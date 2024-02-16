وود ماكنزي: ارتفاع طلب الهند على النفط بمقدار الثلث بحلول عام 2034

MENAFN - Al-Borsa News) تتوقع“وود ماكنزي”، أن يرتفع الطلب على النفط في الهند بمقدار الثلث، ليصل إلى ما يقرب من 7.3 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2034، مع توقعات بأن تصبح المحرك الرئيسي لنمو الطلب العالمي مع وصول استهلاك النفط الصيني إلى ذروته في هذا العقد.

وأضافت في تقرير نشرته على موقعها الرسمي أن الهند هي أسرع اقتصاد رئيسي في النمو حاليًا، ما يجعلها على الطريق لأن تصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2032، لكنها حذرت من اعتماده في الأساس على الهيدروكربونات خلال المستقبل المنظور.

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وقال“سيمون فلاورز” رئيس مجلس الإدارة وكبير المحللين:“تهدف الهند إلى زيادة حصة الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة لديها إلى 15% بحلول عام 2030، من 6% اليوم، ونتوقع أن يتضاعف الطلب إلى 39 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030”.

ووفقًا لشركة استشارات الطاقة، تمتلك الهند بالفعل رابع أكبر قدرة متجددة قيد التشغيل، حيث تمثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة المائية حوالي 43% من إجمالي قدرة توليد الكهرباء في البلاد.

وتشير تقديرات“وود ماكنزي” إلى أن مبادرة“بانشامريت” التي أطلقتها الحكومة -بهدف مضاعفة قدرة إنتاج الوقود غير الأحفوري إلى ثلاثة أمثالها في غضون ست سنوات فقط- تعادل إضافة كل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الحالية في أوروبا.

واختتم” فلاورز” أنه مع نظام الطاقة الذي يهيمن عليه الوقود الأحفوري، أصبحت الهند بالفعل ثالث أكبر مصدر للانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري العالمي، مؤكدًا أن طموح الهند لزيادة إنتاجها الصناعي يجب أن يصحبه تركيز على إمدادات الطاقة المنخفضة الكربون.

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