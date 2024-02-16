تباطؤ التضخم السنوي لأسعار المنتجين في أمريكا خلال يناير

MENAFN - Al-Borsa News) تباطأ التضخم السنوي لأسعار المنتجين في أمريكا خلال يناير، لكنه تسارع بأكثر من المتوقع على الصعيد الشهري في ظل ارتفاع مؤشر أسعار الخدمات ليمحو أثر الانخفاض في أسعار السلع.

وحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي التي صدرت الجمعة، تباطأ المعدل السنوي لتضخم أسعار المنتجين في الولايات المتحدة إلى 0.9% في يناير، انخفاضاً من 1% في قراءة ديسمبر.

موضوعاتارتفاع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي “وود ماكنزي”: ارتفاع طلب الهند على النفط بمقدار الثلث بحلول عام 2034 انخفاض الأسهم الأمريكية مع تقييم بيانات التضخم في أسعار المنتجين

واستقر التضخم السنوي لأسعار المنتجين الأساسية – التي تستبعد عناصر الغذاء والطاقة وأعمال النقل – دون تغيير عند 2.6% في قراءة يناير.

وعلى صعيد التغيرات الشهرية، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.3% في يناير بعد انخفاضه 0.1% في ديسمبر، متجاوزاً توقعات ارتفاعه 0.1% خلال نفس الفترة.

وزاد التضخم الأساسي لأسعار المنتجين بنسبة 0.3% في يناير بعدما ارتفع 0.1% في ديسمبر، بينما تراجعت أسعار كل من الغذاء 0.3%، والطاقة 1.7%، مقارنة بانخفاض بلغ 0.7% و1% على الترتيب في قراءة ديسمبر.

ويرجع سبب الزيادة في المؤشر العام لتضخم أسعار المنتجين في يناير إلى ارتفاع أسعار الخدمات بنسبة 0.6%، لتمحو آثار انخفاض أسعار السلع بنسبة 0.2% خلال نفس الفترة.

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