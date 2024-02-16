عدد المليونيرات في دول بريكس سينمو 85% خلال عقد متجاوزًا مجموعة السبع

MENAFN - Al-Borsa News) تتوقع“هينلي آند بارتنرز” نمو عدد المليونيرات في دول“بريكس” بشكل كبير خلال العقد القادم، لتشهد دول التحالف أكبر وتيرة للزيادة في الثروات من بين التحالفات الدولية الأخرى بما في ذلك مجموعة السبع الكبار.

وقالت“هينلي آند بارتنرز” المتخصصة في استشارات هجرة الاستثمارات في تقرير أعدته بالتعاون مع“نيو وورلد ويلث”، إن عدد المليونيرات في دول“بريكس” التي تمتلك حالياً ثروات قابلة للاستثمار بقيمة 45 تريليون دولار؛ سوف ينمو بنسبة 85% على مدار السنوات العشر القادمة.

موضوعاتارتفاع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي “وود ماكنزي”: ارتفاع طلب الهند على النفط بمقدار الثلث بحلول عام 2034 انخفاض الأسهم الأمريكية مع تقييم بيانات التضخم في أسعار المنتجين

ويقارن ذلك مع مجموعة السبع التي تمتلك دولها ثروات قابلة للاستثمار بقيمة 110 تريليونات دولار حتى ديسمبر 2023، مع زيادة متوقعة عند 45% في عدد المليونيرات خلال العقد المقبل.

وأوضح التقرير أن مجموعة“بريكس” لديها 1.6 مليون فرد يمتلكون ثروات قابلة للاستثمار تزيد على مليون دولار في الوقت الراهن، وذكر“أندرو أموليس” محلل الثروات لدى“نيو وورلد ويلث” في تصريح لشبكة“سي إن بي سي”، أن الوتيرة المتوقعة لنمو عدد المليونيرات بدول“بريكس” سوف تكون الأعلى من بين جميع التكتلات على مستوى العالم.

وتتصدر الهند عملية نمو الثروات بمجموعة“بريكس” خلال العقد القادم، بزيادة متوقعة بنحو 110% في نصيب الفرد من الثروة بحلول 2033، يليها المملكة العربية السعودية بزيادة مقدرة عند أكثر من 105%، ثم الإمارات، والصين، وإثيوبيا بزيادة 95% و85% و75% على الترتيب.

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