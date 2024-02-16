تاتا الهندية تدرس فصل وحدة أجراتاس لصناعة البطاريات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تدرس مجموعة“تاتا” الهندية فصل أعمالها في مجال صناعة البطاريات، ضمن جهود لتعزيز تواجدها في قطاعي الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية، وفق ما نقلته وكالة“بلومبرج” عن مصادر مطلعة.
وذكرت المصادر أن“تاتا جروب” لا زالت في مرحلة مبكرة من المناقشات بشأن فصل أعمال وحدة“أجراتاس – Agratas” المُتخصصة في حلول تخزين الطاقة.
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وأوضحت“بلومبرج” أن قيمة“أجراتاس” قد تتراوح بين 5 مليارات دولار و10 مليارات في حالة إدراجها، وأن“تاتا موتورز” تستكشف خططاً فرعية مماثلة بشأن أعمالها في قطاع السيارات الكهربائية.
وحسب الموقع الإلكتروني لـ”أجراتاس”، تُنتج الوحدة البطاريات لصالح قطاعي السيارات والطاقة، وتُعتبر كل من“تاتا موتورز” و”جاكوار لاند روفر” من بين عملائها، وتمتلك مراكز تصنيع في الهند والمملكة المتحدة.
المصدر:
MENAFN16022024000202011048ID1107862278
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