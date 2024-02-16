ارتفاع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال التقديرات الأولية عن شهر فبراير، لتعزز مكاسبها التي تحققت في الشهرين الماضيين عند أعلى مستوى لها منذ يوليو 2021 (81.2 نقطة).

وكشفت بيانات جامعة“ميتشجان” الجمعة، عن ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك بنسبة 0.8% على أساس شهري عند 79.6 نقطة في القراءة الأولية لشهر فبراير، مقابل 79 نقطة في الشهر السابق، ومقارنة بزيادة متوقعة إلى 80 نقطة.

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وأظهر المسح تراجع قيمة مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي إلى 81.5 نقطة في فبراير من 81.9 نقطة خلال يناير، بينما صعدت قيمة مؤشر التوقعات المستقبلية بنسبة 1.7% على أساس شهري من 77.1 نقطة إلى 78.4 نقطة.

وظلت توقعات التضخم على المدى القصير للشهر الثاني على التوالي ضمن النطاق الذي يتراوح بين 2.3% و3.0%، والمسجل خلال العامين السابقين لفترة الجائحة، حيث ارتفع التضخم المتوقع خلال العام المقبل من 2.9% إلى 3.0% في فبراير.

وللشهر الثالث على التوالي ظلت توقعات التضخم على المدى الطويل عند 2.9%، ضمن النطاق الضيق الذي يتراوح بين 2.9% و3.1% خلال 28 شهرًا من الأشهر الـ 31 الماضية.