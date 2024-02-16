انخفاض عمليات بدء تشييد المنازل الأمريكية بأقل وتيرة سنوية في يناير

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفع عدد تصاريح بناء المنازل الأمريكية على أساس سنوي في يناير، لكنه شهد انخفاضاً على الصعيد الشهري مع تراجع عمليات البدء في تشييد المنازل بأقل وتيرة سنوية منذ أغسطس الماضي.
وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل، ارتفاع عدد تصاريح بناء المنازل في الولايات المتحدة بنسبة 8.6% إلى 1.47 مليون وحدة في يناير مقارنة بالشهر المناظر من العام السابق، لكنه انخفض بنسبة 1.5% مقارنة بقراءة ديسمبر.
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وكشفت البيانات انخفاض المعدل السنوي لعمليات البدء في تشييد المنازل بنسبة 14.8% إلى 1.331 مليون وحدة في يناير، ليسجل أدنى وتيرة سنوية للتراجع منذ 5 أشهر.
ويقارن ذلك مع متوسط التوقعات في استطلاع لوكالة“بلومبرج” عند 1.46 مليون وحدة خلال نفس الفترة، في حين تراجعت عمليات البدء في تشييد منازل العائلات بنسبة 4.7% على أساس شهري في يناير.
وتراجع المعدل السنوي لإتمام بناء المنازل الأمريكية إلى 1.416 مليون وحدة في يناير، أو ما يعادل انخفاضاً بنسبة 8.1% دون قراءة ديسمبر المعدلة، لكنه ظل أعلى بنسبة 2.8% فوق مستوى الشهر المناظر من العام السابق.
المصدر:
MENAFN16022024000202011048ID1107862286
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