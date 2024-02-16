تباطؤ التضخم السنوي لأسعار المنتجين في أمريكا خلال يناير

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تباطأ التضخم السنوي لأسعار المنتجين في أمريكا خلال يناير، لكنه تسارع بأكثر من المتوقع على الصعيد الشهري في ظل ارتفاع مؤشر أسعار الخدمات ليمحو أثر الانخفاض في أسعار السلع.
وحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي التي صدرت الجمعة، تباطأ المعدل السنوي لتضخم أسعار المنتجين في الولايات المتحدة إلى 0.9% في يناير، انخفاضاً من 1% في قراءة ديسمبر.
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واستقر التضخم السنوي لأسعار المنتجين الأساسية – التي تستبعد عناصر الغذاء والطاقة وأعمال النقل – دون تغيير عند 2.6% في قراءة يناير.
وعلى صعيد التغيرات الشهرية، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.3% في يناير بعد انخفاضه 0.1% في ديسمبر، متجاوزاً توقعات ارتفاعه 0.1% خلال نفس الفترة.
وزاد التضخم الأساسي لأسعار المنتجين بنسبة 0.3% في يناير بعدما ارتفع 0.1% في ديسمبر، بينما تراجعت أسعار كل من الغذاء 0.3%، والطاقة 1.7%، مقارنة بانخفاض بلغ 0.7% و1% على الترتيب في قراءة ديسمبر.
ويرجع سبب الزيادة في المؤشر العام لتضخم أسعار المنتجين في يناير إلى ارتفاع أسعار الخدمات بنسبة 0.6%، لتمحو آثار انخفاض أسعار السلع بنسبة 0.2% خلال نفس الفترة.
المصدر:
MENAFN16022024000202011048ID1107862284
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