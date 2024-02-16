ارتفاع عوائد السندات الأمريكية مع تقييم آفاق السياسة النقدية

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت عوائد السندات الأمريكية خلال تعاملات الجمعة، في ظل تقييم الأسواق بيانات اقتصادية زادت من حالة عدم اليقين بشأن موعد تخفيض أسعار الفائدة.

وصعد العائد على السندات لأجل عامين بأكثر من 14 نقطة أساس عند 4.725% قبل أن يقلص مكاسبه عند 4.674% (+9.5 نقطة أساس)، في تمام الساعة 05:04 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

موضوعاتارتفاع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي “وود ماكنزي”: ارتفاع طلب الهند على النفط بمقدار الثلث بحلول عام 2034 انخفاض الأسهم الأمريكية مع تقييم بيانات التضخم في أسعار المنتجين

كما زاد العائد على السندات العشرية إلى 4.337% (+11 نقطة أساس)، بعد أن لامس 4.343%، فيما ارتفع العائد على الديون المستحقة بعد 30 عامًا، بنحو 7 نقاط أساس عند 4.479%.

وبحسب أداة“فيد واتش”، ارتفعت توقعات الأسواق بتثبيت الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال اجتماعي مارس ومايو من 84% و39.3% قبل أسبوع واحد إلى 91.5% و69.5% على التوالي.

يأتي هذا بعد بيانات أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.3% في يناير، أعلى من توقعات زيادة بنسبة 0.1%، وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 0.5%، متجاوزًا أيضًا التوقعات بارتفاع بنسبة 0.1%.