كوين باس تحقق إيرادات وأرباحًا تتجاوز التوقعات.. والسهم يقفز 16%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة“كوين باس” تحقيق أرباح وإيرادات أفضل من التوقعات خلال الربع الرابع من عام 2023، بدعم النمو القوي في أحجام المعاملات وارتفاع دخل الفوائد المكتسبة من احتياطاتها من العملات المستقرة.
وصعدت قيمة سهم“كوين باس” في تعاملات ما بعد الجلسة بنحو 15.9%، في تمام الساعة 12:52 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعد أن أنهى جلسة الخميس مرتفعًا بنسبة 3.3% عند 165.67 دولار.
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وكشفت نتائج أعمال الشركة المالكة لمنصة تداول العملات المشفرة، عن أن صافي الربح بلغ 273.4 مليون دولار في الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر، مقابل خسارة قدرها 557 مليون دولار في الفترة المقارنة قبل عام.
وبلغ نصيب السهم (COIN) من الأرباح 1.04 دولار، وهو ما جاء أفضل من التوقعات البالغة سِنتين للسهم.
وحققت“كوين باس” صافي إيرادات بقيمة 905 ملايين دولار في الربع الرابع من عام 2023، مقابل 605 ملايين دولار في نفس الفترة قبل عام، ومقارنة بتوقعات كانت تشير لتسجيل 826 مليون دولار.
وبحسب البيان، توسعت العمليات في بلدان النمو الرئيسية، مثل برمودا والبرازيل وكندا وفرنسا وسنغافورة وإسبانيا، وبدأت“كوين باس” في لعب دور رئيسي كأمين حفظ لثمانية من أصل 11 صندوقًا متداولًا للبيتكوين.
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