Saturday, 17 February 2024 12:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أرباح سويس ري تقفز 580% خلال عام 2023

2/16/2024 2:20:13 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت“سويس ري” المُتخصصة في مجال التأمين الجمعة، ارتفاعاً حاداً في أرباحها السنوية لعام 2023 بدعم مما وصفته بالبيئة الجاذبة للسوق بعد عدد من السنوات الضعيفة.

وقالت“سويس ري” التي يقع مقرها الرئيسي في زيوريخ في تقريرها المالي الذي صدر اليوم، إن صافي أرباح عام 2023 بأكمله ارتفع بنحو 580% إلى 3.2 مليار دولار، من472 مليون دولار في العام السابق.

موضوعات متعلقة ارتفاع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي “وود ماكنزي”: ارتفاع طلب الهند على النفط بمقدار الثلث بحلول عام 2034 انخفاض الأسهم الأمريكية مع تقييم بيانات التضخم في أسعار المنتجين

وأوضح“كريستيان مومنثيلر” الرئيس التنفيذي للشركة في تعقيب على نتائج الأعمال لشبكة“سي إن بي سي”، أن شركته لديها نظرة مستقبلية إيجابية للغاية، لكنه حذر من اقتراب بداية تحمل المستهلكين للتكاليف الناجمة عن أزمة المناخ.

وتابع بأن المخاطر الناجمة عن تغير المناخ زادت كثيراً، ويمكن ملاحظة مدى انعكاس الأمر على أرباح شركته التي عانت الانخفاض على مدار السنوات القليلة الماضية.

وأضاف“مومنثيلر” في رد على سؤال حول رفع شركات التأمين للأسعار بشكل مبالغ فيه وتسببها في مشكلة تضخمية؛ أن دور صناعة التأمين، وإعادة التأمين على وجه الخصوص؛ هو التسعير العادل للمخاطر و”أعتقد في الواقع أننا تأخرنا بعض الشيء خلال السنوات القليلة الماضية”.

المصدر:

MENAFN16022024000202011048ID1107862282

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث