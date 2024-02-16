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كوين باس تحقق إيرادات وأرباحًا تتجاوز التوقعات.. والسهم يقفز 16%

2/16/2024 2:20:15 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت شركة“كوين باس” تحقيق أرباح وإيرادات أفضل من التوقعات خلال الربع الرابع من عام 2023، بدعم النمو القوي في أحجام المعاملات وارتفاع دخل الفوائد المكتسبة من احتياطاتها من العملات المستقرة.

وصعدت قيمة سهم“كوين باس” في تعاملات ما بعد الجلسة بنحو 15.9%، في تمام الساعة 12:52 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعد أن أنهى جلسة الخميس مرتفعًا بنسبة 3.3% عند 165.67 دولار.

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وكشفت نتائج أعمال الشركة المالكة لمنصة تداول العملات المشفرة، عن أن صافي الربح بلغ 273.4 مليون دولار في الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر، مقابل خسارة قدرها 557 مليون دولار في الفترة المقارنة قبل عام.

وبلغ نصيب السهم (COIN) من الأرباح 1.04 دولار، وهو ما جاء أفضل من التوقعات البالغة سِنتين للسهم.

وحققت“كوين باس” صافي إيرادات بقيمة 905 ملايين دولار في الربع الرابع من عام 2023، مقابل 605 ملايين دولار في نفس الفترة قبل عام، ومقارنة بتوقعات كانت تشير لتسجيل 826 مليون دولار.

وبحسب البيان، توسعت العمليات في بلدان النمو الرئيسية، مثل برمودا والبرازيل وكندا وفرنسا وسنغافورة وإسبانيا، وبدأت“كوين باس” في لعب دور رئيسي كأمين حفظ لثمانية من أصل 11 صندوقًا متداولًا للبيتكوين.


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