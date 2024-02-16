تجاوزت 8 تريليونات دولار.. حيازات الأجانب من السندات الأمريكية تسجل مستوى قياسيًا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت الحيازات الأجنبية من السندات الأمريكية في ديسمبر عام 2023، لتسجل مستوى قياسيًا جديدًا للشهر الثاني على التوالي.
وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية الخميس، ارتفاع حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأمريكية إلى 8.05 تريليون دولار في ديسمبر، وهو أعلى مستوى في السلسلة الزمنية التي تعود لعام 2000، بعد أن بلغت 7.81 تريليون دولار في نوفمبر.
موضوعات متعلقة
ارتفاع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي “وود ماكنزي”: ارتفاع طلب الهند على النفط بمقدار الثلث بحلول عام 2034 انخفاض الأسهم الأمريكية مع تقييم بيانات التضخم في أسعار المنتجين
وزاد المستثمرون اليابانيون حيازاتهم من ديون الحكومة الأمريكية خلال الشهر إلى 1.14 تريليون دولار من 1.13 تريليون دولار في نوفمبر، ولا تزال اليابان أكبر دائن أجنبي لحكومة الولايات المتحدة.
فيما عززت الصين حيازتها من سندات الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي، عقب سلسلة امتدت 7 أشهر من تقليص حيازتها، حيث بلغت الحيازة الصينية في ديسمبر 816.3 مليار دولار، ارتفاعًا من 782.0 مليار دولار في نوفمبر.
واحتلت المملكة المتحدة المرتبة الثالثة، حيث عززت حيازتها من الديون الأمريكية خلال الشهر بأكثر من 5% إلى 753.7 مليار دولار، ارتفاعًا من 716.2 مليار دولار.
المصدر:
MENAFN16022024000202011048ID1107862288
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.