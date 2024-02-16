ارتفاع عوائد السندات الأمريكية مع تقييم آفاق السياسة النقدية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت عوائد السندات الأمريكية خلال تعاملات الجمعة، في ظل تقييم الأسواق بيانات اقتصادية زادت من حالة عدم اليقين بشأن موعد تخفيض أسعار الفائدة.
وصعد العائد على السندات لأجل عامين بأكثر من 14 نقطة أساس عند 4.725% قبل أن يقلص مكاسبه عند 4.674% (+9.5 نقطة أساس)، في تمام الساعة 05:04 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
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كما زاد العائد على السندات العشرية إلى 4.337% (+11 نقطة أساس)، بعد أن لامس 4.343%، فيما ارتفع العائد على الديون المستحقة بعد 30 عامًا، بنحو 7 نقاط أساس عند 4.479%.
وبحسب أداة“فيد واتش”، ارتفعت توقعات الأسواق بتثبيت الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال اجتماعي مارس ومايو من 84% و39.3% قبل أسبوع واحد إلى 91.5% و69.5% على التوالي.
يأتي هذا بعد بيانات أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.3% في يناير، أعلى من توقعات زيادة بنسبة 0.1%، وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 0.5%، متجاوزًا أيضًا التوقعات بارتفاع بنسبة 0.1%.
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