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انخفاض الأسهم الأمريكية مع تقييم بيانات التضخم في أسعار المنتجين

2/16/2024 2:20:12 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تداولات الجمعة، مع تقييم بيانات اقتصادية أثارت مخاوف تأخر الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة عما كان متوقعًا هذا العام، قبل عطلة أسبوعية طويلة، حيث تتوقف التداولات الإثنين احتفالًا بيوم الرؤساء.

وفي بداية الجلسة، هبطت قيمة مؤشر“داو جونز” بنسبة 0.35% أو 136 نقطة عند 38636 نقطة، في تمام الساعة 05:46 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

موضوعات متعلقة الفيدرالي يكشف سيناريوهات اختبار إجهاد البنوك الأمريكية تتضمن انهيار سوق العقارات “تاتا” الهندية تدرس فصل وحدة أجراتاس لصناعة البطاريات ارتفاع عوائد السندات الأمريكية مع تقييم آفاق السياسة النقدية

فيما تراجع مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.2% أو 10 نقاط عند 5019 نقطة، وانخفض مؤشر“ناسداك” بنسبة 0.1% أو ما يعادل 19 نقطة عند 15886 نقطة.

وقادت الأسهم المالية الخسائر، وسط مخاوف من أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول هذا العام، حيث تراجع سهم“بنك أوف أمريكا” بنسبة 0.85% عند 33.79 دولار.

يأتي هذا مع ارتفاع عوائد السندات العشرية بـأكثر من 8 نقاط أساس إلى 4.322%، بعد بيانات أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.3% في يناير، وهو أعلى من توقعات بزيادته 0.1% خلال الشهر.

وتعافت مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية جلسة الخميس من عمليات بيع حادة في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد تقرير تضخم المستهلكين، حيث أغلقت أمس على ارتفاع، عقب انخفاض مبيعات التجزئة خلال شهر يناير بأكثر من المتوقع.

وتترقب الأسواق صدور قراءة أولية لمؤشر ميتشجان للتعرف أكثر عن ثقة المستهلكين خلال شهر فبراير، فضلًا عن توقعات التضخم، لاستشراف مسار السياسة النقدية المتوقع خلال الفترة المقبلة.

المصدر:

MENAFN16022024000202011048ID1107862276

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