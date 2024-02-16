يو بي إس يتوقع أن ينهي مؤشر إس آند بي 500 العام عند مستوياته الحالية

MENAFN - Al-Borsa News) توقع محللو بنك“يو بي إس” الجمعة، أن ينهي مؤشر“S&P 500” هذا العام حول مستوياته الحالية، بعد أن أنهى المؤشر الواسع جلسة تداولات الخميس بتسجيل إغلاق قياسي جديد.

وقال الخبير الاستراتيجي“فنسنت هيني”:“من المرجح أن تكون الأسواق متقلبة وسط تغير التوقعات بشأن تخفيف سياسة البنك المركزي، لكننا نعتقد أن انخفاض أسعار الفائدة والنمو الاقتصادي الإيجابي، وأرباح الشركات، يمثلون خلفية داعمة للأسهم في عام 2024”.

موضوعاتارتفاع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي “وود ماكنزي”: ارتفاع طلب الهند على النفط بمقدار الثلث بحلول عام 2034 انخفاض الأسهم الأمريكية مع تقييم بيانات التضخم في أسعار المنتجين

ومع ذلك، أضاف“هيني” أن عدم اليقين بشأن وتيرة وتوقيت دورة خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن يؤدي إلى بعض التقلبات على المدى القريب، حسبما ذكرت“سي إن بي سي”.

وأوصى الخبير الاستراتيجي بالسعي إلى التعرض للأسهم عالية الجودة، بما في ذلك قطاع تكنولوجيا المعلومات في الولايات المتحدة، والذي من المفترض أن يوفر نموًا مرنًا في الأرباح.

وأنهى مؤشر“S&P 500” تداولات الخميس مرتفعًا عند 5029 نقطة، محققًا الإغلاق القياسي الحادي عشر له منذ بداية العام الجاري، والخامس خلال شهر فبراير.

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