انخفاض الأسهم الأمريكية مع تقييم بيانات التضخم في أسعار المنتجين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تداولات الجمعة، مع تقييم بيانات اقتصادية أثارت مخاوف تأخر الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة عما كان متوقعًا هذا العام، قبل عطلة أسبوعية طويلة، حيث تتوقف التداولات الإثنين احتفالًا بيوم الرؤساء.
وفي بداية الجلسة، هبطت قيمة مؤشر“داو جونز” بنسبة 0.35% أو 136 نقطة عند 38636 نقطة، في تمام الساعة 05:46 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
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فيما تراجع مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.2% أو 10 نقاط عند 5019 نقطة، وانخفض مؤشر“ناسداك” بنسبة 0.1% أو ما يعادل 19 نقطة عند 15886 نقطة.
وقادت الأسهم المالية الخسائر، وسط مخاوف من أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول هذا العام، حيث تراجع سهم“بنك أوف أمريكا” بنسبة 0.85% عند 33.79 دولار.
يأتي هذا مع ارتفاع عوائد السندات العشرية بـأكثر من 8 نقاط أساس إلى 4.322%، بعد بيانات أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.3% في يناير، وهو أعلى من توقعات بزيادته 0.1% خلال الشهر.
وتعافت مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية جلسة الخميس من عمليات بيع حادة في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد تقرير تضخم المستهلكين، حيث أغلقت أمس على ارتفاع، عقب انخفاض مبيعات التجزئة خلال شهر يناير بأكثر من المتوقع.
وتترقب الأسواق صدور قراءة أولية لمؤشر ميتشجان للتعرف أكثر عن ثقة المستهلكين خلال شهر فبراير، فضلًا عن توقعات التضخم، لاستشراف مسار السياسة النقدية المتوقع خلال الفترة المقبلة.
المصدر:
MENAFN16022024000202011048ID1107862276
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