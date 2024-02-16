تاتا الهندية تدرس فصل وحدة أجراتاس لصناعة البطاريات

MENAFN - Al-Borsa News) تدرس مجموعة“تاتا” الهندية فصل أعمالها في مجال صناعة البطاريات، ضمن جهود لتعزيز تواجدها في قطاعي الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية، وفق ما نقلته وكالة“بلومبرج” عن مصادر مطلعة.

وذكرت المصادر أن“تاتا جروب” لا زالت في مرحلة مبكرة من المناقشات بشأن فصل أعمال وحدة“أجراتاس – Agratas” المُتخصصة في حلول تخزين الطاقة.

موضوعاتارتفاع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي “وود ماكنزي”: ارتفاع طلب الهند على النفط بمقدار الثلث بحلول عام 2034 انخفاض الأسهم الأمريكية مع تقييم بيانات التضخم في أسعار المنتجين

وأوضحت“بلومبرج” أن قيمة“أجراتاس” قد تتراوح بين 5 مليارات دولار و10 مليارات في حالة إدراجها، وأن“تاتا موتورز” تستكشف خططاً فرعية مماثلة بشأن أعمالها في قطاع السيارات الكهربائية.

وحسب الموقع الإلكتروني لـ”أجراتاس”، تُنتج الوحدة البطاريات لصالح قطاعي السيارات والطاقة، وتُعتبر كل من“تاتا موتورز” و”جاكوار لاند روفر” من بين عملائها، وتمتلك مراكز تصنيع في الهند والمملكة المتحدة.

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