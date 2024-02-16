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إيسترن كومباني تعلن زيادة أسعار منتجاتها من السجائر والمعسل

2/16/2024 2:20:13 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) اعتمد مجلس إدارة الشركة الشرقية“إيسترن كومباني”، في اجتماعه المنعقد مساء أمس الخميس، قائمة الأسعار الجديدة لجميع منتجات الشركة من السجائر والمعسل والسيجار ومنتجات الشركة الاخرى من الدخان.

على أن تطبق الزيادة بدءاً من السبت الموافق 17 فبراير، وزادت أسعار السجائر 3 جنيهات للسجائر الكليوباترا بأنواعها ليصبح سعر البيع للمستهلك 30 جنيه العبوة ال 20 سيجارة، وهي نسبة طفيفة مقارنة بالزيادة الضخمة في أسعار مدخلات الإنتاج والمواد الخام.

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وجاءت الأسعار الجديدة للسجائر كالتالي: الكليوباترا بوكس (عبوة 10 سجائر) 22 جنيهًا، كليوباترا بأنواعها المختلفة عبوة 20 سيجارة 30 جنيهاً، مونديال، بلمونت، بوسطون بأنواعها المختلفة 30 جنيهاً، فايسروي/بال مال بسعر 50 جنيهًا.

هذا بالإضافة إلى رفع باقي المنتجات من المعسل والسيجار ودخان الشعر، والغليون حيث تم رفع أسعارهم بنسب مختلفة.

وقال هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية“إيسترن كومباني”، إن الشركة رفعت أسعار منتجاتها بنسبة طفيفة، رغم الزيادة المضطردة في أسعار المواد الخام التبغية وغير التبغية المستوردة من الخارج، بالإضافة لارتفاع تكاليف الانتاج خلال الشهور الماضية.

وتعمل جهود الشركة على امتصاص ارتفاع التكاليف من خلال تحسين الأداء التشغيلي، حتى لا تؤثر على المستهلك، مشددًا على ضرورة تأكد المستهلك من سعر العلبة قبل شرائها من خلال رمز الاستجابة السريع (كود QR) للتعرف على السعر الرسمي.

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