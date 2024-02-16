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تحول المستثمرين الأمريكيين إلى صناديق الاستثمار التي تستثني الصين

2/16/2024 2:20:16 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تحول مستثمرو الأسواق الناشئة في الولايات المتحدة إلى صناديق الاستثمار المتداولة التي لا تتعرض للصين، مع تخارجهم من تلك التي تركز على الاستثمار في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وسط توقعات النمو الضعيفة والتوترات الجيوسياسية.

وبحسب تحليل لصحيفة“فايننشال تايمز”، ارتفع صافي تدفق رأس المال إلى 8 صناديق استثمار في الأسواق الناشئة دون الصين، والمدرجة في الولايات المتحدة، بأكثر من ثلاثة أمثال قيمته خلال عام 2022 ليصل إلى 5.3 مليار دولار في 2023.

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وسجل نحو 55 صندوقا يركز على الصين، صافي تدفقات خارجة بقيمة 802 مليون دولار في عام 2023، مقارنة بتدفقات واردة بقيمة 7.5 مليار دولار في 2022.

وقال“ديفيد دالي”، رئيس استراتيجية المحافظ في شركة“ماثيوز آسيا”، وهي شركة أمريكية لإدارة الأصول تستثمر في الصين ودول نامية أخرى:“انهارت علاقة الأسهم الصينية بالأسواق الناشئة الرئيسية الأخرى في السنوات القليلة الماضية”.

وبينما انخفضت الأسهم الصينية بنسبة 11.4% في عام 2023، استفادت الهند والمكسيك، من الجهود الأمريكية لتنويع سلاسل التوريد بعيدًا عن الصين، حيث أعلنتا قفزات بنسبة 19% و16% في مؤشرات الأسهم القياسية لديهما العام الماضي.


المصدر:

MENAFN16022024000202011048ID1107862291

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