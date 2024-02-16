العريان: الطريق نحو مستهدف الفيدرالي للتضخم لن يكون سلسًا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ذكر“محمد العريان” كبير المستشارين الاقتصاديين لدى“أليانز” أن الطريق نحو مستهدف التضخم الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% لن يكون سلسًا.
وأوضح“العريان” في مقابلة مع“ياهو فاينانس” أن السوق أفرط في تبني فكرة الهبوط الناعم للغاية، وأشار إلى رد فعل السوق القوي على بيانات التضخم كمؤشر على عمق السوق.
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ولكن عن بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع لشهر يناير، فيأمل“العريان” أن تكون مجرد صورة عابرة.
وأوضح أنه إذا لم يكن الأمر كذلك فسيكون مهتمًا ببيانات مبيعات التجزئة أكثر من التضخم لأن الاستثنائية الأمريكية كانت مبنية على القدرة على الاستمرار في النمو والنمو المدعوم بإنفاق الأسر ومبيعات التجزئة، وهذا هو سبب تفوق أداء الولايات المتحدة على الاقتصادات الأخرى، وسبب الأداء القوي لسوق الأسهم.
المصدر:
MENAFN16022024000202011048ID1107862285
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