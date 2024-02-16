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الفيدرالي يكشف سيناريوهات اختبار إجهاد البنوك الأمريكية تتضمن انهيار سوق العقارات

2/16/2024 2:20:12 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) نشر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي السيناريوهات الافتراضية للاختبار السنوي لإجهاد المصارف، وتضمنت ارتفاع معدل البطالة إلى 10%، وانهيار أسعار العقارات.

وقال المصرف المركزي الأمريكي في بيان الخميس، إن السيناريو الأكثر خطورة في اختبار إجهاد البنوك لعام 2024 يتماشى إلى حد كبير مع اختبار العام الماضي، ويتضمن انخفاض أسعار المنازل 36% مقارنة مع 38% في سيناريو 2023، بجانب انخفاض أسعار العقارات التجارية 40%.

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وأضاف أن السيناريو يتضمن أيضاً زيادة بنحو 6.5% في معدل البطالة إلى 10% تماشياً مع اختبار العام الماضي.

واجتازت المصارف الأمريكية التي بلغ عددها 23 بنكاً اختبارات الإجهاد لعام 2023، وكشفت النتائج أنه من المحتمل خسارتها 541 مليار دولار وفق سيناريو الانكماش الاقتصادي الحاد، لكنها سوف تحتفظ بأكثر من ضعف المتطلبات الإلزامية لرأس المال.

وأوضح بنك الاحتياطي الفيدرالي أن اختبارات هذا العام سوف تتضمن تحليلات استكشافية إضافية للنظام المصرفي لأول مرة، والتي من شأنها اختبار مدى قوة المقرضين في مواجهة مخاطر أوسع نطاقاً مقارنة بالاختبارات التقليدية.

وتابع بأن اختبارات هذا العام تشمل نوع ضغوط التمويل التي تعرضت لها المصارف في مارس 2023، والتي تتسبب في إعادة تقييم نسبة كبيرة من الودائع لدى كبار البنوك على نحو سريع، بجانب اختبار البنوك الأكبر والأكثر تعقيداً في مواجهة سيناريو فشل خمسة صناديق تحوط كبيرة، على أن يتم نشر كافة النتائج في يونيو القادم.

المصدر:

MENAFN16022024000202011048ID1107862277

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