أرباح سويس ري تقفز 580% خلال عام 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت“سويس ري” المُتخصصة في مجال التأمين الجمعة، ارتفاعاً حاداً في أرباحها السنوية لعام 2023 بدعم مما وصفته بالبيئة الجاذبة للسوق بعد عدد من السنوات الضعيفة.
وقالت“سويس ري” التي يقع مقرها الرئيسي في زيوريخ في تقريرها المالي الذي صدر اليوم، إن صافي أرباح عام 2023 بأكمله ارتفع بنحو 580% إلى 3.2 مليار دولار، من472 مليون دولار في العام السابق.
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وأوضح“كريستيان مومنثيلر” الرئيس التنفيذي للشركة في تعقيب على نتائج الأعمال لشبكة“سي إن بي سي”، أن شركته لديها نظرة مستقبلية إيجابية للغاية، لكنه حذر من اقتراب بداية تحمل المستهلكين للتكاليف الناجمة عن أزمة المناخ.
وتابع بأن المخاطر الناجمة عن تغير المناخ زادت كثيراً، ويمكن ملاحظة مدى انعكاس الأمر على أرباح شركته التي عانت الانخفاض على مدار السنوات القليلة الماضية.
وأضاف“مومنثيلر” في رد على سؤال حول رفع شركات التأمين للأسعار بشكل مبالغ فيه وتسببها في مشكلة تضخمية؛ أن دور صناعة التأمين، وإعادة التأمين على وجه الخصوص؛ هو التسعير العادل للمخاطر و”أعتقد في الواقع أننا تأخرنا بعض الشيء خلال السنوات القليلة الماضية”.
المصدر:
MENAFN16022024000202011048ID1107862282
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