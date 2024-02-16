أرباح سويس ري تقفز 580% خلال عام 2023

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت“سويس ري” المُتخصصة في مجال التأمين الجمعة، ارتفاعاً حاداً في أرباحها السنوية لعام 2023 بدعم مما وصفته بالبيئة الجاذبة للسوق بعد عدد من السنوات الضعيفة.

وقالت“سويس ري” التي يقع مقرها الرئيسي في زيوريخ في تقريرها المالي الذي صدر اليوم، إن صافي أرباح عام 2023 بأكمله ارتفع بنحو 580% إلى 3.2 مليار دولار، من472 مليون دولار في العام السابق.

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وأوضح“كريستيان مومنثيلر” الرئيس التنفيذي للشركة في تعقيب على نتائج الأعمال لشبكة“سي إن بي سي”، أن شركته لديها نظرة مستقبلية إيجابية للغاية، لكنه حذر من اقتراب بداية تحمل المستهلكين للتكاليف الناجمة عن أزمة المناخ.

وتابع بأن المخاطر الناجمة عن تغير المناخ زادت كثيراً، ويمكن ملاحظة مدى انعكاس الأمر على أرباح شركته التي عانت الانخفاض على مدار السنوات القليلة الماضية.

وأضاف“مومنثيلر” في رد على سؤال حول رفع شركات التأمين للأسعار بشكل مبالغ فيه وتسببها في مشكلة تضخمية؛ أن دور صناعة التأمين، وإعادة التأمين على وجه الخصوص؛ هو التسعير العادل للمخاطر و”أعتقد في الواقع أننا تأخرنا بعض الشيء خلال السنوات القليلة الماضية”.

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