قفزة بالقيمة السوقية لـ TSMC التايوانية بدعم الذكاء الاصطناعي

MENAFN - Al-Borsa News) قفزت القيمة السوقية لشركة TSMC التايوانية لصناعة أشباه الموصلات، بمقدار 51 مليار دولار أو 7.9 بالمئة في ختام جلسة الخميس، مدفوعة بتفاؤل تجاه مستقبل الذكاء الاصطناعي.

وذكرت الشركة في بيان أن قيمتها السوقية زادت في جلسة أمس فقط بـ 7.9% إلى 697 مليار دولار، في أول جلسة تداول بعد عطلة السنة القمرية الجديدة في الصين واستمرت أسبوعا، من 646 مليار دولار في جلسة 5 فبراير الماضي.

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وكانت هذه الزيادة كافية لتجاوز شركة Visa الأميركية، لتصبح TSMC الشركة الثانية عشر الأكثر قيمة سوقية في العالم؛ في وقت رفع بنك الاستثمار الأميركي“مورغان ستانلي” سعره المستهدف لسهم شركة صناعة الرقائق بنحو 9 بالمئة خلال العام الجاري.

ويواصل المستثمرون ضخ أموال في الشركات التي من المتوقع أن تركب موجة من النشاط في تطوير الذكاء الاصطناعي والتي تسارعت بعد أن قامت“أوبن إيه أي” بطرح“شات جي بي تي” العام الماضي.

والشهر الماضي، قال المسؤولون التنفيذيون في TSMC إنهم يتوقعون العودة إلى النمو القوي في الربع الأول من العام 2024، وسط ارتفاع الطلب على أدوات الذكاء الاصطناعي.

وشركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة TSMC هي شركة تايوانية ومتعددة الجنسيات متخصصة في صناعة الإلكترونيات وصناعة أشباه الموصلات؛ تأسست عام 1987.



