انخفاض عمليات بدء تشييد المنازل الأمريكية بأقل وتيرة سنوية في يناير

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع عدد تصاريح بناء المنازل الأمريكية على أساس سنوي في يناير، لكنه شهد انخفاضاً على الصعيد الشهري مع تراجع عمليات البدء في تشييد المنازل بأقل وتيرة سنوية منذ أغسطس الماضي.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل، ارتفاع عدد تصاريح بناء المنازل في الولايات المتحدة بنسبة 8.6% إلى 1.47 مليون وحدة في يناير مقارنة بالشهر المناظر من العام السابق، لكنه انخفض بنسبة 1.5% مقارنة بقراءة ديسمبر.

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وكشفت البيانات انخفاض المعدل السنوي لعمليات البدء في تشييد المنازل بنسبة 14.8% إلى 1.331 مليون وحدة في يناير، ليسجل أدنى وتيرة سنوية للتراجع منذ 5 أشهر.

ويقارن ذلك مع متوسط التوقعات في استطلاع لوكالة“بلومبرج” عند 1.46 مليون وحدة خلال نفس الفترة، في حين تراجعت عمليات البدء في تشييد منازل العائلات بنسبة 4.7% على أساس شهري في يناير.

وتراجع المعدل السنوي لإتمام بناء المنازل الأمريكية إلى 1.416 مليون وحدة في يناير، أو ما يعادل انخفاضاً بنسبة 8.1% دون قراءة ديسمبر المعدلة، لكنه ظل أعلى بنسبة 2.8% فوق مستوى الشهر المناظر من العام السابق.

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