أكبر شركة طاقة شمسية في العالم تحذر من الاستغناء عن الموردين الصينيين

MENAFN - Al-Borsa News) حذر نائب رئيس شركة“لونجي جرين إنيرجي تكنولوجي” أكبر مصنعة للألواح الشمسية في العالم، من أن أوروبا والولايات المتحدة تخاطران بإبطاء عملية إزالة الكربون من اقتصاداتهما إذا قيدتا دمج الشركات الصينية في سلاسل توريد الطاقة المتجددة الخاصة بهما.

وقال“دينيس شي”، لصحيفة“فايننشال تايمز”:“الدول الغربية سوف تبطئ تحولها بعيداً عن الوقود الأحفوري إذا خفضت إمدادات الطاقة الشمسية الصينية، كما أن تكلفة الألواح الشمسية المنتجة دون مشاركة الصين ستكون مضاعفة”.

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وأوضح أنه في حين تُصنّع“لونجي” معظم منتجاتها في الصين، لكن لديها مصانع في فيتنام وماليزيا، وتخطط لإنشاء مصنع جديد في الهند، من أجل التخفيف من تفاقم المخاطر الجيوسياسية، وتجري محادثات لدخول السعودية من خلال شريك محلي.

وفي الشهر الماضي، دعت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين إلى زيادة الرسوم الجمركية على واردات الطاقة الشمسية الصينية الصنع، وقالوا إن المنتجات تضر بالجهود الأمريكية الرامية إلى“إعادة توطين” التصنيع المحلي.

تهيمن الصين على تصنيع الطاقة الشمسية، حيث تمثل أكثر من 80% من الإنتاج العالمي بعد عقود من الدعم القوي من الدولة، والنمو السريع للطلب المحلي، والمنافسة المحلية الشديدة.





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