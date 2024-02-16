Saturday, 17 February 2024 12:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عدد المليونيرات في دول بريكس سينمو 85% خلال عقد متجاوزًا مجموعة السبع

2/16/2024 2:20:13 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تتوقع“هينلي آند بارتنرز” نمو عدد المليونيرات في دول“بريكس” بشكل كبير خلال العقد القادم، لتشهد دول التحالف أكبر وتيرة للزيادة في الثروات من بين التحالفات الدولية الأخرى بما في ذلك مجموعة السبع الكبار.

وقالت“هينلي آند بارتنرز” المتخصصة في استشارات هجرة الاستثمارات في تقرير أعدته بالتعاون مع“نيو وورلد ويلث”، إن عدد المليونيرات في دول“بريكس” التي تمتلك حالياً ثروات قابلة للاستثمار بقيمة 45 تريليون دولار؛ سوف ينمو بنسبة 85% على مدار السنوات العشر القادمة.

موضوعات متعلقة ارتفاع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي “وود ماكنزي”: ارتفاع طلب الهند على النفط بمقدار الثلث بحلول عام 2034 انخفاض الأسهم الأمريكية مع تقييم بيانات التضخم في أسعار المنتجين

ويقارن ذلك مع مجموعة السبع التي تمتلك دولها ثروات قابلة للاستثمار بقيمة 110 تريليونات دولار حتى ديسمبر 2023، مع زيادة متوقعة عند 45% في عدد المليونيرات خلال العقد المقبل.

وأوضح التقرير أن مجموعة“بريكس” لديها 1.6 مليون فرد يمتلكون ثروات قابلة للاستثمار تزيد على مليون دولار في الوقت الراهن، وذكر“أندرو أموليس” محلل الثروات لدى“نيو وورلد ويلث” في تصريح لشبكة“سي إن بي سي”، أن الوتيرة المتوقعة لنمو عدد المليونيرات بدول“بريكس” سوف تكون الأعلى من بين جميع التكتلات على مستوى العالم.

وتتصدر الهند عملية نمو الثروات بمجموعة“بريكس” خلال العقد القادم، بزيادة متوقعة بنحو 110% في نصيب الفرد من الثروة بحلول 2033، يليها المملكة العربية السعودية بزيادة مقدرة عند أكثر من 105%، ثم الإمارات، والصين، وإثيوبيا بزيادة 95% و85% و75% على الترتيب.

المصدر:

MENAFN16022024000202011048ID1107862281

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث