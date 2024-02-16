يو بي إس يتوقع أن ينهي مؤشر إس آند بي 500 العام عند مستوياته الحالية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
توقع محللو بنك“يو بي إس” الجمعة، أن ينهي مؤشر“S&P 500” هذا العام حول مستوياته الحالية، بعد أن أنهى المؤشر الواسع جلسة تداولات الخميس بتسجيل إغلاق قياسي جديد.
وقال الخبير الاستراتيجي“فنسنت هيني”:“من المرجح أن تكون الأسواق متقلبة وسط تغير التوقعات بشأن تخفيف سياسة البنك المركزي، لكننا نعتقد أن انخفاض أسعار الفائدة والنمو الاقتصادي الإيجابي، وأرباح الشركات، يمثلون خلفية داعمة للأسهم في عام 2024”.
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ومع ذلك، أضاف“هيني” أن عدم اليقين بشأن وتيرة وتوقيت دورة خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن يؤدي إلى بعض التقلبات على المدى القريب، حسبما ذكرت“سي إن بي سي”.
وأوصى الخبير الاستراتيجي بالسعي إلى التعرض للأسهم عالية الجودة، بما في ذلك قطاع تكنولوجيا المعلومات في الولايات المتحدة، والذي من المفترض أن يوفر نموًا مرنًا في الأرباح.
وأنهى مؤشر“S&P 500” تداولات الخميس مرتفعًا عند 5029 نقطة، محققًا الإغلاق القياسي الحادي عشر له منذ بداية العام الجاري، والخامس خلال شهر فبراير.
المصدر:
MENAFN16022024000202011048ID1107862287
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