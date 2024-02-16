ريستاتكس 2024 مُلتقى سنوي ورافد يُحقق الرؤية الاقتصادية

MENAFN - Al Watan) يأتي "معرض ريستاتكس الرياض العقاري" كمُلتقى سنوي وحدث أكبر يجمع كُافة المُهتمين بالقطاع العقاري تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-.وبرعاية وحضور وزير الشؤون القروية والإسكان الأستاذ / ماجد بن عبد الله الحقيل، وعدد من أبرز شخصيات وقيادات الدولة الرشيدة، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة غُرفة الرياض ورؤساء وأعضاء اللجان العقارية ورؤساء الشركات والبنوك المشاركة ورجال الأعمال والإعلاميين، مُستهدفاً شرائح المجتمع ككُل، نظراً لارتباط القطاع العقار الحيوي بكافة شرائحه تحت سقف واحد بعاصمة الاستثمار والمركز الإقليمي للشركات العالمية (الرياض).في ذلك السياق قال رئيس إحدى الشركات الكُبرى في القطاع العقاري والتقييم والدراسات الاستشارية والمُشاركة بالمعرض "أماكن الدولية"، الأستاذ/ خالد الجاسر: "أن الحدث العقاري يُعدُ بوابة استثمارية، وشُريان عقاري للقطاع وتوجهاته المُستقبلية، مُسلطاً الضوء على أبرز نشاطات شركات القطاع العقاري ومشاريعه السكنية الجديدة وابتكاراته الحديثة، إضافة إلى ما تُقدمه الجهات الممولة من بنوك وشركات من برامج تمويلية وعروض للمستفيدين".

وأكد الجاسر أنها فُرصة سانحة لما يوفره المعرض من حلول جادة تُزلل الصعاب والتحديات حتى التمويلية منها عبر جلسات وورش عمل، تخدم المُجتمع والمواطن الذي أولته الرؤية والقيادة الحكيمة أهمية كبيرة، مُشيراً إلى أن ما تشهده المملكة من زخم اقتصادي يعكس التطور المُستمر الذي تشهده من تطورات ومستجدات القطاع العقاري السعودي في المشاريع السكنية والتجارية ومُتعددة الاستخدامات وتوجهاته والاستثمارات والشركات الجديدة التي أضافها على خارطته سواء في التطوير العقاري أو مشروعات الإسكان، وما أبتكره السوق من تصاميم ومساحات ومميزات وبرامج التمويل للمساكن واستشراف حجم الطلب والقدرة الشرائية لراغبي التملك

جدير بالذكر أن انطلاق إشارة فعاليات الحدث العقاري السنوي الأكبر بالمملكة، معرض "ريستاتكس الرياض العقاري" بنسخته الجديدة للعام 2024، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، على مدار ثلاثة أيام تستمر فعالياته من 18 - 21 فبراير 2024، وبمشاركة واسعة من كُبرَيَات شركات التطوير العقاري والإسكاني والتمويلي ومختلف الشركات المعنية بشؤون الإسكان والعقار والتمويل في القطاعين الحكومي والخاص، والمُستفيدين من أبناء الوطن، يُسهم بانتعاشه كبيرة في الاقتصاد الوطني وخاصة القطاع العقاري والاستثماري الذي يعد قاطرة التنمية الوطنية.