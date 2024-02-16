العريان: الطريق نحو مستهدف الفيدرالي للتضخم لن يكون سلسًا

MENAFN - Al-Borsa News) ذكر“محمد العريان” كبير المستشارين الاقتصاديين لدى“أليانز” أن الطريق نحو مستهدف التضخم الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% لن يكون سلسًا.

وأوضح“العريان” في مقابلة مع“ياهو فاينانس” أن السوق أفرط في تبني فكرة الهبوط الناعم للغاية، وأشار إلى رد فعل السوق القوي على بيانات التضخم كمؤشر على عمق السوق.

موضوعاتارتفاع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي “وود ماكنزي”: ارتفاع طلب الهند على النفط بمقدار الثلث بحلول عام 2034 انخفاض الأسهم الأمريكية مع تقييم بيانات التضخم في أسعار المنتجين

ولكن عن بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع لشهر يناير، فيأمل“العريان” أن تكون مجرد صورة عابرة.

وأوضح أنه إذا لم يكن الأمر كذلك فسيكون مهتمًا ببيانات مبيعات التجزئة أكثر من التضخم لأن الاستثنائية الأمريكية كانت مبنية على القدرة على الاستمرار في النمو والنمو المدعوم بإنفاق الأسر ومبيعات التجزئة، وهذا هو سبب تفوق أداء الولايات المتحدة على الاقتصادات الأخرى، وسبب الأداء القوي لسوق الأسهم.

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