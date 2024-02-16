ارتفاع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال التقديرات الأولية عن شهر فبراير، لتعزز مكاسبها التي تحققت في الشهرين الماضيين عند أعلى مستوى لها منذ يوليو 2021 (81.2 نقطة).
وكشفت بيانات جامعة“ميتشجان” الجمعة، عن ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك بنسبة 0.8% على أساس شهري عند 79.6 نقطة في القراءة الأولية لشهر فبراير، مقابل 79 نقطة في الشهر السابق، ومقارنة بزيادة متوقعة إلى 80 نقطة.
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وأظهر المسح تراجع قيمة مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي إلى 81.5 نقطة في فبراير من 81.9 نقطة خلال يناير، بينما صعدت قيمة مؤشر التوقعات المستقبلية بنسبة 1.7% على أساس شهري من 77.1 نقطة إلى 78.4 نقطة.
وظلت توقعات التضخم على المدى القصير للشهر الثاني على التوالي ضمن النطاق الذي يتراوح بين 2.3% و3.0%، والمسجل خلال العامين السابقين لفترة الجائحة، حيث ارتفع التضخم المتوقع خلال العام المقبل من 2.9% إلى 3.0% في فبراير.
وللشهر الثالث على التوالي ظلت توقعات التضخم على المدى الطويل عند 2.9%، ضمن النطاق الضيق الذي يتراوح بين 2.9% و3.1% خلال 28 شهرًا من الأشهر الـ 31 الماضية.
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