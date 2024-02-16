تجاوزت 8 تريليونات دولار.. حيازات الأجانب من السندات الأمريكية تسجل مستوى قياسيًا

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت الحيازات الأجنبية من السندات الأمريكية في ديسمبر عام 2023، لتسجل مستوى قياسيًا جديدًا للشهر الثاني على التوالي.

وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية الخميس، ارتفاع حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأمريكية إلى 8.05 تريليون دولار في ديسمبر، وهو أعلى مستوى في السلسلة الزمنية التي تعود لعام 2000، بعد أن بلغت 7.81 تريليون دولار في نوفمبر.

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وزاد المستثمرون اليابانيون حيازاتهم من ديون الحكومة الأمريكية خلال الشهر إلى 1.14 تريليون دولار من 1.13 تريليون دولار في نوفمبر، ولا تزال اليابان أكبر دائن أجنبي لحكومة الولايات المتحدة.

فيما عززت الصين حيازتها من سندات الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي، عقب سلسلة امتدت 7 أشهر من تقليص حيازتها، حيث بلغت الحيازة الصينية في ديسمبر 816.3 مليار دولار، ارتفاعًا من 782.0 مليار دولار في نوفمبر.

واحتلت المملكة المتحدة المرتبة الثالثة، حيث عززت حيازتها من الديون الأمريكية خلال الشهر بأكثر من 5% إلى 753.7 مليار دولار، ارتفاعًا من 716.2 مليار دولار.





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