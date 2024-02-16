الفيدرالي يكشف سيناريوهات اختبار إجهاد البنوك الأمريكية تتضمن انهيار سوق العقارات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
نشر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي السيناريوهات الافتراضية للاختبار السنوي لإجهاد المصارف، وتضمنت ارتفاع معدل البطالة إلى 10%، وانهيار أسعار العقارات.
وقال المصرف المركزي الأمريكي في بيان الخميس، إن السيناريو الأكثر خطورة في اختبار إجهاد البنوك لعام 2024 يتماشى إلى حد كبير مع اختبار العام الماضي، ويتضمن انخفاض أسعار المنازل 36% مقارنة مع 38% في سيناريو 2023، بجانب انخفاض أسعار العقارات التجارية 40%.
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وأضاف أن السيناريو يتضمن أيضاً زيادة بنحو 6.5% في معدل البطالة إلى 10% تماشياً مع اختبار العام الماضي.
واجتازت المصارف الأمريكية التي بلغ عددها 23 بنكاً اختبارات الإجهاد لعام 2023، وكشفت النتائج أنه من المحتمل خسارتها 541 مليار دولار وفق سيناريو الانكماش الاقتصادي الحاد، لكنها سوف تحتفظ بأكثر من ضعف المتطلبات الإلزامية لرأس المال.
وأوضح بنك الاحتياطي الفيدرالي أن اختبارات هذا العام سوف تتضمن تحليلات استكشافية إضافية للنظام المصرفي لأول مرة، والتي من شأنها اختبار مدى قوة المقرضين في مواجهة مخاطر أوسع نطاقاً مقارنة بالاختبارات التقليدية.
وتابع بأن اختبارات هذا العام تشمل نوع ضغوط التمويل التي تعرضت لها المصارف في مارس 2023، والتي تتسبب في إعادة تقييم نسبة كبيرة من الودائع لدى كبار البنوك على نحو سريع، بجانب اختبار البنوك الأكبر والأكثر تعقيداً في مواجهة سيناريو فشل خمسة صناديق تحوط كبيرة، على أن يتم نشر كافة النتائج في يونيو القادم.
المصدر:
MENAFN16022024000202011048ID1107862277
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