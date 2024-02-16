عدد المليونيرات في دول بريكس سينمو 85% خلال عقد متجاوزًا مجموعة السبع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تتوقع“هينلي آند بارتنرز” نمو عدد المليونيرات في دول“بريكس” بشكل كبير خلال العقد القادم، لتشهد دول التحالف أكبر وتيرة للزيادة في الثروات من بين التحالفات الدولية الأخرى بما في ذلك مجموعة السبع الكبار.
وقالت“هينلي آند بارتنرز” المتخصصة في استشارات هجرة الاستثمارات في تقرير أعدته بالتعاون مع“نيو وورلد ويلث”، إن عدد المليونيرات في دول“بريكس” التي تمتلك حالياً ثروات قابلة للاستثمار بقيمة 45 تريليون دولار؛ سوف ينمو بنسبة 85% على مدار السنوات العشر القادمة.
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ويقارن ذلك مع مجموعة السبع التي تمتلك دولها ثروات قابلة للاستثمار بقيمة 110 تريليونات دولار حتى ديسمبر 2023، مع زيادة متوقعة عند 45% في عدد المليونيرات خلال العقد المقبل.
وأوضح التقرير أن مجموعة“بريكس” لديها 1.6 مليون فرد يمتلكون ثروات قابلة للاستثمار تزيد على مليون دولار في الوقت الراهن، وذكر“أندرو أموليس” محلل الثروات لدى“نيو وورلد ويلث” في تصريح لشبكة“سي إن بي سي”، أن الوتيرة المتوقعة لنمو عدد المليونيرات بدول“بريكس” سوف تكون الأعلى من بين جميع التكتلات على مستوى العالم.
وتتصدر الهند عملية نمو الثروات بمجموعة“بريكس” خلال العقد القادم، بزيادة متوقعة بنحو 110% في نصيب الفرد من الثروة بحلول 2033، يليها المملكة العربية السعودية بزيادة مقدرة عند أكثر من 105%، ثم الإمارات، والصين، وإثيوبيا بزيادة 95% و85% و75% على الترتيب.
المصدر:
MENAFN16022024000202011048ID1107862281
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