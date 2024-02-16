تحول المستثمرين الأمريكيين إلى صناديق الاستثمار التي تستثني الصين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تحول مستثمرو الأسواق الناشئة في الولايات المتحدة إلى صناديق الاستثمار المتداولة التي لا تتعرض للصين، مع تخارجهم من تلك التي تركز على الاستثمار في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وسط توقعات النمو الضعيفة والتوترات الجيوسياسية.
وبحسب تحليل لصحيفة“فايننشال تايمز”، ارتفع صافي تدفق رأس المال إلى 8 صناديق استثمار في الأسواق الناشئة دون الصين، والمدرجة في الولايات المتحدة، بأكثر من ثلاثة أمثال قيمته خلال عام 2022 ليصل إلى 5.3 مليار دولار في 2023.
موضوعات متعلقة
ارتفاع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي “وود ماكنزي”: ارتفاع طلب الهند على النفط بمقدار الثلث بحلول عام 2034 انخفاض الأسهم الأمريكية مع تقييم بيانات التضخم في أسعار المنتجين
وسجل نحو 55 صندوقا يركز على الصين، صافي تدفقات خارجة بقيمة 802 مليون دولار في عام 2023، مقارنة بتدفقات واردة بقيمة 7.5 مليار دولار في 2022.
وقال“ديفيد دالي”، رئيس استراتيجية المحافظ في شركة“ماثيوز آسيا”، وهي شركة أمريكية لإدارة الأصول تستثمر في الصين ودول نامية أخرى:“انهارت علاقة الأسهم الصينية بالأسواق الناشئة الرئيسية الأخرى في السنوات القليلة الماضية”.
وبينما انخفضت الأسهم الصينية بنسبة 11.4% في عام 2023، استفادت الهند والمكسيك، من الجهود الأمريكية لتنويع سلاسل التوريد بعيدًا عن الصين، حيث أعلنتا قفزات بنسبة 19% و16% في مؤشرات الأسهم القياسية لديهما العام الماضي.
المصدر:
MENAFN16022024000202011048ID1107862291
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.