Saturday, 17 February 2024 12:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انخفاض عمليات بدء تشييد المنازل الأمريكية بأقل وتيرة سنوية في يناير

2/16/2024 2:20:14 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفع عدد تصاريح بناء المنازل الأمريكية على أساس سنوي في يناير، لكنه شهد انخفاضاً على الصعيد الشهري مع تراجع عمليات البدء في تشييد المنازل بأقل وتيرة سنوية منذ أغسطس الماضي.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل، ارتفاع عدد تصاريح بناء المنازل في الولايات المتحدة بنسبة 8.6% إلى 1.47 مليون وحدة في يناير مقارنة بالشهر المناظر من العام السابق، لكنه انخفض بنسبة 1.5% مقارنة بقراءة ديسمبر.

موضوعات متعلقة ارتفاع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي “وود ماكنزي”: ارتفاع طلب الهند على النفط بمقدار الثلث بحلول عام 2034 انخفاض الأسهم الأمريكية مع تقييم بيانات التضخم في أسعار المنتجين

وكشفت البيانات انخفاض المعدل السنوي لعمليات البدء في تشييد المنازل بنسبة 14.8% إلى 1.331 مليون وحدة في يناير، ليسجل أدنى وتيرة سنوية للتراجع منذ 5 أشهر.

ويقارن ذلك مع متوسط التوقعات في استطلاع لوكالة“بلومبرج” عند 1.46 مليون وحدة خلال نفس الفترة، في حين تراجعت عمليات البدء في تشييد منازل العائلات بنسبة 4.7% على أساس شهري في يناير.

وتراجع المعدل السنوي لإتمام بناء المنازل الأمريكية إلى 1.416 مليون وحدة في يناير، أو ما يعادل انخفاضاً بنسبة 8.1% دون قراءة ديسمبر المعدلة، لكنه ظل أعلى بنسبة 2.8% فوق مستوى الشهر المناظر من العام السابق.

المصدر:

MENAFN16022024000202011048ID1107862286

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث