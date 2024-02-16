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بنك التنمية الإفريقي: تباطؤ النمو الاقتصادي للقارة إلى 3.2% في 2023

2/16/2024 2:20:12 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن بنك التنمية الإفريقي الجمعة، تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي للقارة السمراء إلى 3.2% في عام 2023، من 4.1% في العام السابق، لكنه يتوقع نمواً أعلى في جميع المناطق باستثناء دول وسط إفريقيا هذا العام.

وقال البنك في تقرير صدر اليوم، إن الصدمات التي تعصف بالاقتصادات الإفريقية منذ عام 2020 أضرت بنموها، ويؤدي كل من عدم الاستقرار السياسي، وتباطؤ الاقتصاد الصيني إلى تفاقم الصدمات الناجمة عن الوباء والحرب الروسية الأوكرانية.

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وذكر التقرير أن توقعات البنك في نوفمبر الماضي كانت تشير إلى احتمال نمو الاقتصاد الإفريقي 3.4% في 2023، وأن 15 اقتصاداً إفريقياً سجل نمواً بأكثر من 5%، بما في ذلك إثيوبيا، وساحل العاج، والكونغو، وموريشيوس، ورواندا.

وتابع بأن الأداء الاقتصادي الضعيف لجنوب القارة يعود إلى استمرار ركود اقتصاد جنوب إفريقيا، الذي من المتوقع نموه 1.1% في 2024 ارتفاعاً من 0.8% العام الماضي، على أن ينمو الاقتصاد النيجيري بنسبة 2.9% بزيادة 0.4% مقارنة بعام 2023.

ويتوقع بنك التنمية الإفريقي أيضاً تسارع نمو جميع مناطق القارة باستثناء دول الوسط هذا العام، مع نمو دول الجنوب 2.2% مقارنة بنمو دول الشرق 5.7%.

المصدر:

MENAFN16022024000202011048ID1107862280

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