قفزة بالقيمة السوقية لـ TSMC التايوانية بدعم الذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قفزت القيمة السوقية لشركة TSMC التايوانية لصناعة أشباه الموصلات، بمقدار 51 مليار دولار أو 7.9 بالمئة في ختام جلسة الخميس، مدفوعة بتفاؤل تجاه مستقبل الذكاء الاصطناعي.
وذكرت الشركة في بيان أن قيمتها السوقية زادت في جلسة أمس فقط بـ 7.9% إلى 697 مليار دولار، في أول جلسة تداول بعد عطلة السنة القمرية الجديدة في الصين واستمرت أسبوعا، من 646 مليار دولار في جلسة 5 فبراير الماضي.
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وكانت هذه الزيادة كافية لتجاوز شركة Visa الأميركية، لتصبح TSMC الشركة الثانية عشر الأكثر قيمة سوقية في العالم؛ في وقت رفع بنك الاستثمار الأميركي“مورغان ستانلي” سعره المستهدف لسهم شركة صناعة الرقائق بنحو 9 بالمئة خلال العام الجاري.
ويواصل المستثمرون ضخ أموال في الشركات التي من المتوقع أن تركب موجة من النشاط في تطوير الذكاء الاصطناعي والتي تسارعت بعد أن قامت“أوبن إيه أي” بطرح“شات جي بي تي” العام الماضي.
والشهر الماضي، قال المسؤولون التنفيذيون في TSMC إنهم يتوقعون العودة إلى النمو القوي في الربع الأول من العام 2024، وسط ارتفاع الطلب على أدوات الذكاء الاصطناعي.
وشركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة TSMC هي شركة تايوانية ومتعددة الجنسيات متخصصة في صناعة الإلكترونيات وصناعة أشباه الموصلات؛ تأسست عام 1987.
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