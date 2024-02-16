إيسترن كومباني تعلن زيادة أسعار منتجاتها من السجائر والمعسل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
اعتمد مجلس إدارة الشركة الشرقية“إيسترن كومباني”، في اجتماعه المنعقد مساء أمس الخميس، قائمة الأسعار الجديدة لجميع منتجات الشركة من السجائر والمعسل والسيجار ومنتجات الشركة الاخرى من الدخان.
على أن تطبق الزيادة بدءاً من السبت الموافق 17 فبراير، وزادت أسعار السجائر 3 جنيهات للسجائر الكليوباترا بأنواعها ليصبح سعر البيع للمستهلك 30 جنيه العبوة ال 20 سيجارة، وهي نسبة طفيفة مقارنة بالزيادة الضخمة في أسعار مدخلات الإنتاج والمواد الخام.
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وجاءت الأسعار الجديدة للسجائر كالتالي: الكليوباترا بوكس (عبوة 10 سجائر) 22 جنيهًا، كليوباترا بأنواعها المختلفة عبوة 20 سيجارة 30 جنيهاً، مونديال، بلمونت، بوسطون بأنواعها المختلفة 30 جنيهاً، فايسروي/بال مال بسعر 50 جنيهًا.
هذا بالإضافة إلى رفع باقي المنتجات من المعسل والسيجار ودخان الشعر، والغليون حيث تم رفع أسعارهم بنسب مختلفة.
وقال هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية“إيسترن كومباني”، إن الشركة رفعت أسعار منتجاتها بنسبة طفيفة، رغم الزيادة المضطردة في أسعار المواد الخام التبغية وغير التبغية المستوردة من الخارج، بالإضافة لارتفاع تكاليف الانتاج خلال الشهور الماضية.
وتعمل جهود الشركة على امتصاص ارتفاع التكاليف من خلال تحسين الأداء التشغيلي، حتى لا تؤثر على المستهلك، مشددًا على ضرورة تأكد المستهلك من سعر العلبة قبل شرائها من خلال رمز الاستجابة السريع (كود QR) للتعرف على السعر الرسمي.
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