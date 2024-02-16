بنك التنمية الإفريقي: تباطؤ النمو الاقتصادي للقارة إلى 3.2% في 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن بنك التنمية الإفريقي الجمعة، تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي للقارة السمراء إلى 3.2% في عام 2023، من 4.1% في العام السابق، لكنه يتوقع نمواً أعلى في جميع المناطق باستثناء دول وسط إفريقيا هذا العام.
وقال البنك في تقرير صدر اليوم، إن الصدمات التي تعصف بالاقتصادات الإفريقية منذ عام 2020 أضرت بنموها، ويؤدي كل من عدم الاستقرار السياسي، وتباطؤ الاقتصاد الصيني إلى تفاقم الصدمات الناجمة عن الوباء والحرب الروسية الأوكرانية.
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وذكر التقرير أن توقعات البنك في نوفمبر الماضي كانت تشير إلى احتمال نمو الاقتصاد الإفريقي 3.4% في 2023، وأن 15 اقتصاداً إفريقياً سجل نمواً بأكثر من 5%، بما في ذلك إثيوبيا، وساحل العاج، والكونغو، وموريشيوس، ورواندا.
وتابع بأن الأداء الاقتصادي الضعيف لجنوب القارة يعود إلى استمرار ركود اقتصاد جنوب إفريقيا، الذي من المتوقع نموه 1.1% في 2024 ارتفاعاً من 0.8% العام الماضي، على أن ينمو الاقتصاد النيجيري بنسبة 2.9% بزيادة 0.4% مقارنة بعام 2023.
ويتوقع بنك التنمية الإفريقي أيضاً تسارع نمو جميع مناطق القارة باستثناء دول الوسط هذا العام، مع نمو دول الجنوب 2.2% مقارنة بنمو دول الشرق 5.7%.
المصدر:
MENAFN16022024000202011048ID1107862280
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