أحيلت إلى بريطانيا.
11 حالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية 9 حالات إلى ألمانيا.
4 حالات إلى فرنسا.
حالتان إلى إسبانيا.
47 حالة أحالتها الهيئات الطبية السعودية للخارج لإجراء عمليات تجميل وترميم.
%50 تقريبًا من تلك الإحالات كانت إلى بريطانيا.​​​​​​​
مبررات الإحالة إلى بريطانيا
- امتلاكها مستشفيات عالمية في الجراحات التجميلية والترميم.
- تعد من مطوري التقنيات الجراحية في عالم عمليات التجميل.
- تمتاز بجراحات التجميل الخاصة بالأطفال والأوعية الدموية، والجراحة الترميمية للجروح المزمنة وصعبة الشفاء.
- تعد من مطوري التقنيات الجراحية في عالم عمليات التجميل.
- تعد من مصنعي أحدث الأجهزة في مجال عمليات التجميل.

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